У вівторок, 24 листопада, в Україні продовжать діяти планові відключення електроенергії. Зокрема в деяких регіонах відключатимуть світло за графіками для 0,5-3,5 черг одночасно.

Відео дня

Про це повідомили в "Укренерго". Зокрема планується застосування таких обмежень:

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 0,5 до 3,5 черг одночасно);

– графіки погодинних відключень (від 0,5 до 3,5 черг одночасно); для промисловості – графіки обмеження потужності.

Причиною відключень енергетики назвали наслідки російських атак на енергосистему і запевнили, що роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

Відключення електроенергії-2026: де публікують графік для кожної області

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитися, тому українцям рекомендують постійно стежити за повідомленнями на сайтах і офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти – у таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів і область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті) Миколаїв і область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса і область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава і область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон і Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні мають право не платити за невикористані послуги водопостачання й водовідведення без лічильників, а також за управлінняпобутовими відходами, якщо відсутні понад 30 календарних днів. Для цього потрібно подати виконавцю послуги заяву та документи, що підтверджують відсутність.