Українцям назвали тариф на світло з 1 листопада 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*год

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для піхотинців Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 9 тис. грн ($200)Чи можна встановлювати сонячні панелі у квартирі без дозволуЧи можна встановлювати сонячні панелі у квартирі без дозволу: українцям назвали головне правилоВ мобільному операторі розповіли, чому тариф 400 грн на місяць – це не багатоУкраїнці не мають скаржитись на ціни: в мобільному операторі розповіли, чому тариф 400 грн на місяць – це не багатоУ ПриватБанку обмежили видачу готівкиЗняття готівки у жовтні: які ліміти діють у ПриватБанку"Україна просувається вперед у дипломатії": Зеленський підбив підсумки тижня "емоційного діалогу" з американською стороною. Відео"Україна просувається вперед у дипломатії": Зеленський підбив підсумки тижня "емоційного діалогу" з американською стороною. ВідеоНавколо резиденції Путіна на Валдаї звели ще 16 веж ППО: медіа дізнались їхнє розташування. КартаНавколо резиденції Путіна на Валдаї звели ще 16 веж ППО: медіа дізнались їхнє розташування. КартаНорвезький депутат контрабандою відправив до України дрони з тепловізорами, а згодом домігся зміни відповідного законуНорвезький депутат контрабандою відправив до України дрони з тепловізорами, а згодом домігся зміни відповідного закону"Це червоні лінії": Зеленський заявив, що Україна не погодиться на нейтралітет та обмеження збройних сил. Відео"Це червоні лінії": Зеленський заявив, що Україна не погодиться на нейтралітет та обмеження збройних сил. ВідеоДе дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку УкраїниДе дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку УкраїниІлон МаскМаск закликав пожаліти "бідних російських призовників" і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники

Українцям назвали тариф на світло з 1 листопада 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*год

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
63
Озвучено тариф на світло в Україні з 1 листопада
Озвучено тариф на світло в Україні з 1 листопада. Джерело: Unsplash

З 1 листопада українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом4,32 грн за 1 кВт*ч. Ба більше, підвищення тарифів не варто очікувати щонайменше до кінця квітня 2027 року – саме до цього часу діятиме ПСО (рос. – покладення спеціальних обов’язків), що, вважають у Кабміні, дає змогу зберегти нинішні ціни на електроенергію для побутових споживачів.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що також до 30 квітня продовжили дію пільгового тарифу – 2,64 грн/кВтч.

Втім, наголосив міністр, діятиме він не для всіх. Скористатися тарифом зможуть лише власники будинків:

  • з електроопаленням;
  • без газифікації або централізованого теплопостачання.

В Україні різко переписали тарифи на комунальні послуги

Водночас, в Україні подорожчали комунальні послуги. За рік – із вересня 2025-го до вересня 2026-го – тарифи загалом зросли на 6,3%. Втім, не всі. Так, вартість електроенергії залишилася на попередньому рівні, а водопостачання подорожчало одразу на 87,6%. Також зросли розцінки на:

Читайте також
Анна ПавловаАнна Павлова
1,8 т.
Енергетики оголосили графік відключень на 26 жовтня: де не буде світла у понеділок
1,8 т.
Енергетики оголосили графік відключень на 26 жовтня: де не буде світла у понеділок
Дарина ГерцеваДарина Герцева
714
Зима в Україні може бути важчою: яких відключень світла очікувати та що буде з опаленням
714
Зима в Україні може бути важчою: яких відключень світла очікувати та що буде з опаленням
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
9,2 т.
Енергетики оголосили графік відключень на 25 жовтня: де не буде світла в неділю
9,2 т.
Енергетики оголосили графік відключень на 25 жовтня: де не буде світла в неділю
  • каналізацію – 83,1%;
  • вивезення сміття – 19%;
  • оренду житла – 13,7%;
  • утримання та ремонт житла – 7%;
  • послуги з управління багатоквартирними будинками – 6,9%.
В Україні різко переписали тарифи на комунальні послуги

В Україні різко переписали тарифи на комунальні послуги. Джерело: Держстат

Водночас із серпня по вересень тарифи зросли на 0,8%. Зокрема, розцінки збільшилися на:

  • водопостачання – на 5,6%;
  • водовідведення – 5,5%;
  • вивезення сміття – 0,8%;
  • оренду житла – 2,1%;
  • послуги з управління багатоквартирними будинками – 0,1%;
  • утримання та ремонт житла – на 0,8%.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українцям, у чиїх будинках і квартирах працюють газові плити, рекомендують встановити пристрій, що забезпечує постійний контроль якості повітря. Це сигналізатор газу, купити який можна як за 1 335, так і за 2 400 грн.

Схожі теми
УкраїнатарифиелектроенергіяЕнергетика
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!