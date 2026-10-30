Українцям масово приходять листи "з боргами за світло" від ДТЕК: чому їм не можна вірити

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюРосія розширює блокаду Чорного моря, атакуючи вже у водах країн НАТО: що задумав агресор і чим це загрожуєРосія розширює блокаду Чорного моря, атакуючи вже у водах країн НАТО: що задумав агресор і чим це загрожуєОсінній чек-ап бюджету: скільки коштує підготуватися до зими у 2026 році та як уникнути зайвих витратОсінній чек-ап бюджету: скільки коштує підготуватися до зими у 2026 році та як уникнути зайвих витратРосія ударом по Кременчуку убила матір двох дітей у день народження її чоловіка. ФотоРосія ударом по Кременчуку убила матір двох дітей у день народження її чоловіка. ФотоНайскандальніша учасниця "Голосу" відповіла на закиди про "куплене" місце в шоу та звинувачення у кумівствіНайскандальніша учасниця "Голосу" відповіла на закиди про "куплене" місце в шоу та звинувачення у кумівствіБанкноти долара США. Ілюстративне фотоСкільки коштуватимуть 100 доларів до 1 листопада: українцям озвучили прогноз по банках і обмінникахПівденний міст у КиєвіУ Києві почали будувати додаткові переправи через Дніпро: коли запрацюють першіУ лавах ЗСУ викрили викрили російського "крота", який для конспірації змінив 77 телефонних номерів. ФотоУ лавах ЗСУ викрили викрили російського "крота", який для конспірації змінив 77 телефонних номерів. ФотоПоказання лічильника електроенергії. ІлюстраціяЗа світло можуть нарахувати неіснуючий борг: що має зробити кожен, щоб отримати правильні платіжки"Все дуже складно": Каллас розкрила тактику Кремля і пояснила, на що сподівається Путін у війні з Україною. Відео"Все дуже складно": Каллас розкрила тактику Кремля і пояснила, на що сподівається Путін у війні з Україною. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Українцям масово приходять листи "з боргами за світло" від ДТЕК: чому їм не можна вірити

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
1,1 т.
Ілюстративне фото. Платіжка за комунальні послуги
Шахраї "атакують" українців листами про неіснуючі борги за електроенергію. Ілюстраційне зображення. Джерело: Freepik

Працівникам українських держорганів масово надходять електронні листи буцімто від "ДТЕК Енерго" з вимогою погасити заборгованість за електроенергію. Насправді це є зловмисною кампанією, метою якої є отримання прихованого віддаленого доступу до комп'ютерів жертв.

Як повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, атаку зафіксували 29 жовтня 2026 року. Листи розсилало хакерське угруповання UAC-0050, маскуючись під бухгалтерів оператора системи розподілу електроенергії.

Як діє хакерська схема

Для обходу засобів мережевого захисту та антивірусних систем хакери застосували складний ланцюг інфекції:

  • жертва отримує лист із закликом погасити борг та прикріпленим PDF-документом, у якому розміщено фішингове посилання;
  • перехід за посиланням веде до завантаження RAR-архіву, у якому міститься інший архів під паролем та файл із ключем для його розпакування;
  • усередині захищеного архіву розташований файл, запуск якого непомітно інсталює програму віддаленого адміністрування, що надає хакерам повний контроль над ПК.
Читайте також
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
2,3 т.
Блекаут у Дніпрі, аварія в Києві й не лише та графіки по областях: що відбувається з відключеннями світла
2,3 т.
Блекаут у Дніпрі, аварія в Києві й не лише та графіки по областях: що відбувається з відключеннями світла
Роман КостюченкоРоман Костюченко
7,6 т.
В Україні оголосили відключення світла на п’ятницю: який графік діятиме
7,6 т.
В Україні оголосили відключення світла на п’ятницю: який графік діятиме
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
6,4 т.
У Дніпрі та області після російських обстрілів зникло світло: що відомо про терміни відновлення
6,4 т.
У Дніпрі та області після російських обстрілів зникло світло: що відомо про терміни відновлення

Для ускладнення аналізу фахівцями з кібербезпеки було застосувало техніку зашумлення – більшість ресурсів, які містилися у програмі віддаленого доступу, були легітимними, але поодинокі адреси використовувалися для реального управління ураженим ПК.

Як убезпечити себе і ПК: поради фахівців

  • Не переходити за посиланнями у листах із вимогами негайної сплати заборгованості.
  • Не розпаковувати архіви за допомогою ключів із супроводжувальних текстових файлів.
  • Перевіряти розрахунки за енергопостачання виключно в особистих кабінетах на верифікованих сайтах або через офіційні застосунки постачальників.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, шахраї в Україні навчилися активно використовувати нинішні реалії – з регулярними ракетними обстрілами РФ, відключеннями світла та соціальними виплатами – для обману населення. Такі обставини стали підґрунтям для багатьох нових схем обману.

Схожі теми
Шахрайствокомунальні послугиборгиборг по комуналціелектроенергіяЖКГДТЕКлисти
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!