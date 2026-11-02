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Українцям назвали тариф на газ із 1 грудня 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кубометр

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
498
Українцям назвали тариф на газ із 1 грудня 2026 року
Українцям назвали тариф на газ із 1 грудня 2026 року. Джерело: naftogaz.com

З 1 грудня українці-клієнти "Нафтогазу" (а таких у країні переважна більшість) платитимуть за газ за чинним тарифом7,96 грн/кубометр. Водночас найближчим часом підвищення цін очікувати не варто – такою ж ціна буде щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Про це повідомили у самому "Нафтогазі". Там зазначили:

  • Саме до цього терміну продовжено дію тарифного плану "Фіксований".
  • Платити за газ потрібно, як і раніше, щомісяця. Термін – до 25 числа наступного місяця.

"Тарифний план "Фіксований". Ціна за кубічний метр: 7,96 грн. Строк дії: до 30 квітня 2027 р.", – йдеться в повідомленні.

Тарифи на газ "заморозили"

Зі свого боку, прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив про загальне замороження тарифів на газ для населення – тобто не лише для клієнтів "Нафтогазу". Очікується, що ціни на тепло не переглядатимуться до кінця опалювального сезону 2026/27 років.

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"Це рішення ухвалено в умовах мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Верховною Радою на час воєнного стану. І з огляду на складну соціально-економічну ситуацію в країні", – пояснив Корецький.

В Україні різко переписали тарифи на комуналку

Водночас в Україні подорожчали комунальні послуги. За рік – із вересня 2025-го по вересень 2026-го – тарифи загалом зросли на 6,3%. Втім, не всі. Так, вартість електроенергії залишилася на попередньому рівні, а водопостачання подорожчало одразу на 87,6%. Також зросли тарифи на:

  • каналізацію – 83,1%;
  • вивезення сміття – 19%;
  • оренду житла – 13,7%;
  • утримання та ремонт житла – 7%;
  • послуги з управління багатоквартирними будинками – 6,9%.

Водночас із серпня до вересня тарифи зросли на 0,8%. Зокрема, розцінки збільшилися на:

  • водопостачання – на 5,6%;
  • каналізацію – 5,5%;
  • вивезення сміття – 0,8%;
  • оренду житла – 2,1%;
  • послуги з управління багатоквартирними будинками – 0,1%;
  • утримання та ремонт житла – на 0,8%.
В Україні різко переписали тарифи на комуналку

В Україні різко переписали тарифи на комуналку. Джерело: Держстат

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українцям, у чиїх будинках і квартирах працюють газові плити, рекомендують встановити пристрій, що забезпечує постійний контроль якості повітря. Це сигналізатор газу, придбати який можна як за 1 335, так і за 2 400 грн.

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