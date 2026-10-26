Українцям назвали тариф на світло з 1 листопада 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*год

З 1 листопада українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Ба більше, підвищення тарифів не варто очікувати щонайменше до кінця квітня 2027 року – саме до цього часу діятиме ПСО (рос. – покладення спеціальних обов’язків), що, вважають у Кабміні, дає змогу зберегти нинішні ціни на електроенергію для побутових споживачів.

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Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що також до 30 квітня продовжили дію пільгового тарифу – 2,64 грн/кВтч.

Втім, наголосив міністр, діятиме він не для всіх. Скористатися тарифом зможуть лише власники будинків:

з електроопаленням;

без газифікації або централізованого теплопостачання.

В Україні різко переписали тарифи на комунальні послуги

Водночас, в Україні подорожчали комунальні послуги. За рік – із вересня 2025-го до вересня 2026-го – тарифи загалом зросли на 6,3%. Втім, не всі. Так, вартість електроенергії залишилася на попередньому рівні, а водопостачання подорожчало одразу на 87,6%. Також зросли розцінки на:

каналізацію – 83,1%;

вивезення сміття – 19%;

оренду житла – 13,7%;

утримання та ремонт житла – 7%;

послуги з управління багатоквартирними будинками – 6,9%.

Водночас із серпня по вересень тарифи зросли на 0,8%. Зокрема, розцінки збільшилися на:

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водопостачання – на 5,6%;

водовідведення – 5,5%;

вивезення сміття – 0,8%;

оренду житла – 2,1%;

послуги з управління багатоквартирними будинками – 0,1%;

утримання та ремонт житла – на 0,8%.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українцям, у чиїх будинках і квартирах працюють газові плити, рекомендують встановити пристрій, що забезпечує постійний контроль якості повітря. Це сигналізатор газу, купити який можна як за 1 335, так і за 2 400 грн.

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