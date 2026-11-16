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Українцям назвали тариф на газ із 1 січня 2027 року: скільки потрібно буде платити за 1 кубометр

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
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Українцям назвали тариф на газ із 1 січня 2027 року
Українцям назвали тариф на газ із 1 січня 2027 року. Джерело: Unsplash

З 1 січня 2027 року українці-клієнти "Нафтогазу" (а таких у країні переважна більшість) платитимуть за газ за поточним тарифом7,96 грн/кубометр. Така сама ціна діятиме принаймні до 30 квітня 2027 року, тож найближчим часом очікувати на підвищення тарифів не варто.

Про це повідомили у самому "Нафтогазі". Там зазначили: саме до цього терміну продовжено дію тарифного плану "Фіксований".

"Тарифний план "Фіксований". Ціна за кубічний метр: 7,96 грн. Строк дії: до 30 квітня 2027 р.", – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується: за газ потрібно платити, як і раніше, щомісяця. Термін – до 25 числа наступного місяця.

Водночас зазначається, що, крім чинних абонентів, до тарифу можуть підключитися нові клієнти ГК "Нафтогаз України". Для цього їм потрібно вибрати тарифний план "Фіксований" у заяві про приєднання.

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Який тариф на електроенергію встановили з 1 грудня

Водночас, з 1 грудня українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом4,32 грн за 1 кВт*ч. Ба більше, підвищення тарифів не слід очікувати принаймні до кінця 2026 року.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що також до 30 квітня продовжили дію пільгового тарифу в 2,64 грн/кВтч.

Втім, наголосив міністр, діятиме він не для всіх. Скористатися тарифом зможуть лише власники будинків:

  • з електроопаленням;
  • без газифікації або централізованого теплопостачання.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, побутова техніка може споживати електроенергію навіть тоді, коли не працює – однак лише якщо підключена до розетки. Адже в такому разі вона перебуває в режимі очікування.

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