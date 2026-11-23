Українцям розкрили новий графік відключень світла: який режим діятиме 20 листопада
У вівторок, 24 листопада, в Україні продовжать діяти планові відключення електроенергії. Зокрема в деяких регіонах відключатимуть світло за графіками для 0,5-3,5 черг одночасно.
Про це повідомили в "Укренерго". Зокрема планується застосування таких обмежень:
- для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 0,5 до 3,5 черг одночасно);
- для промисловості – графіки обмеження потужності.
Причиною відключень енергетики назвали наслідки російських атак на енергосистему і запевнили, що роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.
Відключення електроенергії-2026: де публікують графік для кожної області
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитися, тому українцям рекомендують постійно стежити за повідомленнями на сайтах і офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти – у таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні мають право не платити за невикористані послуги водопостачання й водовідведення без лічильників, а також за управлінняпобутовими відходами, якщо відсутні понад 30 календарних днів. Для цього потрібно подати виконавцю послуги заяву та документи, що підтверджують відсутність.