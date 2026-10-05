Українцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 року: скільки доведеться платити за 1 кубометр

З 1 листопада українці-клієнти "Нафтогазу" (а таких у країні переважна більшість) платитимуть за газ за поточним тарифом – 7,96 грн/кубометр. Така ж ціна діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року, а тому найближчим часом підвищення тарифів очікувати не слід.

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Про це повідомили в самому "Нафтогазі". Там зазначили:

Саме до цього терміну продовжено дію тарифного плану "Фіксований".

Сплачувати за газ потрібно, як і раніше, щомісяця. Термін – до 25 числа наступного місяця.

"Тарифний план "Фіксований". Ціна за кубічний метр: 7,96 грн. Термін дії: до 30 квітня 2027 р.", – йдеться в повідомленні.

Тарифи на газ "заморозили"

Зі свого боку, прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив про загальне замороження тарифів на газ для населення – тобто не лише для клієнтів "Нафтогазу". Очікується, що ціни на тепло не переглядатимуться до кінця опалювального сезону 2026/27 років.

"Це рішення ухвалено в умовах мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Верховною Радою на час воєнного стану. І з огляду на складну соціально-економічну ситуацію в країні", – пояснив Корецький.

Разом з тим міністр енергетики Денис Шмигаль назвав це важливим рішенням для мільйонів українських сімей. За його словами, річ у тім, що воно:

Дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання.

для підприємств теплопостачання. Продовжить дію умов продажу природного газу операторам газорозподільних систем та для когенерації на прифронтових територіях.

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"Це дозволить забезпечити надійні та безперебійні постачання природного газу, безпеку та надійність функціонування ринку природного газу, стабільність роботи теплових об’єктів. А також енергосистеми України в цілому", – сказав міністр.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у жовтні українці платитимуть за електроенергію за поточним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт·год. Ба більше, підвищення тарифів не слід очікувати принаймні до кінця 2026 року.