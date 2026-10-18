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Українцям із газовими плитами порадили встановити корисний прилад: яка ціна

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
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Українцям із газовими плитами порадили встановити корисний прилад
Українцям із газовими плитами порадили встановити корисний прилад. Джерело: naftogaz.com

Українцям, в чиїх будинках та квартирах використовуються газові плити, рекомендують встановити пристрій, що забезпечує постійний контроль якості повітря. Це газовий сигналізатор, який можна придбати як за 1 335, так і за 2 400 грн.

Річ у тім, визнали в газопостачальній компанії "Нафтогаз України", можливість витоку газу є завжди. А тому прилад буде корисний для всіх споживачів газу:

  • Як трубопровідного.
  • Так і балонного.

Як працює прилад

Принцип роботи ж сигналізатора, пояснили фахівці, полягає в тому, що він безперервно аналізує повітря в приміщенні. І якщо рівень газу стає небезпечним, відбувається гучне звукове сповіщення.

"Пристрій реагує на небезпечну концентрацію газу на початковій стадії. Деякі моделі можуть автоматично перекривати подачу газу, активувати вентиляцію або інші системи безпеки, щоб уникнути вибуху чи отруєння", – пояснили принцип роботи приладу газівники.

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Ціни на прилад

Купити ж сигналізатор газу, за даними самого "Нафтогазу", можна як за 1 335, так і за 2 400 грн. При цьому, зазначається, за потреби можна з'єднати із системою охорони будинку.

Це потрібно, розповіли газівники, щоб вчасно відреагувати на витік газу. А також для запобігання надзвичайним ситуаціям.

Українцям назвали тариф на газ з 1 листопада

Водночас, з 1 листопада українці-клієнти "Нафтогазу" (а таких у країні переважна більшість) платитимуть за газ за поточним тарифом – 7,96 грн/кубометр. Така ж ціна діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року, а тому найближчим часом підвищення тарифів очікувати не слід. Про це повідомили в самому "Нафтогазі". Там зазначили:

  • Саме до цього терміну продовжено дію тарифного плану "Фіксований".
  • Сплачувати за газ потрібно, як і раніше, щомісяця. Термін – до 25 числа наступного місяця.

"Тарифний план "Фіксований". Ціна за кубічний метр: 7,96 грн. Термін дії: до 30 квітня 2027 року", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас навіть коли побутова техніка не працює, вона може споживати електроенергію. Однак лише якщо вона підключена до розетки, тобто перебуває в режимі очікування.

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