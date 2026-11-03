Українцям хочуть переписати тарифи на газ і світло: наскільки можуть зрости суми в платіжках

МВФ (Міжнародний валютний фонд) пропонує Україні протягом трьох років поступово скасувати ПСО (Public Service Obligations), через що за одним зі сценаріїв електроенергія може подорожчати до 9,7 грн за кВт·год, а газ – до 22 грн за кубометр. Однак, це лише рекомендації та розрахунки фонду, а не ухвалене рішення про негайне підвищення тарифів, передбачена також адресна допомога тим, кому буде складно оплачувати комунальні послуги.

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Про це йдеться у жовтневому звіті МВФ, де наведено два можливі сценарії поступового скасування ПСО. Обидва передбачають підвищення тарифів протягом трьох років, однак кінцеві суми в платіжках відрізнятимуться залежно від того, за яким варіантом відбуватиметься реформа.

Важливо, що йдеться саме про рекомендації та розрахунки міжнародних експертів, а не про вже ухвалене рішення українського уряду підвищити тарифи. Запропоновані цифри демонструють можливі орієнтири після завершення реформи, а не ціни, які споживачі мають почати сплачувати найближчим часом.

Чому МВФ пропонує відмовитися від ПСО

ПСО – це спеціальні обов'язки, які держава покладає на учасників енергетичного ринку, щоб захистити побутових споживачів від повної ринкової вартості електроенергії та газу. Фактично цей механізм дає змогу утримувати тарифи для населення на визначеному державою рівні, а різницю між ціною для споживача та витратами на постачання енергоресурсів компенсувати за рахунок інших учасників ринку.

Однак, така модель має значну фінансову ціну. За оцінками МВФ, у 2024-2026 роках витрати на енергетичні субсидії, пов'язані з ПСО та аналогічними заходами, становили близько 3,7% валового внутрішнього продукту України щороку. Підтримка низьких тарифів потребує ресурсів, які могли б спрямовуватися на інші державні потреби.

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Аналітики фонду звертають увагу на те, що чинні тарифи не покривають навіть половини витрат на постачання енергоресурсів. Зокрема, ціна електроенергії для населення забезпечує лише близько 41% необхідного рівня покриття витрат, а тариф на газ – приблизно 49%.

Решту фінансового навантаження значною мірою беруть на себе державні енергетичні компанії, зокрема "Нафтогаз" та "Енергоатом". У результаті частина вартості субсидування не відображається безпосередньо в державному бюджеті, а фактично залишається на балансах підприємств.

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У МВФ вважають, що це ускладнює оцінку реальної вартості підтримки населення, знижує прозорість фінансових потоків і створює додаткові ризики для стабільності енергетичного сектору. Компанії, які змушені продавати енергоресурси дешевше за їхню економічно обґрунтовану вартість, мають менше можливостей фінансувати ремонти, модернізацію та розвиток інфраструктури.

Скільки коштує державі стримування тарифів

Найбільшу частину витрат на енергетичні субсидії становить підтримка тарифів на електроенергію та газ. За підрахунками МВФ, у 2024-2026 роках субсидування електроенергії в межах ПСО обходилося приблизно у 1,8% ВВП на рік. Ще близько 1,4% ВВП становили витрати, пов'язані з підтримкою тарифів на природний газ.

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Окремо експерти врахували фінансове навантаження, пов'язане з централізованим опаленням. Через мораторій на підвищення тарифів на тепло підтримка побутових споживачів у цій сфері коштувала ще близько 0,3% ВВП щороку. Додаткові 0,2% ВВП припадали на субсидії виробникам електроенергії з відновлюваних джерел.

Таким чином, проблема не обмежується лише ціною світла та газу в платіжках. Низькі тарифи на енергоносії впливають на фінансовий стан усього енергетичного сектору, а також створюють додаткові витрати для держави.

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Крім того, МВФ звертає увагу на втрати податкових надходжень. Через занижені тарифи на газ недоотримання ПДВ у середньому становило близько 0,2% ВВП на рік у 2024-2026 роках. На ринку електроенергії втрати від недоотриманого ПДВ та акцизів становили приблизно 0,2% ВВП у 2024-му та 2025-му роках і 0,1% ВВП у 2026-му.

Фонд вважає, що поступове приведення тарифів до рівня, який покриває витрати на постачання, допоможе зменшити приховане фінансування субсидій і зробити енергетичний ринок фінансово стійкішим.

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Як можуть змінитися тарифи на газ та електроенергію

У звіті МВФ запропоновано два сценарії відмови від ПСО. Обидва передбачають, що процес відбуватиметься поступово протягом трьох років, а не через одномоментне підвищення цін.

Механізм може бути таким: у перший рік скасовують 20% чинного обсягу спеціальних обов'язків, у другий – ще 60%, а протягом третього року – решту 20%. Відповідно, тарифи мають змінюватися поетапно, у міру скорочення державного втручання в ціноутворення. Головна відмінність між двома варіантами полягає в тому, які саме витрати враховуватимуться під час визначення кінцевої вартості енергоносіїв.

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тарифи з урахуванням поточних ринкових умов;

Перший варіант передбачає поступове приведення цін для населення до рівня, який відповідає поточним ринковим умовам. За розрахунками МВФ, на третьому році реалізації реформи тариф на електроенергію може становити 9,7 грн за кВт·год, а на природний газ – 22 грн за кубометр із ПДВ. Це означало б загальне підвищення тарифу на електроенергію на 141%, а на газ – на 104% порівняно з чинними рівнями, які використовуються у розрахунках фонду.

Такий сценарій передбачає найбільш відчутне зростання вартості комунальних послуг для населення. Водночас він має забезпечити більший фінансовий ефект для держави та енергетичного сектору, за оцінкою МВФ, повна реалізація відповідного пакета реформ дозволила б заощадити близько 3,2% ВВП.

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тарифи з урахуванням післявоєнного відновлення.

Другий варіант передбачає інший підхід до визначення кінцевих цін. Він орієнтується на середньостроковий період після завершення війни та враховує можливе підвищення ефективності постачання енергоресурсів, а також прозоро визначені потреби у відновленні енергетичної інфраструктури.

За такого сценарію на третьому році реформи тариф на електроенергію може становити 6 грн за кВт·год, а на газ – 17,2 грн за кубометр із ПДВ. У цьому разі загальне підвищення становило б 52% для електроенергії та 60% для газу. Тобто зростання цін було б помітно меншим, ніж у першому варіанті.

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Відповідно, очікувана економія від повного впровадження реформи також буде скромнішою – близько 1,5% ВВП. Водночас цей сценарій передбачає, що післявоєнне відновлення та ефективніша робота енергетичних підприємств дадуть змогу знизити витрати на постачання.

Таким чином, МВФ не пропонує єдину остаточну ціну, за якою українці обов'язково платитимуть після скасування ПСО. У звіті наведено два можливі варіанти, а їхня реалізація залежатиме від економічних умов, стану енергетики та подальших рішень української влади.

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Чому підвищення тарифів має супроводжуватися допомогою населенню

У МВФ наголошують, що поступова відмова від ПСО не повинна означати, що всі домогосподарства самостійно оплачуватимуть повну вартість енергоносіїв незалежно від своїх доходів. Паралельно з тарифною реформою фонд пропонує розвивати адресну соціальну підтримку для тих, хто не має фінансової можливості оплачувати комунальні послуги за новими цінами.

Такий підхід передбачає, що допомогу отримуватимуть саме вразливі домогосподарства, а не всі споживачі незалежно від рівня їхніх доходів. Зазначається, що це має зробити державну підтримку більш адресною та зменшити витрати на субсидування тих, хто здатен оплачувати енергоресурси самостійно.

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Водночас МВФ наразі не рекомендує запроваджувати окремі соціальні тарифи на газ та електроенергію. На думку експертів, такий механізм потребує складної системи контролю за споживанням і розподілом енергоресурсів, якої в Україні поки немає.

Крім того, запровадження соціальних тарифів має відповідати вимогам європейського законодавства, зокрема Третього та Четвертого енергетичних пакетів ЄС. Тому у фонді вважають доцільнішим використовувати адресну допомогу поза системою ціноутворення, а не встановлювати різні ціни на один і той самий енергоресурс для окремих категорій споживачів.

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Наразі запропоновані МВФ сценарії не змінюють чинних тарифів автоматично. В Україні продовжує діяти встановлена урядом система спеціальних обов'язків, яка дозволяє стримувати вартість електроенергії та газу для побутових споживачів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з 1 грудня українці-клієнти "Нафтогазу" (а таких у країні переважна більшість) платитимуть за газ за чинним тарифом – 7,96 грн/кубометр. Водночас найближчим часом підвищення цін очікувати не варто – такою ж ціна буде щонайменше до 30 квітня 2027 року.