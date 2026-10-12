Українців закликали підготувати квартири до зими: що перевірити, аби не залишитися без тепла

Мешканцям багатоквартирних будинків в Україні радять до зими перевірити системи опалення, забезпечити резервне живлення циркуляційних насосів, утеплити спільні приміщення та звернути увагу на порожні квартири, де під час морозів можуть замерзнути труби.Через можливі тривалі відключення електроенергії навіть будинки з централізованим опаленням можуть зіткнутися з перебоями теплопостачання, тому мешканцям варто заздалегідь підготувати резервні джерела живлення та план дій на випадок надзвичайної ситуації.

Відео дня

Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі медіа. Найскладніша ситуація може виникнути саме у багатоквартирних будинках, адже їхні мешканці залежать не лише від стану власних квартир, а й від роботи спільних інженерних систем.

Чому мешканці квартир можуть залишитися без тепла

Однією з головних проблем багатоквартирних будинків під час тривалих відключень світла є залежність частини опалювального обладнання від електроенергії. Навіть якщо тепло надходить до будинку від централізованої системи, його розподіл між квартирами в окремих будівлях може залежати від роботи електричних насосів та іншого обладнання індивідуального теплового пункту.

Циркуляційні насоси забезпечують рух теплоносія трубопроводами. Якщо їхню роботу зупинить знеструмлення, циркуляція може погіршитися або повністю припинитися залежно від конструкції системи. У результаті батареї у квартирах можуть поступово охолонути, навіть якщо джерело теплопостачання продовжує працювати.

Водночас не всі багатоквартирні будинки мають однакову систему опалення. У частині старіших будівель циркуляція теплоносія організована інакше, тому наслідки відключення електроенергії залежать від конкретної схеми теплопостачання.

РЕКЛАМА

Саме тому мешканцям важливо заздалегідь з'ясувати, яке обладнання встановлено в їхньому будинку та чи потребує воно резервного електроживлення. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко наголошує, що підготовку варто починати з перевірки справності всієї системи опалення.

Що потрібно обов'язково перевірити до морозів

За словами експерта, управляючі компанії, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлові кооперативи мають провести необхідне технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем. Насамперед ідеться про перевірку обладнання, яке забезпечує подачу та розподіл тепла між квартирами.

Головні історії дня

Зокрема, потрібно очистити фільтри, за потреби промити трубопроводи, перевірити герметичність з'єднань та усунути виявлені пошкодження. Якщо цього не зробити до початку холодів, проблеми можуть проявитися вже після запуску опалення, коли усунення несправностей буде складнішим.

Наприклад, забруднені фільтри або порушення циркуляції можуть призводити до нерівномірного прогрівання батарей. У такому випадку частина квартир отримуватиме достатньо тепла, тоді як в інших температура залишатиметься нижчою.

РЕКЛАМА

Особливу увагу варто приділити стану запірної арматури, трубопроводів у підвалах та обладнання теплових пунктів. Для мешканців квартир це означає, що ще до настання морозів доцільно звернутися до ОСББ або управляючої компанії та уточнити, чи проведено підготовку будинку до опалювального сезону.

Важливо також з'ясувати, чи були виявлені несправності та чи усунули їх. При цьому технічне обслуговування систем опалення повинні виконувати кваліфіковані спеціалісти. Самостійне втручання мешканців у спільні інженерні мережі може призвести до аварій.

РЕКЛАМА

Найважливіше – забезпечити резервне живлення насосів

Окрему увагу Харченко радить приділити резервному електроживленню обладнання, від якого залежить робота опалення. Передусім ідеться про циркуляційні насоси, встановлені у будинках із відповідною схемою теплопостачання.

Якщо під час знеструмлення насоси зупиняються, система може втратити можливість нормально розподіляти тепло між квартирами. Щоб уникнути такої ситуації, експерт рекомендує передбачити альтернативне джерело електроенергії.

Зазначається, що це може бути генератор або акумуляторна система з інвертором, характеристики якої відповідають потужності обладнання та необхідній тривалості автономної роботи. За словами Харченка, для живлення циркуляційних насосів не завжди потрібні надпотужні установки. Тому мешканці можуть розглянути можливість придбання резервного обладнання спільним коштом.

РЕКЛАМА

Однак конкретна потужність залежить від кількості насосів, їхніх характеристик та іншого обладнання, яке необхідно підтримувати під час відключення світла. Наприклад, якщо система споживає 300 Вт, то для восьми годин безперервної роботи їй знадобиться щонайменше 2,4 кВт·год електроенергії. З урахуванням втрат під час перетворення енергії фактична необхідна ємність акумулятора буде більшою.

Якщо ж у будинку встановлено потужніше обладнання, потреби в резервному живленні відповідно зростуть. Важливо, щоб систему підбирали та підключали спеціалісти. Генератори необхідно встановлювати виключно з дотриманням вимог пожежної та електричної безпеки, а також правил відведення вихлопних газів.

РЕКЛАМА

Використовувати бензинові чи дизельні генератори у квартирах, під'їздах, підвалах або на засклених балконах небезпечно через ризик отруєння чадним газом. Водночас резервне живлення будинкових насосів не допоможе, якщо централізоване теплопостачання повністю припиниться через пошкодження котельні, тепломережі чи іншого обладнання.

Через вікна та двері у під'їзді будинок може втрачати тепло

Ще одним важливим етапом підготовки багатоквартирного будинку є зменшення тепловтрат. Причому йдеться не лише про утеплення власної квартири. На температуру всередині будівлі впливає також стан спільних приміщень.

РЕКЛАМА

Експерт радить перевірити вікна та двері у під'їздах, а також підвали й горища. Якщо у під'їзді постійно відчинені двері, пошкоджені вікна або є значні щілини, холодне повітря безперешкодно потраплятиме всередину будівлі. Через це можуть охолоджуватися сходові клітки, стіни та інженерні комунікації, прокладені у спільних приміщеннях.

Особливо відчутними такі проблеми стають під час сильних морозів та тривалих перебоїв із теплопостачанням. Тому мешканцям варто перевірити, чи щільно зачиняються вхідні двері, чи справні доводчики, чи немає вибитих шибок та інших пошкоджень.

РЕКЛАМА

Окремо слід оглянути підвальні приміщення, де часто розташовані трубопроводи опалення та водопостачання. Якщо труби проходять через неопалювані ділянки, важливо перевірити стан їхньої теплоізоляції.

Також потрібно звернути увагу на горища, покрівлю та можливі місця проникнення холодного повітря або вологи. Усі ці роботи доцільно організовувати через ОСББ або управляючу компанію, оскільки вони стосуються спільного майна багатоквартирного будинку.

Порожні квартири можуть створити проблему для всього будинку

Окремий ризик під час зимових морозів становлять квартири, у яких тривалий час ніхто не проживає. За словами Харченка, особливу небезпеку можуть створювати помешкання з відчиненими або вибитими вікнами.

РЕКЛАМА

Якщо у квартирі немає опалення або температура суттєво знижується, виникає ризик замерзання води у трубопроводах. Під час замерзання вода розширюється, що може призвести до пошкодження труб та інших елементів системи. Після відновлення теплопостачання або підвищення температури такі пошкодження можуть спричинити протікання та затоплення приміщень.

Причому наслідки можуть відчути не лише власники порожньої квартири, а й сусіди. Наприклад, пошкодження спільних стояків здатне порушити роботу опалення або водопостачання в кількох квартирах одночасно. Саме тому мешканцям варто звернути увагу на стан сусідніх помешкань, власники яких виїхали на тривалий час.

РЕКЛАМА

Як мешканцям квартир самостійно підготувати житло до відключень

Поки ОСББ або управляюча компанія відповідають за спільне обладнання, власники та орендарі квартир можуть подбати про підготовку власних помешкань. Насамперед варто перевірити стан вікон, балконних дверей та ущільнювачів. Навіть невеликі щілини можуть посилювати надходження холодного повітря.

Також доцільно переконатися, що радіатори опалення не закриті щільними меблями або іншими предметами, які перешкоджають поширенню тепла. За наявності індивідуальних регуляторів температури варто перевірити їхню справність.

РЕКЛАМА

Окремо слід підготувати резервне освітлення, заряджені павербанки та засоби зв'язку. Якщо квартира залежить від електроенергії для роботи системи опалення, наприклад через індивідуальний електричний котел, потрібно заздалегідь оцінити можливості безпечного резервного живлення.

Водночас не можна використовувати для обігріву приміщень газові плити, духовки, мангали чи інші пристрої, не призначені для опалення житла. Зазначається, що це створює ризик пожежі та отруєння чадним газом. Мешканцям багатоповерхівок також варто з'ясувати, чи працюватимуть під час знеструмлення насоси водопостачання, адже на верхніх поверхах подача води може залежати від електричного обладнання.

РЕКЛАМА

Хто має відповідати за підготовку багатоповерхівки до зими

Для мешканців квартир важливо розуміти, що значна частина заходів із підготовки до опалювального сезону стосується спільного майна будинку. Відповідно, організація перевірки та обслуговування внутрішньобудинкових систем має здійснюватися через ОСББ, управителя або іншу уповноважену структуру залежно від форми управління будинком.

Саме вони повинні організовувати необхідні технічні роботи відповідно до своїх повноважень і договорів. Мешканці, зі свого боку, можуть ініціювати перевірку стану обладнання, порушити питання придбання резервного джерела живлення та погодити фінансування необхідних заходів у встановленому порядку.

РЕКЛАМА

Особливо важливо не відкладати такі рішення до початку сильних морозів, коли попит на генератори, акумулятори та послуги спеціалістів може зрости. При цьому навіть невеликі заходи, зокрема ремонт дверей у під'їзді, заміна пошкоджених шибок або утеплення труб у підвалі, можуть допомогти зменшити тепловтрати.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці можуть отримати житлову субсидію на придбання дров. Максимальний розмір виплати – 9 205 грн, чого має вистачити на 2 тонни палива. Втім, право на таку допомогу мають не всі – субсидія призначена лише для тих, чий дохід не покриває витрати на опалення.