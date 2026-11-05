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Українців в країні ЄС штрафуватимуть за відключене опалення: яку суму доведеться заплатити

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
276
Ілюстративне фото, батареї, опалювальний сезон
У Польщі вирішили карати тих, хто постійно відключає опалення в квартирі. Джерело: Freepik

Опалення взимку становить левову частину комунальних витрат в більшості країн, і Польща – не виняток. Але відключені радіатори не захистять від плати за тепло – заплатити доведеться близко 500 злотих (майже 6 тис. грн).

Про це повідомляє Interia. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Чому "нуль" на термостаті не звільняє від оплати

Згідно з польським законодавством нульові показники лічильників тепла кваліфікуються як "тепловий паразитизм". Так називають ситуацію, коли житло обігрівається за рахунок суміжних квартир сусідів.

Багатоквартирні будинки в Польщі підпорядковуються спільній системі утримання та підтримки температурного режиму. Згідно з постановами Міністерства інфраструктури та Міністерства клімату Польщі, встановлено офіційний температурний поріг для житлових приміщень:

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  • не менше 20°C – у житлових кімнатах;
  • не менше 24°C – у ванних кімнатах.

І кооперативи та управляючі компанії мають законне право нараховувати додаткову компенсаційну плату тим мешканцям, які тримають батареї вимкненими або підтримують температуру нижчу за мінімально допустиму. Так, мешканка Гдині, яка вимикала батареї на час відсутності вдома, вже отримала від житлового кооперативу додатковий рахунок на 496,18 злотих.

Що зміниться з 1 січня

З метою імплементації Директиви ЄС про енергоефективність (EED) у польському енергетичному законодавстві набирають чинності нові суворіші правила. Вони покликані остаточно викорінити "енергетичний вампіризм", через який сумлінні мешканці змушені платити більше за обігрів сусідніх неопалюваних стін.

  • платити за тепло доведеться навіть у тому випадку, якщо регулятор на радіаторі постійно стоїть на позначці "0";
  • нараховуватиметься не менше ніж 15% від середніх змінних витрат на один квадратний метр площі для всієї будівлі;
  • або плата розраховуватиметься виходячи з вартості енергії, необхідної для підтримки базової температури в будинку;
  • усі прилади обліку та розподільники витрат тепла мають бути переведені на систему дистанційного зчитування показників – у більшості будинків їх повністю замінять на нові прилади відповідного стандарту.

Слід зважати також на те, що повне вимкнення батарей може спричинити також появу вогкості та плісняви в приміщенні. Тому експерти радять під час тривалої відсутності вдома залишати термостат на мінімальній підтримці температури – на позначці "1" або "*".

Як вже повідомляв OBOZ.UA, українців в Польщі, які беруть участь у програмі "800 Плюс", попередили про додаткові перевірки. Тим, хто їх не пройде, автоматично скасують виплати від держави.

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