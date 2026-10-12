Українців попередили про нові відключення світла: який режим діятиме 13 жовтня
У частині регіонів України у вівторок, 13 жовтня, вимушено діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень і обмеження потужності діятимуть від самого ранку і до кінця доби.
Про це повідомили в "Укренерго" і назвали головною причиною повернення обмежень – наслідки систематичних російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема діятиме такий режим:
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для побутових споживачів – графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 2 черг);
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для промисловості та бізнесу – впроваджуються графіки обмеження потужності.
Водночас енергетики наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися залежно від обставин. Енергетики радять споживачам стежити за оперативними оновленнями та точним розкладом відключень на офіційних ресурсах обленерго в своїх регіону.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українцям радять уже зараз змінити свої звички споживання електроенергії, адже навіть прості кроки – від перенесення роботи побутової техніки до помірного використання обігрівачів можуть допомогти уникнути аварійних відключень світла. Також не варто відкладати підготовку до можливих блекаутів – запас води, продуктів, павербанків, ліхтариків та інших необхідних речей краще зробити завчасно.
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