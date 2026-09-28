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В Україні історично обвалилося споживання електроенергії: що це означає і що буде далі

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 8,9 т.
Лінії електропередач
Українці спожили історично малу кількість електроенергії
Джерело: Pixabay

У серпні 2026 року Україна зафіксувала рекордне падіння попиту на електроенергію – до 5,6 ТВт*год. Це сталося історичним мінімумом споживання за весь період спостережень, що дозволило наростити експорт світла, але вже із настанням холодів ситуація може кардинально змінитися.

Про це йдеться у вересневому огляді Центру економічної стратегії (ЦЕС). За підрахунком аналітиків, споживання світла в Україні впало на 9%, порівняно з серпнем 2025 року.

Причини падіння попиту

Загальне зниження споживання зумовлене суттєвими структурними змінами як у промисловому секторі, так і серед побутових споживачів.

  • Промисловість

Системні російські обстріли, руйнування виробничої інфраструктури та закриття або зупинка підприємств спричинили найбільше скорочення енергоспоживання в реальному секторі – на 23% рік до року.

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  • Населення

Показники споживання серед громадян також дещо знизилися (на 2,2% р/р). Аналітики пов'язують це з масовим встановленням приватних сонячних електростанцій (СЕС) та систем накопичення енергії в домогосподарствах для забезпечення автономності.

Стрибок експорту у вересні

Спад внутрішнього споживання в серпні створив тимчасовий надлишок потужностей у мережі, що дозволило Україні суттєво наростити експортні поставки електроенергії до сусідніх країн ЄС. Згідно з даними економічного трекера:

  • лише за перші 20 днів вересня Україна продала за кордон у шість разів більше електроенергії, ніж імпортувала;
  • обсяг вересня вже перевищив показники за весь серпень.
Споживання електроенергії в Україні обвалилося

Споживання електроенергії в Україні обвалилося

Джерело: ЦЕС

Осінній прогноз

Експерти наголошують, що поточний сплеск експорту є тимчасовим явищем. Уже восени тенденція очікувано зміниться на протилежну:

  • зі зниженням температури повітря зросте побутове та комунальне споживання;
  • очікувана активізація ворожих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може призвести до дефіциту генерації.

У результаті аналітики прогнозують, що найближчими місяцями обсяги імпорту електроенергії з Європи знову зростуть і суттєво перевищать експортні показники.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні почали оновлювати графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ) – їх переводять на "зимовий режим". Однак це не означає, що в країні починаються відключення. Обленерго складають графіки навіть тоді, коли їх не застосовують – це відбувається раз на пів року.

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