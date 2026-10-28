"Укренерго" оновило режим відключень світла: оголошено графіки на 29 жовтня
У четвер, 29 жовтня, в частині регіонів України продовжаться погодинні відключення електроенергії. Їхній обсяг становитиме від 1,5 до 2,5 черг. Ймовірно, графіки відключень застосують у тих самих регіонах, що й раніше цього тижня – у перелік входять Київ, Київщина, а також Сумська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Харківська та Чернігівська області.
Відключати планують максимум по 31,25% споживачів одночасно (25 групи по 12,5% кожна). Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго", а частина обленерго уже опублікувала конкретні графіки.
Графік відключення світла 29 жовтня: який режим діятиме
Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів
- з 06:00 до 23:59 (точний період може змінюватися залежно від області) – від 1,5 до 2,5 черг.
Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості
- з 06:00 до 23:59 – часто передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.
Київ: де дивитися графік на завтра
Загального графіку відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:
Які бувають графіки: чим ГПВ відрізняються від ГАВ
Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки розробляють заздалегідь.
- ГПВ – контрольовані відключення за графіком.
Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло. ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням.
- ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.
Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.
На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.
Де дізнатись графік за вулицею в 2026 році
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами) – залежно від вулиці та номеру будинку. Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні планують запровадити компенсації за зміну графіка споживання електроенергії. Очікується, що підприємства й домогосподарства зможуть отримувати винагороду, якщо переноситимуть частину навантаження з пікових годин на періоди меншого попиту та виконуватимуть умови договору з агрегатором.