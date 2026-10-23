В Україні почалися екстрені відключення світла: що відбувається в енергосистемі 23 октября
У п'ятницю, 23 жовтня, в низці українських регіонів продовжують діяти обмеження електропостачання. Зокрема фактично з 6 ранку застосовуються графіки відключень світла для мешканців Сумської, Черкаської та Харківської областей. Водночас в Києві та області близько 10:50 почалися екстрені відключення.
Напередодні про це вже попереджали в "Укренерго", але локальні обленерго опублікували деталі та конкретні графіки. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.
Що відбувається в енергосистемі
- Графіки погодинних відключень для всіх споживачів обсягом від 1 до 2 черг одночасно діють з 6 ранку до 23:59.
- Окремо діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
- Вночі було завдано масованого обстрілу по одній з ТЕС ДТЕК, внаслідок чого.обладнання було суттєво пошкоджено, а станція припинила генерацію електроенергії.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.
Київ
Зранку в столиці діяли стабілізаційні відключення, але пізніше в ДТЕК за наказом "Укренерго" оголосили екстрені відключення електроенергії. В компанії наголошують, що в цей час графіки не діють, і радять слідкувати за оголошеннями щодо подальшої ситуації у своєму Telegram-каналі.
Київська область
Напередодні повідомлялося про графіки відключень до двох груп одночасно сумарною тривалістю до 8 годин без світла. Але о 10:45 стало відомо про запровадження екстрених відключень, коли графіки не діють. Відповідна команда надійшла з "Укренерго", але причина такого рішення не розкривається
Харківська область
- 1.1 – 10:00-13:30, 20:30-22:00 (сумарно 5 годин);
- 1.2 – 10:00-13:30, 20:30-22:00 (сумарно 5 годин);
- 2.1 – 10:00-13:30, 20:30-24:00 (сумарно 7 годин);
- 2.2 – 10:00-13:30, 20:30-24:00 (сумарно 7 годин);
- 3.1 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);
- 3.2 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);
- 4.1 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);
- 4.2 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);
- 5.1 – 08:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 5,5 години);
- 5.2 – 08:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 5,5 години);
- 6.1 – 06:00-08:00, 17:00-20:30 (сумарно 5,5 години);
- 6.2 – 06:00-08:00, 17:00-20:30 (сумарно 5,5 години).
Черкаська область
- 1.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
- 1.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
- 2.1 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 6 годин);
- 2.2 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 6 годин);
- 3.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 3.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 4.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 4.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 5.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
- 5.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
- 6.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
- 6.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години).
Сумська область
- 1.1 – 20:00-24:00 (сумарно 4 години);
- 1.2 – 18:00-22:00 (сумарно 4 години);
- 2.1 – 16:00-20:00 (сумарно 4 години);
- 2.2 – 14:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 3.1 – 12:00-16:00, 18:00-22:00 (сумарно 8 годин);
- 3.2 – 10:00-14:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин);
- 4.1 – 08:00-12:00, 14:00-18:00 (сумарно 8 годин);
- 4.2 – 06:00-10:00, 12:00-16:00 (сумарно 8 годин);
- 5.1 – 06:00-08:00, 10:00-14:00 (сумарно 6 годин);
- 5.2 – 08:00-12:00 (сумарно 4 години);
- 6.1 – 08:00-10:00 (сумарно 2 години);
- 6.2 – 22:00-24:00 (сумарно 2 години).
Чернігівська область
- 1.1 – 11:30-15:00 (сумарно 3,5 години);
- 1.2 – 11:30-15:00 (сумарно 3,5 години);
- 2.1 – 15:00-18:30 (сумарно 3,5 години);
- 2.2 – 15:00-18:30 (сумарно 3,5 години);
- 3.1 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (сумарно 7 годин);
- 3.2 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (сумарно 7 годин);
- 4.1 – 11:30-15:00, 22:00-24:00 (сумарно 5,5 години);
- 4.2 – 11:30-15:00, 22:00-24:00 (сумарно 5,5 години);
- 5.1 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (сумарно 7 годин);
- 5.2 – 08:00-11:30, 18:30-22:00 (сумарно 7 годин);
- 6.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години);
- 6.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години).
Полтавська область
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі в регіоні діятимуть графіки погодинних відключень:
- 06:00 – 08:00 – 1 черга;
- 08:00 – 22:00 – 2 черги;
- 22:00 – 23:59 – 1 черга.
Графіки відключень електроенергії у 2026 році: де дивитися
Споживачів попереджають: ситуація в енергосистемі може швидко змінитись. Тому слід постійно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго):
Як повідомляв OBOZ.UA, народний депутат і член комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк закликав українців готуватися до жорсткої зими. За негативного сценарію, відключення можуть тривати до 20 годин на добу.
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