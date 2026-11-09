"Укренерго" затвердило новий графік відключень світла: оголошено режим на 10 листопада
У вівторок, 10 листопада, в більшості (частині) !!!!!!!!!!!! регіонів України знову діятимуть погодинні відключення електроенергії. Їхній обсяг становитиме від 2 до 4 черг, що означає суттєву кількість годин без світла майже для всіх побутових споживачів. Не виключені й аварійні відключення – останніми тижнями їх щодня застосовують у тому чи іншому регіоні.
Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго". Частина обленерго публікує конкретні графіки.
Графік відключення світла 10 листопада: який режим введуть енергетики
Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів
- з 00:00 до 23:59– від 2 до 4 черг.
Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості
- з 00:00 до 23:59 – іноді передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.
Київ: як дізнатися графік відключення світла на завтра
Загального графіку відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:
Які бувають графіки: чим ГПВ відрізняються від ГАВ
Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки розробляють заздалегідь.
- ГПВ – контрольовані відключення за графіком.
Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло. ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням.
- ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.
Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.
На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.
Де дивитись графік відключення електроенергії в 2026 році
Загалом же ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, з 1 грудня українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Ба більше, підвищення ціни на світло не варто очікувати щонайменше до кінця 2026 року.