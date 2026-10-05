Українцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 року: скільки доведеться платити за 1 кубометр

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Українці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператораУкраїнці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператора: на який найчастіше переходятьУкраїнці платять за "приховані" кіловатиУкраїнці платять за "приховані" кіловати: чому лічильник "крутиться", хоча техніка вимкненаУкраїнці утилізують "Ланоси" та "Жигулі"Українці утилізують "Ланоси" та "Жигулі": чому позбуваються машинВ Україні розробили ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів, – ЗеленськийВ Україні розробили ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів, – Зеленський"Віддав театру більшу частину життя": помер народний артист України Олег Шаварський. Фото"Віддав театру більшу частину життя": помер народний артист України Олег Шаварський. ФотоМайно ПриватБанку виставили на продажМайно ПриватБанку виставили на продаж: повний список та фото об’єктівДенисов словами про "ворожу територію" пояснив, чому український клуб відмовився грати у ПольщіДенисов словами про "ворожу територію" пояснив, чому український клуб відмовився грати у ПольщіУсе перевернеться з ніг на голову: на ці знаки зодіаку чекають грандіозні зміни жовтніУсе перевернеться з ніг на голову: на ці знаки зодіаку чекають грандіозні зміни жовтніПередбачає покарання: СБУ попередила українців через публікацію відео ударів по КиєвуПередбачає покарання: СБУ попередила українців через публікацію відео ударів по Києву"Харків переміг": Зеленський вказав на символічну поразку диктатора РФ"Харків переміг": Зеленський вказав на символічну поразку диктатора РФ

Українцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 року: скільки доведеться платити за 1 кубометр

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 хв
icon 3,0 т.
Українцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 року
Українцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 року. Джерело: Pixabay

З 1 листопада українці-клієнти "Нафтогазу" (а таких у країні переважна більшість) платитимуть за газ за поточним тарифом7,96 грн/кубометр. Така ж ціна діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року, а тому найближчим часом підвищення тарифів очікувати не слід.

Про це повідомили в самому "Нафтогазі". Там зазначили:

  • Саме до цього терміну продовжено дію тарифного плану "Фіксований".
  • Сплачувати за газ потрібно, як і раніше, щомісяця. Термін – до 25 числа наступного місяця.

"Тарифний план "Фіксований". Ціна за кубічний метр: 7,96 грн. Термін дії: до 30 квітня 2027 р.", – йдеться в повідомленні.

Тарифи на газ "заморозили"

Зі свого боку, прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив про загальне замороження тарифів на газ для населення – тобто не лише для клієнтів "Нафтогазу". Очікується, що ціни на тепло не переглядатимуться до кінця опалювального сезону 2026/27 років.

Читайте також
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 7,7 т.
Українцям можуть припинити нараховувати пільгу на комуналку: через що зникає знижка
icon 7,7 т.
Українцям можуть припинити нараховувати пільгу на комуналку: через що зникає знижка
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
icon 14,5 т.
Частині українців перерахували тариф на електроенергію: скільки платитимуть з 1 жовтня
icon 14,5 т.
Частині українців перерахували тариф на електроенергію: скільки платитимуть з 1 жовтня
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 3,2 т.
Це треба зробити всім українцям перед холодами: як підготуватися до "найскладнішої зими" за час війни
icon 3,2 т.
Це треба зробити всім українцям перед холодами: як підготуватися до "найскладнішої зими" за час війни

"Це рішення ухвалено в умовах мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Верховною Радою на час воєнного стану. І з огляду на складну соціально-економічну ситуацію в країні", – пояснив Корецький.

Разом з тим міністр енергетики Денис Шмигаль назвав це важливим рішенням для мільйонів українських сімей. За його словами, річ у тім, що воно:

  • Дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання.
  • Продовжить дію умов продажу природного газу операторам газорозподільних систем та для когенерації на прифронтових територіях.

"Це дозволить забезпечити надійні та безперебійні постачання природного газу, безпеку та надійність функціонування ринку природного газу, стабільність роботи теплових об’єктів. А також енергосистеми України в цілому", – сказав міністр.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у жовтні українці платитимуть за електроенергію за поточним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт·год. Ба більше, підвищення тарифів не слід очікувати принаймні до кінця 2026 року.

Схожі теми
УкраїнагазНАК "Нафтогаз"тарифиСергій КорецькийСергій КорецькийДенис ШмигальДенис Шмигаль
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись