Українцям назвали тариф на світло з 1 грудня 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*год

З 1 грудня українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Ба більше, підвищення тарифів не варто очікувати щонайменше до кінця 2026 року.

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Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що також до 30 квітня продовжили дію пільгового тарифу в 2,64 грн/кВтч.

Втім, наголосив міністр, він діятиме не для всіх. Скористатися тарифом зможуть лише власники будинків:

з електроопаленням;

без газифікації або централізованого теплопостачання.

Українці переплачують за світло

Водночас побутова техніка може споживати електроенергію навіть тоді, коли не працює – однак лише якщо підключена до розетки. Адже в такому разі вона перебуває в режимі очікування.

"Телевізори, мікрохвильові печі, кондиціонери, пральні машини та інша техніка продовжують споживати невелику кількість електроенергії. Окремо це небагато, але за рік такі витрати можуть бути відчутними", – розповіли у "Прикарпаттяобленерго".

Загалом найбільше навантаження на домашню електромережу створюють потужні побутові прилади. Насамперед електроплита, яка споживає одразу 4-8 кВт/год. Далі йдуть:

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бойлер – 2-3 кВт/год;

кондиціонер – 2,2-3,37 кВт/год;

пральна машина – 2-2,5 кВт/год;

мікрохвильова піч – 1,5-2 кВт/год;

холодильник – 0,3-0,6 кВт/год.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас з 1 грудня українці-клієнти "Нафтогазу" (а таких у країні переважна більшість) платитимуть за газ за чинним тарифом – 7,96 грн/кубометр. При цьому найближчим часом підвищення цін очікувати не варто – такою ж ціна буде щонайменше до 30 квітня 2027 року.

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