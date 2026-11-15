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Українцям "накинули" подвійний тариф: "комуналка" різко здорожчала

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
384
Ілюстрація - платіжка за ЖКП
Українцям "накинули" подвійний тариф. Джерело: Freepik

В Україні прискорилося зростання цін – у жовтні-2026 річний рівень інфляції становив 11% проти 8,9% у вересні. Серед іншого, здорожчали комунальні послуги. За рік – із жовтня 2025-го до жовтня 2026-го – тарифи зросли загалом на 7,4%. Втім, не всі. Так, вартість електроенергії залишилася на попередньому рівні, а водопостачання подорожчало одразу на 106,5%, тобто більш ніж удвічі.

Про це повідомили у Держстаті. Там зазначили, що також зросли тарифи на:

  • каналізацію – 99,3%;
  • вивезення сміття – 19,5%;
  • оренду житла – 15,8%;
  • утримання та ремонт житла – 7,7%;
  • послуги з управління багатоквартирними будинками – 7,1%;
  • гарячу воду й опалення – 0,1%.
В Україні різко подорожчала комуналка

В Україні різко подорожчала комуналка. Джерело: Держстат

На які послуги тарифи не підвищували

Втім, одразу на низку послуг ціни залишилися незмінними. Це:

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  • Електроенергія;
  • газ.

Як змінилися тарифи за місяць

Водночас із серпня по вересень тарифи зросли на 1,3%. Зокрема, розцінки збільшилися на:

  • водопостачання – на 10,1%;
  • водовідведення – 8,8%;
  • оренду житла – 2,5%;
  • вивезення сміття – 1,6%;
  • утримання та ремонт житла – 1%;
  • послуги з управління багатоквартирними будинками – 0,2%;
  • гарячу воду, опалення – 0,1%.

Українці переплачують за світло

Водночас побутова техніка може споживати електроенергію навіть тоді, коли не працює – однак лише якщо підключена до розетки. Адже в такому разі вона перебуває в режимі очікування.

"Телевізори, мікрохвильові печі, кондиціонери, пральні машини та інша техніка продовжують споживати невелику кількість електроенергії. Окремо це небагато, але за рік такі витрати можуть бути відчутними", – розповіли у "Прикарпаттяобленерго".

Загалом найбільше навантаження на домашню електромережу створюють потужні побутові прилади. Насамперед електроплита, яка споживає одразу 4-8 кВт/год. Далі йдуть:

  • бойлер – 2-3 кВт/год;
  • кондиціонер – 2,2-3,37 кВт/год;
  • пральна машина – 2-2,5 кВт/год;
  • мікрохвильова піч – 1,5-2 кВт/год;
  • холодильник – 0,3-0,6 кВт/год.
Побутова техніка може споживати електроенергію, навіть коли не працює

Побутова техніка може споживати електроенергію, навіть коли не працює. Джерело: Прикарпаттяобленерго

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас з 1 грудня українці-клієнти "Нафтогазу" (а таких у країні переважна більшість) платитимуть за газ за чинним тарифом – 7,96 грн/кубометр. При цьому найближчим часом підвищення цін очікувати не варто – такою ж ціна буде щонайменше до 30 квітня 2027 року.

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