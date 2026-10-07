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Українців попередили про цілодобові графіки: що буде з відключеннями світла 8 жовтня

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read1 хв
icon 1,0 т.
Ілюстрація - відключення світла в Україні
Українців попередили про цілодобові графіки. Джерело: OBOZ.UA

У частині регіонів України 7 жовтня будуть діяти погодинні відключення електроенергії. За планом, їх застосовуватимуть з 00:00 до 23:09 – однак енергетики попереджають: зміни не виключені. Тому українцям варто стежити за оновленнями своїх обленерго.

Про це повідомили в "Укренерго". Там зазначили:

  • Обсяг відключень становитиме від 0,5 до 1,5 черг.
  • Обмеження вводяться не тільки для населення – для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
  • Коли електроенергія з’явиться, користуватися нею потрібно буде економно.
Графіки відключень електроенергії на 8 жовтня

Графіки відключень електроенергії на 8 жовтня. Джерело: "Укренерго"

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"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні (посилання в таблиці нижче. – Ред.)", – йдеться в повідомленні.

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир і область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль і область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон і Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

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