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Українцям хочуть дозволити не платити за комуналку під час блекаутів: що готують у Кабміні

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
666
Ілюстрація - жінка тримає руки на батареї
Кабмін готує нові правила нарахування плати за комуналку під час блекаутів. Ілюстративне зображення. Джерело: Getty Images

Національна система теплопостачання України виходить на робочу потужність – було запущено вже 87% котелень і підприємств, які відповідають за подачу тепла. Але якщо опалення буде відсутнє через обстріли, плату не нараховуватимуть.

Про це 13 листопада прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, яку транслював телеканал "Рада". За його словами, ситуація на опалювальних підприємствах, які ще не запустилися, також контрольована.

"87% всіх пунктів і теплокомуненерго запрацювали. Там, де не працюється, це виключно свідома позиція, чи то не привертати увагу ворога, чи то завершуються ремонтні роботи. В кожному окремому випадку є конкретне пояснення", – запевнив Корецький.

Водночас, уряд варіант розглядає ненарахування плати за опалення, якщо його не буде через обстріли. Таке рішення ухвалять, якщо швидко відновити теплопостачання після російських атак не вдасться.

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"Щодо ненарахування вартості. Це один з альтернативних запасних варіантів, якщо справді матимуть місце руйнування, якщо ми не зможемо швидко відновити. Тому будемо вдаватися і до, можливо, таких заходів", – сказав Корецький.

Коли вартість комуналки мають перерахувати

Українці можуть вимагати зменшення платіжок за опалення, гарячу й холодну воду та водовідведення, якщо ці послуги не надавалися під час тривалих відключень світла або їхня якість не відповідала нормативам. Механізм передбачає коригування суми в платіжці залежно від тривалості порушення та ступеня відхилення від нормативних показників.

Але слід враховувати, що підставою для цього є саме часткове або повне ненадання послуги чи невідповідність якості встановленим вимогам, а не сам факт відключення електроенергії.

Для цього потрібно звернутися до постачальника, домогтися складання акта-претензії, а якщо його представник не з'явився – оформити документ самостійно за участю двох сусідів. Детальніше, як коректно зафіксувати факт неналежного надання послуги і що робити задля перерахунку тарифу, читайте в матеріалі на нашому сайті.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, побутова техніка може споживати електроенергію навіть тоді, коли не працює – але лише якщо підключена до розетки. Адже в такому разі вона перебуває в режимі очікування.

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