Українцям оголосили новий графік відключень світла: у кого не буде електроенергії 20 жовтня
У вівторок, 20 жовтня, в частині регіонів України знову буде запроваджено погодинні відключення електроенергії. Обсяг обмежень – від 1 до 2 черг. Це трохи жорсткіший режим, ніж напередодні, коли було оголошено про відключення від 0,5 до 2 черг.
Цього разу відключати планують максимум по 25% споживачів одночасно (2 черги, по 12,5% кожна). Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго", а частина обленерго вже оприлюднила конкретні графіки.
Ймовірно, графіки відключень застосують у тих самих регіонах, що й раніше. Йдеться про Київ, Київщину, а також Сумську, Полтавську, Черкаську, Житомирську, Харківську та Чернігівську області.
Варто враховувати, що оголошені графіки не остаточні та можуть змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі. Перевіряти поточний графік відключень слід на офіційних ресурсах обленерго в кожному регіоні (усі посилання – у таблиці нижче). Пошук доступний по вулицях на номерах будинків.
Графік відключення світла 20 жовтня
Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів
- з 06:00 до 23:59 (точний період може змінюватися залежно від області) – від 1 до 2 черг.
Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості
- з 06:00 до 23:59 – часто передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.
Графік відключення світла на Сумщині
"Сумиобленерго" одне з перших опублікувало розклад знеструмлень за групами. Очікується, що максимальний час без світла сумарно протягом доби становитиме 8 годин.
Відключення світла на Полтавщині: який графік 20 жовтня
За даними обленерго, згідно з погодинним графіком, обсяг відключень у Полтавській області 20 жовтня становитиме:
- з 06:00 до 08:00 – 1 черга;
- з 08:00 до 10:00 – 1,5 черги;
- з 10:00 до 22:00 – 2 черги;
- з 22:00 до 23:59 – 1 черга.
Де дізнатися свій графік і чергу відключення в кожній області
Раніше OBOZ.UA підрахував, скільки грошей потрібно українцям, щоб пережити блекаут. Розрахунки було здійснено, виходячи з базових потреб однієї особи на три доби без світла.
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