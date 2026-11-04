Українцям відключають світло за нерівномірними графіками: де найскладніша ситуація
У середу, 4 листопада, у частині регіонів України запроваджено відключення електроенергії. Світло відключають нерівномірно: десь немає електрики по 20 годин на добу та діють екстрені відключення без графіків, а десь погодинний розклад діє у "м'якому режимі". Це пов'язано із тим, що головна причина нинішніх відключень – не дефіцит генерації, а проблеми з передачею струму. Тобто електрика в України є, але доставити її в деякі регіони дуже складно.
Найгіршою лишається ситуація в Києві та Житомирі. Деталі та конкретні графіки відключень світла публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.
Відключення світла 4 листопада: головне
- Напередодні РФ масовано атакувала енергетику Україну. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти у 10 областях, були пошкоджені ТЕС ТЕЦ, у багатьох регіонах запровадили екстрені відключення, які тривають і досі.
- Екстрений режим відключень діє в Києві, а також у Черкаській та Житомирський областях.
- Тривають відключення не лише для населення, а й для промисловості та бізнесу.
- Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо.
Графік відключення світла сьогодні: яка ситуація за областями
Київ
Вже понад добу тривають екстрені відключення, свідчать дані "ДТЕК Київські електромережі". Графіки не діють, а споживачі повідомляють про тривалі знеструмлення на 16-20 годин. Розклад відключень на сьогодні наразі навіть не оприлюднилювали.
Київська область
На Київщині тим часом діють стабілізаційні (погодинні) відключення за графіками. Розклад такий:
Водночас у частині Бучанського та Фастівського районів зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Вінницька область
Після масштабних аварійних знеструмлень у регіоні запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:
- у чат-боті у Viber;
- у чат-боті в Telegram;
- у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);
- в особистому кабінеті на сайті обленерго.
Черкаська область
З 05:12 застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК "Укренерго". Одночасно з ними продовжують діяти графіки погодинних відключень:
- 1.1 – 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 1.2 – 00:00-02:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00;
- 2.1 – 00:00-02:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 2.2 – 00:00-02:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00;
- 3.1 – 00:00-03:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00;
- 3.2 – 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00;
- 4.1 – 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 4.2 – 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00;
- 5.1 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
- 5.2 – 02:00-06:00, 08:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00;
- 6.1 – 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
- 6.2 – 02:00-03:00, 06:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00.
Одеська область
Діють погодинні графіки. Орієнтовний розклад за групами такий:
Чернігівська область
Застосовано графік погодинних відключень. Був оприлюднений такий орієнтовний розклад:
Дніпропетровська область
Діють погодинні відключення. Графіки на Дніпровщині м'якіші, ніж у багатьох інших регіонах:
Сумська область
Діють відключення за графіками. Максимальний час без світла за один "раунд" – 4 години, а сумарно за добу – 16 годин.
Полтавська область
В області задіяно жорсткі погодинні відключення. Режим обмежень такий:
- з 00:00 по 00:30 – 2,5 черги;
- з 00:30 по 03:00 – 4 черги;
- з 03:00 по 04:00 – 3,5 черги;
- з 04:00 до 06:30 – 4 черги;
- з 06:30 до 08:00 – 3,5 черги;
- з 08:00 по 23:59 – 4 черги.
Житомирська область
Зі вчорашнього дня в області діють аварійні відключення. У разі стабілізації ситуації Житомирщина повернеться до погодинних графіків за такими обсягами:
- з 00:00 до 06:00 – 2,5 черги;
- з 06:00 до 08:00 – 3,5 черги;
- з 08:00 до 22:00 – 4 черги;
- з 22:00 до 24:00 – 3,5 черги.
Сам Житомир пережив увечері 3 листопада масові знеструмлення. З 9:00 4 листопада, за даними міської ради, у місті розгортають роботу пункти незламності. Там можна зігрітися, зарядити мобільні пристрої та скористатися інтернетом.
Водночас водоканал поступово відновлює роботу системи водопостачання в штатному режимі. "Після роботи генератора, який забезпечував подачу води до осель містян учора ввечері та сьогодні вранці, систему водопостачання перепід'єднують на основне джерело електроживлення", – йдеться в повідомленні.
Харківська область
У Харківській області введено графіки погодинних відключень електроенергії. Розклад такий:
- 1.1 – 06:00-09:00, 12:30-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 11 годин);
- 1.2 – 06:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин);
- 2.1 – 06:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин);
- 2.2 – 02:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-23:00 (сумарно 15 годин);
- 3.1 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 13,5 години);
- 3.2 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 13,5 години);
- 4.1 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 13,5 години);
- 4.2 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 13,5 години);
- 5.1 – 02:00-06:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (сумарно 14,5 години);
- 5.2 – 02:00-08:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (сумарно 16,5 години);
- 6.1 – 02:00-08:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (сумарно 16,5 години);
- 6.2 – 00:00-08:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (сумарно 18,5 години).
Миколаївська область
Діють погодинні відключення електроенергії. Розклад м'якший, ніж у багатьох регіонах:
Запорізька область
Діють погодинні відключення. Графік такий:
- 1.1 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 10 годин);
- 1.2 – 00:00-03:00, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (сумарно 12,5 години);
- 2.1 – 02:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30 (сумарно 12 годин);
- 2.2 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 10 годин);
- 3.1 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 10 годин);
- 3.2 – 02:30-06:30, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);
- 4.1 – 02:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30 (сумарно 12 годин);
- 4.2 – 00:00-03:00, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (сумарно 13 годин);
- 5.1 – 00:00-03:00, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (сумарно 12,5 години);
- 5.2 – 00:00-03:00, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (сумарно 13 годин);
- 6.1 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 10 годин);
- 6.2 – 02:30-06:30, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин).
Графік та черга відключення світла за вулицею: де знайти свою
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві не працюють на виробництво електроенергії три великі теплоелектроцентралі – ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які зазнали пошкоджень під час російської атаки 7 січня 2026 року. Через це столиця має обмежені можливості власної генерації, а швидко стабілізувати електропостачання не вдасться.