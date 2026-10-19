Українцям оголосили новий графік відключень світла: у кого не буде електроенергії 20 жовтня

У вівторок, 20 жовтня, в частині регіонів України знову буде запроваджено погодинні відключення електроенергії. Обсяг обмежень – від 1 до 2 черг. Це трохи жорсткіший режим, ніж напередодні, коли було оголошено про відключення від 0,5 до 2 черг.

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Цього разу відключати планують максимум по 25% споживачів одночасно (2 черги, по 12,5% кожна). Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго", а частина обленерго вже оприлюднила конкретні графіки.

Ймовірно, графіки відключень застосують у тих самих регіонах, що й раніше. Йдеться про Київ, Київщину, а також Сумську, Полтавську, Черкаську, Житомирську, Харківську та Чернігівську області.

Варто враховувати, що оголошені графіки не остаточні та можуть змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі. Перевіряти поточний графік відключень слід на офіційних ресурсах обленерго в кожному регіоні (усі посилання – у таблиці нижче). Пошук доступний по вулицях на номерах будинків.

Графік відключення світла 20 жовтня

Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів

з 06:00 до 23:59 (точний період може змінюватися залежно від області) – від 1 до 2 черг.

Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості

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з 06:00 до 23:59 – часто передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.

Графік відключення світла на Сумщині

"Сумиобленерго" одне з перших опублікувало розклад знеструмлень за групами. Очікується, що максимальний час без світла сумарно протягом доби становитиме 8 годин.

Головні історії дня

Відключення світла на Полтавщині: який графік 20 жовтня

За даними обленерго, згідно з погодинним графіком, обсяг відключень у Полтавській області 20 жовтня становитиме:

з 06:00 до 08:00 – 1 черга;

з 08:00 до 10:00 – 1,5 черги;

з 10:00 до 22:00 – 2 черги;

з 22:00 до 23:59 – 1 черга.

Де дізнатися свій графік і чергу відключення в кожній області

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Раніше OBOZ.UA підрахував, скільки грошей потрібно українцям, щоб пережити блекаут. Розрахунки було здійснено, виходячи з базових потреб однієї особи на три доби без світла.