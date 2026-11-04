Українцям відключають світло за нерівномірними графіками: де найскладніша ситуація

У середу, 4 листопада, у частині регіонів України запроваджено відключення електроенергії. Світло відключають нерівномірно: десь немає електрики по 20 годин на добу та діють екстрені відключення без графіків, а десь погодинний розклад діє у "м'якому режимі". Це пов'язано із тим, що головна причина нинішніх відключень – не дефіцит генерації, а проблеми з передачею струму. Тобто електрика в України є, але доставити її в деякі регіони дуже складно.

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Найгіршою лишається ситуація в Києві та Житомирі. Деталі та конкретні графіки відключень світла публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

Відключення світла 4 листопада: головне

Напередодні РФ масовано атакувала енергетику Україну. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти у 10 областях , були пошкоджені ТЕС ТЕЦ, у багатьох регіонах запровадили екстрені відключення, які тривають і досі.

, були пошкоджені ТЕС ТЕЦ, у багатьох регіонах запровадили екстрені відключення, які тривають і досі. Екстрений режим відключень діє в Києві, а також у Черкаській та Житомирський областях.

діє в Києві, а також у Черкаській та Житомирський областях. Тривають відключення не лише для населення, а й для промисловості та бізнесу.

Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо.

Графік відключення світла сьогодні: яка ситуація за областями

Київ

Вже понад добу тривають екстрені відключення, свідчать дані "ДТЕК Київські електромережі". Графіки не діють, а споживачі повідомляють про тривалі знеструмлення на 16-20 годин. Розклад відключень на сьогодні наразі навіть не оприлюднилювали.

Київська область

На Київщині тим часом діють стабілізаційні (погодинні) відключення за графіками. Розклад такий:

Водночас у частині Бучанського та Фастівського районів зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

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Вінницька область

Після масштабних аварійних знеструмлень у регіоні запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:

у чат-боті у Viber;

у чат-боті в Telegram;

у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);

в особистому кабінеті на сайті обленерго.

Черкаська область

З 05:12 застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК "Укренерго". Одночасно з ними продовжують діяти графіки погодинних відключень:

Головні історії дня

1.1 – 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

– 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00; 1.2 – 00:00-02:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00;

– 00:00-02:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00; 2.1 – 00:00-02:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

– 00:00-02:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00; 2.2 – 00:00-02:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00;

– 00:00-02:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00; 3.1 – 00:00-03:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00;

– 00:00-03:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00; 3.2 – 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00;

– 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00; 4.1 – 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

– 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00; 4.2 – 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00;

– 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00; 5.1 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

– 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00; 5.2 – 02:00-06:00, 08:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00;

– 02:00-06:00, 08:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00; 6.1 – 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

– 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00; 6.2 – 02:00-03:00, 06:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00.

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Одеська область

Діють погодинні графіки. Орієнтовний розклад за групами такий:

Чернігівська область

Застосовано графік погодинних відключень. Був оприлюднений такий орієнтовний розклад:

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Дніпропетровська область

Діють погодинні відключення. Графіки на Дніпровщині м'якіші, ніж у багатьох інших регіонах:

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Сумська область

Діють відключення за графіками. Максимальний час без світла за один "раунд" – 4 години, а сумарно за добу – 16 годин.

Полтавська область

В області задіяно жорсткі погодинні відключення. Режим обмежень такий:

з 00:00 по 00:30 – 2,5 черги;

з 00:30 по 03:00 – 4 черги;

з 03:00 по 04:00 – 3,5 черги;

з 04:00 до 06:30 – 4 черги;

з 06:30 до 08:00 – 3,5 черги;

з 08:00 по 23:59 – 4 черги.

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Житомирська область

Зі вчорашнього дня в області діють аварійні відключення. У разі стабілізації ситуації Житомирщина повернеться до погодинних графіків за такими обсягами:

з 00:00 до 06:00 – 2,5 черги;

з 06:00 до 08:00 – 3,5 черги;

з 08:00 до 22:00 – 4 черги;

з 22:00 до 24:00 – 3,5 черги.

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Сам Житомир пережив увечері 3 листопада масові знеструмлення. З 9:00 4 листопада, за даними міської ради, у місті розгортають роботу пункти незламності. Там можна зігрітися, зарядити мобільні пристрої та скористатися інтернетом.

Водночас водоканал поступово відновлює роботу системи водопостачання в штатному режимі. "Після роботи генератора, який забезпечував подачу води до осель містян учора ввечері та сьогодні вранці, систему водопостачання перепід'єднують на основне джерело електроживлення", – йдеться в повідомленні.

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Харківська область

У Харківській області введено графіки погодинних відключень електроенергії. Розклад такий:

1.1 – 06:00-09:00, 12:30-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 11 годин);

– 06:00-09:00, 12:30-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 11 годин); 1.2 – 06:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 06:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин); 2.1 – 06:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 06:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин); 2.2 – 02:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-23:00 (сумарно 15 годин);

– 02:00-09:00, 12:30-19:30, 22:00-23:00 (сумарно 15 годин); 3.1 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 13,5 години);

– 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 13,5 години); 3.2 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 13,5 години);

– 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 13,5 години); 4.1 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 13,5 години);

– 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 13,5 години); 4.2 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 13,5 години);

– 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 13,5 години); 5.1 – 02:00-06:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (сумарно 14,5 години);

– 02:00-06:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (сумарно 14,5 години); 5.2 – 02:00-08:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (сумарно 16,5 години);

– 02:00-08:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (сумарно 16,5 години); 6.1 – 02:00-08:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (сумарно 16,5 години);

– 02:00-08:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (сумарно 16,5 години); 6.2 – 00:00-08:00, 09:00-16:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 (сумарно 18,5 години).

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Миколаївська область

Діють погодинні відключення електроенергії. Розклад м'якший, ніж у багатьох регіонах:

Запорізька область

Діють погодинні відключення. Графік такий:

1.1 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 10 годин);

– 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 10 годин); 1.2 – 00:00-03:00, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (сумарно 12,5 години);

– 00:00-03:00, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (сумарно 12,5 години); 2.1 – 02:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30 (сумарно 12 годин);

– 02:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30 (сумарно 12 годин); 2.2 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 10 годин);

– 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 10 годин); 3.1 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 10 годин);

– 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 10 годин); 3.2 – 02:30-06:30, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 02:30-06:30, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин); 4.1 – 02:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30 (сумарно 12 годин);

– 02:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30 (сумарно 12 годин); 4.2 – 00:00-03:00, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (сумарно 13 годин);

– 00:00-03:00, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (сумарно 13 годин); 5.1 – 00:00-03:00, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (сумарно 12,5 години);

– 00:00-03:00, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (сумарно 12,5 години); 5.2 – 00:00-03:00, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (сумарно 13 годин);

– 00:00-03:00, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (сумарно 13 годин); 6.1 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 10 годин);

– 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 10 годин); 6.2 – 02:30-06:30, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин).

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Графік та черга відключення світла за вулицею: де знайти свою

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві не працюють на виробництво електроенергії три великі теплоелектроцентралі – ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які зазнали пошкоджень під час російської атаки 7 січня 2026 року. Через це столиця має обмежені можливості власної генерації, а швидко стабілізувати електропостачання не вдасться.