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"Укренерго" затвердило новий графік відключень світла: оголошено режим на 10 листопада

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read2 хв
6,5 т.
Ілюстрація - відключення світла в Україні
В Україні назвали графік відключення світла на 10 листопада. Ілюстрація. Джерело: OBOZ.UA

У вівторок, 10 листопада, в більшості (частині) !!!!!!!!!!!! регіонів України знову діятимуть погодинні відключення електроенергії. Їхній обсяг становитиме від 2 до 4 черг, що означає суттєву кількість годин без світла майже для всіх побутових споживачів. Не виключені й аварійні відключення – останніми тижнями їх щодня застосовують у тому чи іншому регіоні.

Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго". Частина обленерго публікує конкретні графіки.

Графік відключення світла 10 листопада: який режим введуть енергетики

Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів

  • з 00:00 до 23:59– від 2 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості

  • з 00:00 до 23:59 – іноді передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.

Київ: як дізнатися графік відключення світла на завтра

Загального графіку відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:

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Які бувають графіки: чим ГПВ відрізняються від ГАВ

Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки розробляють заздалегідь.

  • ГПВ – контрольовані відключення за графіком.

Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло. ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням.

  • ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.

Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.

На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.

Де дивитись графік відключення електроенергії в 2026 році

Загалом же ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область

https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, з 1 грудня українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Ба більше, підвищення ціни на світло не варто очікувати щонайменше до кінця 2026 року.

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