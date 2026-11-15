Українцям "накинули" подвійний тариф: "комуналка" різко здорожчала
В Україні прискорилося зростання цін – у жовтні-2026 річний рівень інфляції становив 11% проти 8,9% у вересні. Серед іншого, здорожчали комунальні послуги. За рік – із жовтня 2025-го до жовтня 2026-го – тарифи зросли загалом на 7,4%. Втім, не всі. Так, вартість електроенергії залишилася на попередньому рівні, а водопостачання подорожчало одразу на 106,5%, тобто більш ніж удвічі.
Про це повідомили у Держстаті. Там зазначили, що також зросли тарифи на:
- каналізацію – 99,3%;
- вивезення сміття – 19,5%;
- оренду житла – 15,8%;
- утримання та ремонт житла – 7,7%;
- послуги з управління багатоквартирними будинками – 7,1%;
- гарячу воду й опалення – 0,1%.
На які послуги тарифи не підвищували
Втім, одразу на низку послуг ціни залишилися незмінними. Це:
- Електроенергія;
- газ.
Як змінилися тарифи за місяць
Водночас із серпня по вересень тарифи зросли на 1,3%. Зокрема, розцінки збільшилися на:
- водопостачання – на 10,1%;
- водовідведення – 8,8%;
- оренду житла – 2,5%;
- вивезення сміття – 1,6%;
- утримання та ремонт житла – 1%;
- послуги з управління багатоквартирними будинками – 0,2%;
- гарячу воду, опалення – 0,1%.
Українці переплачують за світло
Водночас побутова техніка може споживати електроенергію навіть тоді, коли не працює – однак лише якщо підключена до розетки. Адже в такому разі вона перебуває в режимі очікування.
"Телевізори, мікрохвильові печі, кондиціонери, пральні машини та інша техніка продовжують споживати невелику кількість електроенергії. Окремо це небагато, але за рік такі витрати можуть бути відчутними", – розповіли у "Прикарпаттяобленерго".
Загалом найбільше навантаження на домашню електромережу створюють потужні побутові прилади. Насамперед електроплита, яка споживає одразу 4-8 кВт/год. Далі йдуть:
- бойлер – 2-3 кВт/год;
- кондиціонер – 2,2-3,37 кВт/год;
- пральна машина – 2-2,5 кВт/год;
- мікрохвильова піч – 1,5-2 кВт/год;
- холодильник – 0,3-0,6 кВт/год.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас з 1 грудня українці-клієнти "Нафтогазу" (а таких у країні переважна більшість) платитимуть за газ за чинним тарифом – 7,96 грн/кубометр. При цьому найближчим часом підвищення цін очікувати не варто – такою ж ціна буде щонайменше до 30 квітня 2027 року.