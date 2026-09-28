В Україні повірку лічильників газу та електроенергії споживачі не повинні оплачувати самостійно – витрати на перевірку, демонтаж і встановлення приладу покриває постачальник. Газові лічильники залежно від класу точності повіряють раз на 2 або 8 років, електролічильники – раз на 4 роки, а правила щодо водолічильників можуть залежати від власника приладу та умов договору.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба. Вимоги щодо перевірки побутових приладів обліку встановлені, зокрема, статтею 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

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Споживачам варто знати ці правила, оскільки повірка є обов'язковою процедурою, але це не означає, що за неї в кожному випадку потрібно платити власними коштами. Окремо встановлено правила щодо того, хто відповідає за своєчасність перевірки та як повинні рахувати споживання газу, поки лічильник тимчасово знятий.

Навіщо взагалі проводять повірку лічильників

Лічильник використовується для визначення фактичного обсягу спожитого ресурсу, а його показники стають основою для формування рахунків. Тому держава встановлює вимоги щодо періодичної перевірки точності роботи таких приладів.

Обов'язковій періодичній повірці підлягають засоби вимірювальної техніки, показники яких використовуються для розрахунків за спожиті населенням електроенергію та природний газ. Крім того, повірка необхідна після ремонту приладу.

Фактично під час процедури встановлюється, чи відповідає лічильник визначеним метрологічним вимогам та чи може надалі використовуватися для комерційного обліку. При цьому періодичність процедури відрізняється залежно від типу та характеристик конкретного приладу.

Як часто потрібно повіряти газовий лічильник

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Для газових лічильників міжповірочний інтервал залежить від класу точності. Лічильники газу та пристрої перетворення об'єму класу точності 1,0 повинні проходити повірку один раз на два роки.

Для приладів класу 1,5 встановлено значно довший термін – один раз на вісім років. Є й окреме правило щодо часу проведення процедури.

Якщо строк чергової повірки газового лічильника вже настав, її мають провести протягом трьох місяців після завершення опалювального сезону. Таким чином, власнику житла не потрібно самостійно визначати довільну дату проведення процедури – для цього існують встановлені міжповірочні інтервали.

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Для побутових лічильників електроенергії встановлена інша періодичність. Такі прилади мають проходити періодичну повірку один раз на чотири роки.

За повірку газового та електролічильника споживач платити не повинен

Одна з найважливіших норм стосується саме вартості процедури. Якщо засіб вимірювальної техніки, показники якого використовуються для розрахунків за побутове споживання газу чи електроенергії, належить фізичній особі або перебуває у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку, періодична повірка проводиться за рахунок відповідного суб'єкта господарювання.

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Причому йдеться не лише про безпосередню перевірку лічильника. За рахунок відповідного суб'єкта господарювання мають здійснюватися також роботи, необхідні для проведення процедури, зокрема демонтаж, транспортування та подальший монтаж приладу.

Тобто побутовому споживачеві не слід автоматично погоджуватися оплачувати планову повірку лічильника газу чи електроенергії власним коштом, не з'ясувавши підстави для такого платежу. Держпродспоживслужба також звертає увагу, що відповідальність за своєчасне проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту відповідних засобів вимірювальної техніки покладається на суб'єктів господарювання, які надають відповідні послуги.

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Що відбувається, коли газовий лічильник забирають на повірку

Окреме питання – як споживачеві рахуватимуть газ у період, коли основний лічильник демонтований. На час проведення повірки може бути встановлений інший прилад обліку. Проте зробити це можливо не завжди.

Якщо тимчасовий лічильник встановити неможливо, це не означає, що споживачу автоматично нараховуватимуть газ за максимально можливими обсягами. У такому випадку розрахунки проводяться за середньомісячним або середньодобовим обсягом споживання природного газу за аналогічний період попереднього року.

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При цьому враховується, про який період ідеться – опалювальний чи міжопалювальний. Якщо ж людина користувалася газом менше шести місяців і достатньої історії споживання за попередній рік немає, для розрахунків враховують фактичний період користування газом.

Скільки часу лічильник може бути на повірці

Для повернення приладу також передбачені строки. Якщо демонтований для періодичної повірки газовий лічильник перебуває у власності оператора газорозподільної системи, оператор протягом двох місяців із дня його зняття повинен власним коштом забезпечити встановлення розрахункового лічильника замість демонтованого.

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Якщо ж лічильник належить самому побутовому споживачу і успішно пройшов періодичну повірку, оператор ГРМ також повинен встановити його назад протягом двох місяців із дати зняття. Тобто демонтаж приладу на повірку не означає, що споживач може невизначений час залишатися без належного обліку.

Що буде, якщо лічильник визнають непридатним

Складніша ситуація виникає, якщо під час повірки з'ясується, що лічильник, який належить споживачу, більше не придатний для експлуатації. У такому випадку оператор ГРМ повинен визначити, чи доцільно ремонтувати прилад. Під час ухвалення рішення враховуються технічні та економічні фактори.

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Якщо ремонт визнали доцільним, відремонтований лічильник мають встановити споживачу протягом двох місяців із дати його зняття. Якщо ж оператор дійде висновку, що ремонтувати прилад недоцільно, діє інша процедура.

У такій ситуації оператор ГРМ повинен безкоштовно встановити власний розрахунковий лічильник газу аналогічного типорозміру, який надалі використовуватиметься для комерційних розрахунків.

Зробити це мають протягом 15 робочих днів після отримання результатів періодичної повірки, але в будь-якому разі не пізніше ніж через два місяці після зняття старого приладу. У цей самий строк споживачу мають повернути його лічильник та письмово повідомити про результати повірки і рішення щодо недоцільності ремонту. Водночас відмовитися від встановлення лічильника, який у такому випадку надає оператор ГРМ, побутовий споживач не може.

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