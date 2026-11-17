У вівторок, 17 листопада, через черговий російський масований обстріл в Україні ускладнилась ситуація в енергетиці. У більшості регіонів запроваджено відключення світла. Також фіксуються масштабні аварійні знеструмлення, найскладніша ситуація у Дніпропетровській та Запорізькій областях. У Києві водночас виникли проблеми з опаленням і водою.

Відео дня

Про загальну ситуацію в енергетиці повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки публікують обленерго й місцева влада. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

"Надзвичайно складна ситуація у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Із минулого тижня Росія безперервно атакує енергетичні об’єкти Дніпровського регіону. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, однак постійні повітряні тривоги затримують ремонтні роботи. Відновлені об’єкти ворог атакує повторно. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання в цих регіонах суттєво обмежене", – зазначив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Головне, що потрібно знати

У Запорізькій області та частині Дніпропетровської знеструмлено значну кількість споживачів.

знеструмлено значну кількість споживачів. Також відключення через російські атаки зафіксовано у Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

зафіксовано у Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Зокрема, Чернівці частково залишилися без світла . У місті зупинили тролейбуси, на заміну їм місцева влада організовує автобуси.

. У місті зупинили тролейбуси, на заміну їм місцева влада організовує автобуси. У більшості регіонів України діють цілодобово графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.

Обмеження для населення заплановані в обсязі від 1 до 3 черг, тобто сумарно на добу світла може не бути по 4-16 годин . Фактично ж у деяких регіонах уже застосовують відключення в 4 черги.

. Фактично ж у деяких регіонах уже застосовують відключення в 4 черги. Екстрені відключення діють у Полтавській та Харківській областях.

відключення діють у Полтавській та Харківській областях. Через постійні російські атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня.

Відключення світла 17 листопада: які графіки діють

Київ

У столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії. Утім, загального розкладу відключень за групами в Києві не існує вже майже рік. Тож, перевірити графіки можна лише за конкретною адресою:

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чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.

Внаслідок російських атак у Дарницькому районі 317 будинків залишилися без тепла. Причною стало пошкодження тепломережі після удару по Південному мосту, заявив голова РДА Олександр Ковтунов.​ На Троєщині, за даними водоканалу, виникли перебої з водою.

Головні історії дня

Також призупинено рух поїздів метро на "зеленій" лінії метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір". Поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" та "Видубичі".

Київська область

В області діють погодинні відключення електроенергії. ДТЕК не публікував загальний графік, однак неофіційні ресурси наводять такий зведений розклад:

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Запорізька область

Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через обстріли з боку РФ, у місті Запоріжжя та Запорізькій області знеструмлено значну кількість споживачів. Про це повідомило "Запоріжжяобленерго".

"Вже працюємо над відновленням електропостачання. Ситуація контрольована, введений план реагування на системні аварії в електромережах, повернути світло плануємо до 14:00", – заявив керівник компанії Андрій Стасевський.

Для тих, у кого є світло, діють графіки. Розклад такий:

1.1 – 00:00-01:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-01:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 12 годин); 1.2 – 00:00-01:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-01:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 11,5 години); 2.1 – 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10 годин);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10 годин); 2.2 – 18:00-22:30 (сумарно 4,5 години);

– 18:00-22:30 (сумарно 4,5 години); 3.1 – 01:00-06:00, 13:30-18:30, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 01:00-06:00, 13:30-18:30, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години); 3.2 – 01:00-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 15 годин);

– 01:00-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 15 годин); 4.1 – 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години); 4.2 – 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години); 5.1 – 00:00-01:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-01:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 12 годин); 5.2 – 01:00-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 15 годин);

– 01:00-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 15 годин); 6.1 – 00:00-01:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-01:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 11,5 години); 6.2 – 01:00-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 15 годин).

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Дніпропетровська область

У Дніпрі та Дніпровському район, Самарі та Самарському район, Кам’янському та Кам'янському районі, Павлограді та Павлоградському районі, а також у Солоному та Царичанці діють екстрені відключення. В інших районах діють графіки стабілізаційних відключень:

Харківська область

Запроваджено аварійні відключення. Одночасно з ними діють і погодинні графіки:

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1.1 – 00:00-01:30, 08:30-12:00, 19:00-22:30 (сумарно 8,5 години);

– 00:00-01:30, 08:30-12:00, 19:00-22:30 (сумарно 8,5 години); 1.2 – 00:00-01:30, 06:00-12:00, 19:00-22:30 (сумарно 11 годин);

– 00:00-01:30, 06:00-12:00, 19:00-22:30 (сумарно 11 годин); 2.1 – 00:00-01:30, 08:30-12:00, 16:00-22:30 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-01:30, 08:30-12:00, 16:00-22:30 (сумарно 11,5 години); 2.2 – 00:00-01:30, 08:30-12:00, 16:00-22:30 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-01:30, 08:30-12:00, 16:00-22:30 (сумарно 11,5 години); 3.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 15,5 години);

– 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 15,5 години); 3.2 – 01:30-05:00, 12:00-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 01:30-05:00, 12:00-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 12 годин); 4.1 – 01:30-05:00, 12:00-15:30, 22:30-24:00 (сумарно 8,5 години);

– 01:30-05:00, 12:00-15:30, 22:30-24:00 (сумарно 8,5 години); 4.2 – 01:30-05:00, 12:00-15:30, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин);

– 01:30-05:00, 12:00-15:30, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин); 5.1 – 05:00-08:30, 12:00-19:00 (сумарно 10,5 години);

– 05:00-08:30, 12:00-19:00 (сумарно 10,5 години); 5.2 – 05:00-08:30, 16:00-19:00 (сумарно 6,5 години);

– 05:00-08:30, 16:00-19:00 (сумарно 6,5 години); 6.1 – 05:00-08:30, 16:00-19:00 (сумарно 6,5 години);

– 05:00-08:30, 16:00-19:00 (сумарно 6,5 години); 6.2 – 05:00-08:30, 16:00-19:00, 22:30-24:00 (сумарно 8 годин).

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Також мешканців Савинської територіальної громади попередили, що електрика зникла на всій території громади. Причина – відсутність напруги у високовольтній мережі. Час відновлення електропостачання не відомий.

Полтавська область

У регіоні діють екстрені відключення. Після стабілізації ситуації повернуться графіки з такими обсягами відключень:

з 00:00 по 01:30 застосовується відключення в обсязі 2 черг;

з 01:30 по 08:30 – 2 черги;

з 08:30 по 11:00 – 3,5 черги;

з 11:00 по 16:00 – 4 черги;

з 16:00 по 22:00 – 3 черги;

з 22:00 по 23:59 – 2,5 черги.

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Черкаська область

Уночі внаслідок чергової атаки зазнали пошкоджень об’єкти енергетичної інфраструктури. Для споживачів діють погодинні графіки відключень:

1.1 – 01:00-03:00, 08:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00 (сумарно 8 годин);

– 01:00-03:00, 08:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00 (сумарно 8 годин); 1.2 – 01:00-03:00, 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 01:00-03:00, 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин); 2.1 – 07:00-09:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00 (сумарно 6 годин);

– 07:00-09:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00 (сумарно 6 годин); 2.2 – 07:00-09:00, 14:00-17:00, 19:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 07:00-09:00, 14:00-17:00, 19:00-22:00 (сумарно 8 годин); 3.1 – 03:00-05:00, 09:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 03:00-05:00, 09:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин); 3.2 – 10:00-12:00, 15:00-16:00, 22:00-24:00 (сумарно 5 годин);

– 10:00-12:00, 15:00-16:00, 22:00-24:00 (сумарно 5 годин); 4.1 – 03:00-05:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 03:00-05:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин); 4.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин); 5.1 – 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин); 5.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин); 6.1 – 00:00-01:00, 05:00-07:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин);

– 00:00-01:00, 05:00-07:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин); 6.2 – 00:00-01:00, 05:00-07:00, 11:00-13:00, 18:00-20:00 (сумарно 7 годин).

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Крім того, в частині Уманського району на період виконання аварійно-відновлювальних робіт застосовуються тимчасові індивідуальні графіки відключень електроенергії. Вони діють для споживачів ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашківської філії, Монастирищенської філії, Христинівської філії:

1.2 – 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00;

– 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00; 2.2 – 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00;

– 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00; 3.2 – 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00;

– 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00; 4.2 – 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00;

– 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00; 5.2 – 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00;

– 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00; 6.2 – 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00.

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Одеська область

За наказом "Укренерго" діють погодинні відключення електроенергії. Зведений графік публікують лише неофіційно:

Житомирська область

Діють погодинні графіки. Обсяг відключень електроенергії такий:

з 00:00 до 06:00 – 1 черга;

з 06:00 до 10:00 – 2 черги;

з 10:00 до 13:00 – 3 черги;

з 13:00 до 14:00 – 2 черги;

з 14:00 до 22:00 – 2,5 черги;

з 22:00 до 24:00 – 2 черги.

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Хмельницька область

Застосовуються відключення світла за графіками. Орієнтовні години знеструмлень:

1.1 – 14:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 14:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 1.2 – 06:00-10:00, 18:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-10:00, 18:00-22:00 (сумарно 8 годин); 2.1 – 06:00-10:00, 18:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-10:00, 18:00-22:00 (сумарно 8 годин); 2.2 – 06:00-10:00, 18:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-10:00, 18:00-22:00 (сумарно 8 годин); 3.1 – 18:00-22:00 (сумарно 4 години);

– 18:00-22:00 (сумарно 4 години); 3.2 – 10:00-14:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 10:00-14:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 4.1 – 10:00-14:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 10:00-14:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 4.2 – 10:00-14:00, 18:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 10:00-14:00, 18:00-22:00 (сумарно 8 годин); 5.1 – 14:00-18:00 (сумарно 4 години);

– 14:00-18:00 (сумарно 4 години); 5.2 – 14:00-18:00 (сумарно 4 години);

– 14:00-18:00 (сумарно 4 години); 6.1 – 14:00-18:00 (сумарно 4 години);

– 14:00-18:00 (сумарно 4 години); 6.2 – 14:00-18:00 (сумарно 4 години).

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Чернігівська область

Діють відключення за графіками. Розклад такий:

Сумська область

Діють погодинні відключення за оновленим графіком. Світла може не бути сумарно до 12 годин за добу.

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Миколаївська область

У регіоні застосовуються погодинні графіки. Прогнозований розклад такий:

Графік та черга відключення світла за вулицею: де шукати в своїй області

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

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Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні прискорилося зростання цін, серед іншого, дорожчаликомунальні послуги. За рік тарифи зросли загалом на 7,4%. Утім, не всі: вартість електроенергії залишилася на попередньому рівні, а водопостачання подорожчало одразу на 106,5%, тобто більш ніж удвічі.