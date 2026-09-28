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Уряд ухвалив рішення щодо тарифів на газ: якою буде ціна за кубометр

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 2,3 т.
Ілюстрація - чоловік перевіряє батарею
Уряд України заморозив тариф на газ для населення
Джерело: Magnific

Уряд України заморозив тарифи на газ для населення – ціни на тепло не переглядатимуть до кінця опалювального сезону 2026/27 років. Для більшості населення країни (для клієнтів "Нафтогазу") вартість газу становитиме 7,96 грн за кубометр.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Він зазначив, що відповідне рішення ухвалили в умовах дії мораторію на підвищення тарифів і враховуючи складну соціально-економічну ситуацію в країні.

"На виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами, уряд спільно з іншими органами влади працює над удосконаленням системи тарифної політики та запровадженням справедливого й прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує", – наголосив Корецький.

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Міністр енергетики Денис Шмигаль назвав це важливим рішенням для мільйонам українських родин, оскільки воно:

  • дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання;
  • продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях.

"Це дасть змогу забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу, безпеку і надійність функціонування ринку природного газу, стабільність роботи теплових об’єктів та енергосистеми України загалом", – заявив Шмигаль.

Огляд цін на газ від різних постачальників

Ріщення уряду означає, що українські домогосподарств, яких обслуговує "Нафтогаз" (а це 98%, або понад 12 млн домогосподарств споживачів), надалі купуватимуть ресурс за фіксованою ціною 7,96 грн за кубометр. Цінники інших постачальників на ринку дещо відрізняються, а розрив між найдешевшою та найдорожчою пропозицією становить 2,03 грн за куб. м:

  • "Тернопільоблгаззбут" – 7,96 грн/куб. м;
  • "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 грн/куб. м;
  • "Галнафтогаз" – 7,99 грн/куб. м;
  • "Львівенергозбут" – 8,20 грн/куб. м;
  • "Дніпровські енергетичні послуги" – 8,46 грн/куб. м;
  • "Київські енергетичні послуги" – 8,46 грн/куб. м;
  • "Рітейл Сервіс" ("СвітлоГаз") – 9,99 грн/куб. м.

Але витрати на комуналку не обмежуються лише ціною за використані кубометри. Споживачі щомісяця отримують окремий чек за розподіл, або доставку, газу. Розмір цієї плати розраховується індивідуально – на основі обсягів споживання за попередній газовий рік.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, українцям, чиї будинки та квартири обладнані газовими плитами, рекомендують встановити сигналізатор газу. Цей пристрій забезпечує постійний контроль якості повітря. Ціни на нього варіюються від 1 335 до 2 400 грн.

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