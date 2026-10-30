Українцям масово приходять листи "з боргами за світло" від ДТЕК: чому їм не можна вірити
Працівникам українських держорганів масово надходять електронні листи буцімто від "ДТЕК Енерго" з вимогою погасити заборгованість за електроенергію. Насправді це є зловмисною кампанією, метою якої є отримання прихованого віддаленого доступу до комп'ютерів жертв.
Як повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, атаку зафіксували 29 жовтня 2026 року. Листи розсилало хакерське угруповання UAC-0050, маскуючись під бухгалтерів оператора системи розподілу електроенергії.
Як діє хакерська схема
Для обходу засобів мережевого захисту та антивірусних систем хакери застосували складний ланцюг інфекції:
- жертва отримує лист із закликом погасити борг та прикріпленим PDF-документом, у якому розміщено фішингове посилання;
- перехід за посиланням веде до завантаження RAR-архіву, у якому міститься інший архів під паролем та файл із ключем для його розпакування;
- усередині захищеного архіву розташований файл, запуск якого непомітно інсталює програму віддаленого адміністрування, що надає хакерам повний контроль над ПК.
Для ускладнення аналізу фахівцями з кібербезпеки було застосувало техніку зашумлення – більшість ресурсів, які містилися у програмі віддаленого доступу, були легітимними, але поодинокі адреси використовувалися для реального управління ураженим ПК.
Як убезпечити себе і ПК: поради фахівців
- Не переходити за посиланнями у листах із вимогами негайної сплати заборгованості.
- Не розпаковувати архіви за допомогою ключів із супроводжувальних текстових файлів.
- Перевіряти розрахунки за енергопостачання виключно в особистих кабінетах на верифікованих сайтах або через офіційні застосунки постачальників.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, шахраї в Україні навчилися активно використовувати нинішні реалії – з регулярними ракетними обстрілами РФ, відключеннями світла та соціальними виплатами – для обману населення. Такі обставини стали підґрунтям для багатьох нових схем обману.