"Укренерго" оновило графік відключень світла: оголошено режим на 21 жовтня
У середу, 21 жовтня, в частині регіонів України знову дятимуть погодинні відключення електроенергії. Їхній обсяг становитиме від 1 до 2 черг. Ймовірно, графіки відключень застосують у тих самих регіонах, що й раніше – це Київ, Київщина, а також Сумська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Харківська та Чернігівська області.
Відключати планують максимум по 25% споживачів одночасно (2 черги, по 12,5% кожна). Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго", а частина обленерго уже опублікувала конкретні графіки.
Графік відключення світла 21 жовтня: який режим діятиме
Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів
- з 06:00 до 23:59 (точний період може змінюватися залежно від області) – від 1 до 2 черг.
Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості
- з 06:00 до 23:59 – часто передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.
Київ: як дізнатися свій графік на завтра
Загального графіку відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:
Відключення світла в Полтавській області 21 жовтня: який графік
За даними обленерго, буде задіяно погодинний графіком. Обсяг відключень у Полтавській області 121 жовтня становитиме:
- з 06:00 до 08:00 – 1 черга;
- з 08:00 до 10:00 – 1,5 черги;
- з 10:00 до 22:00 – 2 черги;
- з 22:00 до 23:59 – 1 черга.
Які бувають графіки: чим ГПВ відрізняються від ГАВ
Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки розробляють заздалегідь.
- ГПВ – контрольовані відключення за графіком.
Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло. ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням.
- ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.
Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.
На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.
Де дивитись графік відключення електроенергії в 2026 році
Загалом же ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, російські війська послідовно атакують ТЕЦ Києва та ключові підстанції, через які місто отримує електроенергію з інших областей. Таким чином ворог прагне залишити столицю України без власної електроенергії та відрізати від постачання з інших регіонів.
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