"Укренерго" оновило режим відключень світла: оголошено графіки на 29 жовтня

У четвер, 29 жовтня, в частині регіонів України продовжаться погодинні відключення електроенергії. Їхній обсяг становитиме від 1,5 до 2,5 черг. Ймовірно, графіки відключень застосують у тих самих регіонах, що й раніше цього тижня – у перелік входять Київ, Київщина, а також Сумська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Харківська та Чернігівська області.

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Відключати планують максимум по 31,25% споживачів одночасно (25 групи по 12,5% кожна). Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго", а частина обленерго уже опублікувала конкретні графіки.

Графік відключення світла 29 жовтня: який режим діятиме

Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів

з 06:00 до 23:59 (точний період може змінюватися залежно від області) – від 1,5 до 2,5 черг.

Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості

з 06:00 до 23:59 – часто передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.

Київ: де дивитися графік на завтра

Загального графіку відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Які бувають графіки: чим ГПВ відрізняються від ГАВ

Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки розробляють заздалегідь.

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ГПВ – контрольовані відключення за графіком.

Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло. ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням.

ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.

Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.

Головні історії дня

На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.

Де дізнатись графік за вулицею в 2026 році

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами) – залежно від вулиці та номеру будинку. Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні планують запровадити компенсації за зміну графіка споживання електроенергії. Очікується, що підприємства й домогосподарства зможуть отримувати винагороду, якщо переноситимуть частину навантаження з пікових годин на періоди меншого попиту та виконуватимуть умови договору з агрегатором.