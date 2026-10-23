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В Україні почалися екстрені відключення світла: що відбувається в енергосистемі 23 октября

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read4 хв
438
Українців попередили про відключення світла
Українців попередили про відключення світла. Джерело: Freepik

У п'ятницю, 23 жовтня, в низці українських регіонів продовжують діяти обмеження електропостачання. Зокрема фактично з 6 ранку застосовуються графіки відключень світла для мешканців Сумської, Черкаської та Харківської областей. Водночас в Києві та області близько 10:50 почалися екстрені відключення.

Напередодні про це вже попереджали в "Укренерго", але локальні обленерго опублікували деталі та конкретні графіки. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

Що відбувається в енергосистемі

  • Графіки погодинних відключень для всіх споживачів обсягом від 1 до 2 черг одночасно діють з 6 ранку до 23:59.
  • Окремо діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
  • Вночі було завдано масованого обстрілу по одній з ТЕС ДТЕК, внаслідок чого.обладнання було суттєво пошкоджено, а станція припинила генерацію електроенергії.
  • Загалом від початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.

Київ

Зранку в столиці діяли стабілізаційні відключення, але пізніше в ДТЕК за наказом "Укренерго" оголосили екстрені відключення електроенергії. В компанії наголошують, що в цей час графіки не діють, і радять слідкувати за оголошеннями щодо подальшої ситуації у своєму Telegram-каналі.

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Київська область

Напередодні повідомлялося про графіки відключень до двох груп одночасно сумарною тривалістю до 8 годин без світла. Але о 10:45 стало відомо про запровадження екстрених відключень, коли графіки не діють. Відповідна команда надійшла з "Укренерго", але причина такого рішення не розкривається

Харківська область

  • 1.1 – 10:00-13:30, 20:30-22:00 (сумарно 5 годин);
  • 1.2 – 10:00-13:30, 20:30-22:00 (сумарно 5 годин);
  • 2.1 – 10:00-13:30, 20:30-24:00 (сумарно 7 годин);
  • 2.2 – 10:00-13:30, 20:30-24:00 (сумарно 7 годин);
  • 3.1 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);
  • 3.2 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);
  • 4.1 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);
  • 4.2 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);
  • 5.1 – 08:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 5,5 години);
  • 5.2 – 08:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 5,5 години);
  • 6.1 – 06:00-08:00, 17:00-20:30 (сумарно 5,5 години);
  • 6.2 – 06:00-08:00, 17:00-20:30 (сумарно 5,5 години).

Черкаська область

  • 1.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
  • 1.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
  • 2.1 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 6 годин);
  • 2.2 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 6 годин);
  • 3.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
  • 3.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
  • 4.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
  • 4.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
  • 5.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
  • 5.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
  • 6.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
  • 6.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години).

Сумська область

  • 1.1 – 20:00-24:00 (сумарно 4 години);
  • 1.2 – 18:00-22:00 (сумарно 4 години);
  • 2.1 – 16:00-20:00 (сумарно 4 години);
  • 2.2 – 14:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
  • 3.1 – 12:00-16:00, 18:00-22:00 (сумарно 8 годин);
  • 3.2 – 10:00-14:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин);
  • 4.1 – 08:00-12:00, 14:00-18:00 (сумарно 8 годин);
  • 4.2 – 06:00-10:00, 12:00-16:00 (сумарно 8 годин);
  • 5.1 – 06:00-08:00, 10:00-14:00 (сумарно 6 годин);
  • 5.2 – 08:00-12:00 (сумарно 4 години);
  • 6.1 – 08:00-10:00 (сумарно 2 години);
  • 6.2 – 22:00-24:00 (сумарно 2 години).
Графіки відключень світла на Сумщині

Графіки відключень світла на Сумщині. Джерело: Сумиобленерго

Чернігівська область

  • 1.1 – 11:30-15:00 (сумарно 3,5 години);
  • 1.2 – 11:30-15:00 (сумарно 3,5 години);
  • 2.1 – 15:00-18:30 (сумарно 3,5 години);
  • 2.2 – 15:00-18:30 (сумарно 3,5 години);
  • 3.1 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (сумарно 7 годин);
  • 3.2 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (сумарно 7 годин);
  • 4.1 – 11:30-15:00, 22:00-24:00 (сумарно 5,5 години);
  • 4.2 – 11:30-15:00, 22:00-24:00 (сумарно 5,5 години);
  • 5.1 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (сумарно 7 годин);
  • 5.2 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (сумарно 7 годин);
  • 6.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години);
  • 6.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години).
Коли не буде світла в Чернігівській області

Коли не буде світла в Чернігівській області. Джерело: Чернігівобленерго

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі в регіоні діятимуть графіки погодинних відключень:

  • 06:00 – 08:00 – 1 черга;
  • 08:00 – 22:00 – 2 черги;
  • 22:00 – 23:59 – 1 черга.
Що відомо про обмеження на Полтавщині

Що відомо про обмеження на Полтавщині. Джерело: Полтаваобленерго

Графіки відключень електроенергії у 2026 році: де дивитися

Споживачів попереджають: ситуація в енергосистемі може швидко змінитись. Тому слід постійно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго):

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, народний депутат і член комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк закликав українців готуватися до жорсткої зими. За негативного сценарію, відключення можуть тривати до 20 годин на добу.

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