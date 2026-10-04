Українцям можуть припинити нараховувати пільгу на комуналку: через що зникає знижка

В Україні пільга на оплату житлово-комунальних послуг може зменшитися або припинитися після перерахунку через зміну доходів чи складу сім'ї, переїзд, зміну переліку послуг, закінчення строку дії підтвердного документа або призначення субсидії. Для частини пільговиків у 2026 році важливим є дохід до 4660 грн на одну особу, однак для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць відповідні пільги надаються незалежно від доходу.

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Про це пише профільний портал "На пенсії". Ситуація, коли людина раніше регулярно отримувала допомогу, а після чергового перерахунку сума раптом стала меншою або виплата взагалі зникла, не завжди означає помилку.

Пенсійний фонд України (ПФУ) під час нарахування враховує актуальну інформацію про пільговика та його домогосподарство. Особливу увагу варто звернути на доходи.

Пільга раптом зменшилася: що могло статися

Розмір допомоги на оплату комуналки не обов'язково залишається однаковим протягом усього часу її отримання. Під час перерахунку можуть бути враховані нові відомості, яких не було під час попереднього призначення. Йдеться, зокрема, про:

зміну доходів сім'ї;

збільшення або зменшення кількості членів сім'ї;

переїзд;

зміну переліку комунальних послуг;

закінчення строку дії документа, що підтверджує право на пільгу;

призначення житлової субсидії.

Кожна з цих обставин може вплинути або на розмір допомоги, або безпосередньо на право її отримувати. Тому, якщо виплата несподівано змінилася, насамперед варто перевірити, чи не відбулися зміни в даних, на підставі яких ПФУ проводить розрахунок.

Дохід перевищив 4660 грн – пільгу можуть переглянути

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Для частини пільговиків одним із головних критеріїв є середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну людину. У 2026 році він не повинен перевищувати 4660 грн. Пенсійний фонд може визначати право на таку допомогу автоматично, використовуючи, зокрема, інформацію про доходи, яку отримує від податкової служби.

Відповідно, ситуація може змінитися навіть тоді, коли сам пільговик не подавав нової заяви. Якщо після отримання актуальних даних виявиться, що середньомісячний дохід у розрахунку на одну людину став вищим за встановлений поріг, право на пільгу можуть переглянути.

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У результаті її розмір може змінитися або нарахування можуть припинити. Тому українцям, для яких пільга залежить від доходів, у разі несподіваного припинення виплат насамперед варто перевірити саме цей показник.

Кого обмеження щодо доходу не стосується

Водночас правило про 4660 грн поширюється не на всіх отримувачів. Для низки категорій право на відповідні пільги не залежить від сукупного доходу сім'ї. Зокрема, до них належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

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Отже, перевищення зазначеного рівня доходу саме по собі не повинно позбавляти представників цих категорій права на передбачені законодавством пільги. Тому під час з'ясування причин припинення нарахувань важливо враховувати не лише доходи, а й конкретну категорію отримувача.

Ще одна поширена причина перерахунку – зміна складу сім'ї. Кількість членів сім'ї, які враховуються під час визначення права та розміру пільги, безпосередньо впливає на розрахунок.

Наприклад, склад домогосподарства може змінитися через реєстрацію або вибуття члена сім'ї чи інші обставини. У такому разі старі дані вже не відповідають фактичній ситуації, тому ПФУ проводить розрахунок з урахуванням нової інформації. Про відповідні зміни пільговик повинен повідомляти Пенсійний фонд.

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Після переїзду розмір пільги може стати іншим

Переїзд – ще одна обставина, про яку необхідно повідомити ПФУ. Причина проста, адже після зміни житла може змінитися набір комунальних послуг, якими фактично користується людина.

Наприклад, у новому помешканні можуть відрізнятися тип опалення та інші житлово-комунальні послуги. Через це сума, на яку розраховується пільга, також може стати іншою.

Тому після переїзду не варто розраховувати, що допомога автоматично залишатиметься точно такою самою, як за попереднім місцем проживання. ПФУ має отримати актуальну інформацію, після чого розрахунок здійснюватиметься вже відповідно до нових обставин.

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Розмір пільги безпосередньо пов'язаний із послугами, якими користується домогосподарство. Якщо їх перелік змінюється, це може вплинути й на кінцеву суму допомоги.

Наприклад, людина могла перестати користуватися певною послугою або, навпаки, почати отримувати нову. Відповідно змінюється база, на яку поширюється пільга. Про такі обставини також потрібно повідомляти Пенсійному фонду, щоб під час наступних нарахувань використовувалися актуальні дані.

Закінчився строк дії посвідчення – виплата може зникнути

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Якщо пільга не надійшла, варто перевірити й документи, на підставі яких людина має на неї право. В окремих випадках документ або посвідчення може мати визначений строк дії. Після його закінчення ПФУ може припинити нарахування, якщо право на пільгу на наступний період не підтверджене належним чином.

Тому варто перевірити дату в документі та з'ясувати, чи потрібно його продовжити або надати Пенсійному фонду актуальні відомості. Є ще одна причина, через яку людина може більше не побачити звичної пільги, хоча право на державну допомогу фактично не втратила.

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Йдеться про призначення житлової субсидії. Якщо домогосподарству призначили субсидію, надання пільги припиняється з місяця, наступного за місяцем призначення субсидії. Тобто одночасно отримувати обидва види допомоги на оплату тих самих житлово-комунальних послуг не передбачається.

Субсидія може стати альтернативою

Якщо середньомісячний дохід на одну особу перевищив встановлену для пільги межу, це ще не означає, що домогосподарство взагалі залишиться без допомоги з оплатою комунальних послуг. У такій ситуації можна перевірити право на житлову субсидію. Для її призначення можна звернутися до Пенсійного фонду.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні з 1 жовтня змінюється ситуація для українців, які використовують електроенергію для опалення житла. У період з 1 жовтня 2026 року до 30 квітня 2027 року для таких споживачів передбачена можливість оплачувати електроенергію за пільговою ціною 2,64 грн за кВт*год. Однак, цей тариф діє не на весь обсяг споживання без обмежень.