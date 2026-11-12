"Укренерго" показало новий графік відключень світла: відомо режим на 13 листопада

У п'ятницю, 13 листопада, у більшості регіонів України запровадять погодинні відключення електроенергії. Їхній обсяг становитиме від 1,5 до 3 черг, що означає можливі знеструмлення сумарно на 12-16 годин на добу. Не виключені й аварійні відключення, адже ситуація в енергетиці постійно змінюється, а РФ не полишає атаки.

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Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго". Частина обленерго публікує конкретні графіки.

Графік відключення світла 13 листопада: який режим введуть

Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів

з 00:00 до 23:59 – від 1,5 до 3 черг.

Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості

з 00:00 до 23:59 – іноді передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.

Київ: як дізнатися графік відключення світла на завтра

Загального графіку відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий";

гаряча лінія "Струм" – за номером 1549 можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та подальші дії в разі відключення.

Миколаївська область: чи будуть відключення електрики 13 листопада

У четвер у регіоні можливе застосування графіків погодинних відключень з 06:00 до 23:59. В обленерго попередили, що ситуація може несподівано змінитися.

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Орієнтовний розклад відключень споживачам радять дивитися на сайті. Детальний графік з'явиться пізніше.

Графік відключення світла за вулицею: де шукати свій

Енергетики регулярно радять українцям стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Там вказані не лише години відсутності електроенергії, а й розподіл адрес за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

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Чому графіки відключень постійно змінюються

Графік відключень може змінитися будь-коли. Диспетчери коригують його залежно від ситуації в енергосистемі та можливостей виробляти й передавати електроенергію. На графіки впливають:

потужність електростанцій;

рівень споживання;

пошкодження після російських атак;

обмеження мереж.

Зміни можливі й без нового обстрілу – через порушення балансу електроенергії або локальну проблему.

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Планові графіки погодинних відключень (ГПВ) складають заздалегідь, щоб обмежити споживання в певні години. Графіки аварійних відключень (ГАВ) вводять терміново, коли бракує потужності або під загрозою стабільна робота енергосистеми. Про такі відключення можуть не попереджати.

До того ж, коли світло повертається, багато людей одночасно вмикають бойлери, обігрівачі й електроплити. Навантаження різко зростає, окремі ділянки мережі можуть перевантажитися, а захисна автоматика – спрацювати.

Енергетики радять вмикати потужні прилади по черзі. Заряджання акумуляторів, станцій та інверторів за можливості варто відкласти або обмежити за потужністю. Це зменшить навантаження на мережу після відновлення електропостачання.

Як повідомляв OBOZ.UA, встановлення сонячних панелей для приватного будинку може коштувати від 180 тис. до понад 550 тис. грн. Вкладення окупляться не менш як за 6,5-9 років.