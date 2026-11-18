"Укренерго" оновило режим відключень світла: оголошено графіки на 19 листопада
У четвер, 19 листопада, у деяких регіонах України знову запровадять погодинні відключення електроенергії. Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 3 черг.
Графіки відключень, найімовірніше, діятимуть у тих самих регіонах, що й раніше – це Київ, Київська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Черкаська, Одеська, Житомирська, Хмельницька, Чернігівська, Сумська, Миколаївська області.. Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго".
Графік відключень електроенергії на завтра, 19 листопада: загальний режим
Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів
- з 00:00 до 23:59 (точний період може змінюватися залежно від області) – від 0,5 до 3 черг.
Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості
- з 00:00 до 23:59 – часто передбачають не повне відключення електроенергії, а зниження споживання струму.
Відключення електроенергії-2026: де публікують графік для кожної області
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитися, тому українцям рекомендують постійно стежити за повідомленнями на сайтах і офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти – у таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні прискорилося зростання цін, серед іншого, дорожчаликомунальні послуги. За рік тарифи зросли загалом на 7,4%. Утім, не всі: вартість електроенергії залишилася на попередньому рівні, а водопостачання подорожчало одразу на 106,5%, тобто більш ніж удвічі.