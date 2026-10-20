"Укренерго" оновило графік відключень світла: оголошено режим на 21 жовтня

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звіти"Ведеться робота": у Кремлі зробили заяву про Олешки і мирні перемовини з Україною"Ведеться робота": у Кремлі зробили заяву про Олешки і мирні перемовини з УкраїноюКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяЗеленський прибув до Норвегії та провів зустрічі зі Стуббом, Віткоффом і Гоконом VIII. ВідеоЗеленський прибув до Норвегії та провів зустрічі зі Стуббом, Віткоффом і Гоконом VIII. ВідеоУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензинУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензин: чого очікувати від АЗСІлюстрація - євроВ ЄС погодилися закрити "діру" в бюджеті Україні: де хочуть взяти 70 млрд євро"Ми незадоволені": у Росії скипіли через ситуацію з "новою коханкою Путіна" у світовому фігурному катанні"Ми незадоволені": у Росії скипіли через ситуацію з "новою коханкою Путіна" у світовому фігурному катанніШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріУ Києві уламки дронів упали на будівлі медичних закладів у кількох районах: є пошкодження та постраждалі. ВідеоУ Києві уламки дронів упали на будівлі медичних закладів у кількох районах: є пошкодження та постраждалі. ВідеоДе дивитися "Інтер" – "Шахтар". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівДе дивитися "Інтер" – "Шахтар". Розклад трансляцій Ліги чемпіонів

"Укренерго" оновило графік відключень світла: оголошено режим на 21 жовтня

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read3 хв
942
Відключення світла в Україні. Ілюстрація
Відключення світла в Україні. Ілюстрація. Джерело: Андрій Жигайло

У середу, 21 жовтня, в частині регіонів України знову дятимуть погодинні відключення електроенергії. Їхній обсяг становитиме від 1 до 2 черг. Ймовірно, графіки відключень застосують у тих самих регіонах, що й раніше – це Київ, Київщина, а також Сумська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Харківська та Чернігівська області.

Відключати планують максимум по 25% споживачів одночасно (2 черги, по 12,5% кожна). Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго", а частина обленерго уже опублікувала конкретні графіки.

План відключення на 21 жовтня

План відключення на 21 жовтня. Джерело: Укренерго

Графік відключення світла 21 жовтня: який режим діятиме

Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів

  • з 06:00 до 23:59 (точний період може змінюватися залежно від області) – від 1 до 2 черг.
Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
7,6 т.
У Києві зникло світло у 4 районах, графіки діятимуть до опівночі: що відбувається з електроенергією 20 жовтня
7,6 т.
У Києві зникло світло у 4 районах, графіки діятимуть до опівночі: що відбувається з електроенергією 20 жовтня
Дарина ГерцеваДарина Герцева
7,9 т.
Сонячна електростанція для будинку: скільки реально коштує встановлення в Україні
7,9 т.
Сонячна електростанція для будинку: скільки реально коштує встановлення в Україні
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
3,1 т.
Україна щодня протягом місяця продавала електрику за кордон: яка країна отримала найбільше
3,1 т.
Україна щодня протягом місяця продавала електрику за кордон: яка країна отримала найбільше

Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості

  • з 06:00 до 23:59 – часто передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.
Графіки відключення світла: різниця між ГПВ, ГАВ, ГОП

Графіки відключення світла: різниця між ГПВ, ГАВ, ГОП. Джерело: Міненерго

Київ: як дізнатися свій графік на завтра

Загального графіку відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:

Відключення світла в Полтавській області 21 жовтня: який графік

За даними обленерго, буде задіяно погодинний графіком. Обсяг відключень у Полтавській області 121 жовтня становитиме:

  • з 06:00 до 08:00 – 1 черга;
  • з 08:00 до 10:00 – 1,5 черги;
  • з 10:00 до 22:00 – 2 черги;
  • з 22:00 до 23:59 – 1 черга.
Графік відключення світла на Полтавщині

Графік відключення світла на Полтавщині. Джерело: Полтаваобленерго

Які бувають графіки: чим ГПВ відрізняються від ГАВ

Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки розробляють заздалегідь.

  • ГПВ – контрольовані відключення за графіком.

Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло. ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням.

  • ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.

Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.

На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.

Де дивитись графік відключення електроенергії в 2026 році

Загалом же ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, російські війська послідовно атакують ТЕЦ Києва та ключові підстанції, через які місто отримує електроенергію з інших областей. Таким чином ворог прагне залишити столицю України без власної електроенергії та відрізати від постачання з інших регіонів.

Схожі теми
Відключення електрики в УкраїніУкраїнаелектроенергіяЕнергетика"Укренерго"обленергорозклад
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел