В Луцьку після атаки російських дронів частково зникли світло і вода: місцева влада пояснила, що сталося

В обласному центрі Волині пізно ввечері 15 жовтня стався блекаут – Луцьк частково знеструмлений після чергового російсього обстрілу міста. Через відсутність електрики у містян немає не лише світла, але й води.

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Луцьк знеструмлений через падіння уламків збитих ворожих дронів. Про це повідомив глава Волинської ОВА Роман Романюк.

Блекаут у місті

Про повітряну тривогу жовтого рівня (тобто, дронова небезпека) місто було попереджено о 20:54. Вже о 21:07 у місті пролунав відбій повітряної тривоги. Але одночасно з ним місцеві мешканці повідомили у мережі, що в Луцьку зникло світло.

О 21:45 Роман Романюк пояснив: під час останньої повітряної тривоги "в повітряному просторі Волині перебувало три реактивні "Шахеди" ворога. Усі ворожі дрони були знищені силами протиповітряної оборони.

"Водночас уламками збитого безпілотника в Луцькій громаді були пошкоджені лінії електропередач. У зв’язку з цим фіксуються є перебої з електро- та водопостачанням. Аварійні бригади вже працюють. Також вживаємо заходів для відновлення подачі води", – звітував глава ОВА.

Секретар Луцької міськради Андрій Разумовський уточнив, що на "Луцькводоканал" подають напругу, але тиску в мережі водопостачання не вистачає.

"Через падіння тиску до двох атмосфер вода наразі є тільки на нижніх поверхах будинків. Зараз запускають Гнідавську насосну станцію, після цього – Дубнівську. Орієнтовно до опівночі водопостачання має вийти на стабільний рівень", – пообіцяв він.

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Реакція на блекаут

У цей час український лідер Володимир Зеленський спілкувався із президентом Франції Емманюелем Макроном. Глава української держави відреагував на черговий удар російських загарбників по Луцьку.

"Буквально під час нашої зустрічі Росія нанесла черговий підлий удар дроном по українській енергетиці в Луцьку. У місті є знеструмлення. На жаль, цими днями такий показовий і підлий російський терор відбувається фактично безперервно. Росія демонстративно знехтувала пропозицією американського президента припинити вогонь по енергетиці", – наголосив президент України.

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Володимир Зеленський додав, що ворог навмисно "користується проблемами в роботі Starlink, щоб завдавати максимальних руйнувань всьому, що підтримує звичайне життя".

Удари по Луцьку

Як повідомляв OBOZ.UA добою раніше, 14 жовтня російські війська також завдали удару по Луцьку. Внаслідок тієї атаки зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, виникла пожежа. Відомо про шістьох загиблих та постраждалих.

А внаслідок чергового російського обстрілу міста Луцьк напердодні в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків була пошкоджена картина "Космогонія". Уламки російського дрона впали на Музей та спричинили в ньому пожежу – серед інших експонатів, отримала пошкодження і найбільша в світі картина, авторське полотно митця Петра Антипа.