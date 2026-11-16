Українців попередили про важливий дедлайн: хто може залишитися без зимової пільги на комуналку

Українці можуть отримувати житлову субсидію на опалювальний сезон 2026-2027 років, причому більшості нинішніх одержувачів допомогу перерахують автоматично. Тим, хто оформлює її вперше або має зміни в домогосподарстві, потрібно подати заяву та декларацію до 30 листопада включно, щоб отримувати виплати з 1 жовтня.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ). Зробити це можна як особисто, так і дистанційно, не виходячи з дому. Особливо важливо не пропустити кінцевий термін – 30 листопада.

Коли призначають субсидію на опалювальний сезон 2026-2027 років

Житлова субсидія призначається на рік – із травня поточного року до квітня наступного. Однак розмір державної допомоги Пенсійний фонд переглядає двічі на рік, оскільки витрати домогосподарств на комунальні послуги суттєво відрізняються залежно від сезону. Зокрема, передбачено два періоди розрахунку:

неопалювальний сезон – із 1 травня до 30 вересня;

опалювальний сезон – із 1 жовтня до 30 квітня.

Таким чином, субсидія на опалювальний сезон 2026-2027 років охоплює період із 1 жовтня 2026 року до 30 квітня 2027 року. За інформацією Пенсійного фонду, більшості українців, які вже отримують житлову субсидію, не потрібно повторно подавати документи.

Фахівці самостійно проведуть перерахунок з урахуванням актуальних доходів та інших показників домогосподарства. Це стосується також окремих родин, яким у неопалювальний сезон було розраховано субсидію в нульовому розмірі.

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Якщо право на допомогу зберігається, її розмір на опалювальний період визначать автоматично. Водночас автоматичне перепризначення можливе за умови, що в домогосподарстві не відбулося змін, які впливають на право отримання допомоги або її розмір.

Кому потрібно повторно подавати заяву на субсидію

Попри автоматичний перерахунок для більшості одержувачів, деяким українцям усе ж доведеться самостійно звернутися до Пенсійного фонду. Це необхідно зробити, якщо змінилися обставини, які можуть вплинути на призначення державної допомоги. Зокрема, нову заяву та декларацію потрібно подати таким категоріям громадян:

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тим, хто оформлює субсидію вперше – якщо домогосподарство раніше не отримувало допомоги на оплату комунальних послуг, необхідно пройти процедуру оформлення; тим, кому відмовили в субсидії на неопалювальний сезон – якщо причину відмови усунули, людина може повторно звернутися за призначенням виплат; орендарям житла – якщо людина винаймає квартиру або будинок і самостійно сплачує комунальні послуги, для оформлення допомоги потрібно подати документи, зокрема договір оренди; внутрішньо переміщеним особам – ВПО, які хочуть отримувати субсидію за фактичним місцем проживання, повинні звернутися із відповідною заявою; домогосподарствам, де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано – у такому разі необхідно документально підтвердити кількість осіб, які дійсно мешкають у житлі; українцям, у яких змінився склад домогосподарства – наприклад, якщо хтось із членів сім'ї виїхав, зареєструвався за іншою адресою або змінилися інші обставини, що впливають на розрахунок; тим, хто оформлює допомогу на придбання палива – це стосується громадян, які претендують на субсидію для купівлі скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива.

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Також повторно звернутися до ПФУ потрібно в разі зміни майнового стану, переліку житлово-комунальних послуг або інших важливих обставин, які можуть вплинути на право отримання допомоги. Окремо варто звернути увагу на заборгованість за комунальні послуги.

Якщо через борги домогосподарству відмовили в субсидії, це не означає, що надалі воно не зможе отримувати державну підтримку. Після погашення заборгованості, укладення договору про її реструктуризацію або оскарження боргу в судовому порядку можна повторно подати документи.

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Які доходи враховують під час розрахунку субсидії

Розмір житлової субсидії не є однаковим для всіх українців. Його визначають індивідуально для кожного домогосподарства, враховуючи доходи членів сім'ї, кількість людей, які проживають у помешканні, та витрати на житлово-комунальні послуги.

Для розрахунку субсидії на опалювальний сезон 2026–2027 років Пенсійний фонд враховує доходи за перший і другий квартали 2026 року. Для пенсіонерів передбачено окремий порядок: під час розрахунку беруть до уваги розмір нарахованої пенсії за серпень 2026 року.

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Таким чином, під час визначення розміру допомоги фахівці оцінюють фінансові можливості родини та зіставляють їх із витратами на комунальні послуги. Важливо розуміти, що субсидія покриває не всі комунальні платежі автоматично. Її розмір залежить від індивідуальних показників домогосподарства та встановлених соціальних нормативів споживання послуг.

Які документи потрібні для оформлення субсидії

заява про призначення та надання житлової субсидії;

декларація про доходи та витрати осіб, які звернулися за допомогою.

У заяві зазначають інформацію про домогосподарство, а в декларації – відомості про доходи, витрати та інші обставини, які можуть впливати на призначення державної підтримки. Водночас залежно від ситуації заявника Пенсійний фонд може попросити додаткові підтвердження.

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Документ Кому потрібно подавати Договір найму або оренди житла Українцям, які винаймають квартиру чи будинок Копія договору про реструктуризацію боргу Тим, хто має заборгованість за комунальні послуги та домовився про її погашення частинами Довідка ВПО Переселенцям, які оформлюють субсидію за фактичним місцем проживання Документ про непроживання зареєстрованої особи Домогосподарствам, де фактична кількість мешканців менша за зареєстровану Довідка про доходи Якщо необхідної інформації немає в інформаційних базах ПФУ та податкової служби

Перелік додаткових документів визначають індивідуально. Тому перед поданням заяви варто перевірити, які саме підтвердження потрібні у конкретному випадку.

Як оформити субсидію онлайн через Пенсійний фонд: покрокова інструкція

Українцям не обов'язково особисто відвідувати установи, щоб оформити державну допомогу. Подати заяву можна дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП) та електронні копії документів, які необхідно додати до заяви.

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Порядок оформлення субсидії онлайн такий:

перейдіть на офіційний вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України; авторизуйтеся в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису; відкрийте розділ "Комунікації з ПФУ"; оберіть послугу "Заява на житлову субсидію чи пільгу"; заповніть електронну заяву, зазначивши необхідну інформацію про домогосподарство; додайте скановані копії документів, якщо вони потрібні для підтвердження обставин; перевірте правильність внесених даних, сформуйте заяву та підпишіть її електронним підписом; натисніть кнопку "Відправити до ПФУ".

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Після цього документи надійдуть до Пенсійного фонду для опрацювання. Статус звернення можна перевіряти в особистому кабінеті на порталі.

Де ще можна оформити житлову субсидію

Якщо людина не має електронного підпису або не хоче користуватися онлайн-сервісами, документи можна подати іншими способами. Зокрема, українці можуть звернутися:

до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;

через уповноважених посадових осіб територіальних громад;

до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через портал державних послуг Дія;

поштою – на адресу відповідного територіального органу Пенсійного фонду.

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Один із найважливіших моментів для українців, які планують уперше оформити житлову субсидію або повинні подати нову заяву, – кінцевий термін звернення. Щоб отримувати допомогу з початку опалювального сезону, документи необхідно подати до 30 листопада 2026 року включно.

У такому разі субсидію призначать із 1 жовтня 2026 року, навіть якщо заявник звернувся до Пенсійного фонду пізніше за початок опалювального сезону. Якщо ж подати документи починаючи з 1 грудня, державну допомогу призначатимуть лише з місяця звернення. Тобто за жовтень і листопад субсидію в такому випадку не нарахують.

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Після подання документів українці можуть самостійно перевірити інформацію про призначення допомоги та її розмір. Для цього потрібно зайти на вебпортал Пенсійного фонду України, авторизуватися в особистому кабінеті та відкрити розділ "Моя субсидія". Там можна переглянути інформацію про призначену житлову субсидію, період її надання та суму нарахованої допомоги.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, працівникам прифронтових громад пропонують зараховувати рік роботи за півтора або два роки страхового стажу, компенсувати 50% комунальних витрат і передбачити виплати в разі поранення, інвалідності чи загибелі. Для бізнесу на таких територіях хочуть знизити податок на прибуток до 9%.