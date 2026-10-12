Українців попередили про нові відключення світла: який режим діятиме 13 жовтня

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяЗірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. ФотоЗірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. Фото"США цього не відчувають": Зеленський заявив про ризик продовольчої кризи через блокування РФ експорту зерна"США цього не відчувають": Зеленський заявив про ризик продовольчої кризи через блокування РФ експорту зернаУ Кремлі цинічно заявили, що готові не бити по Україні тільки у день виборів, і згадали ЗеленськогоУ Кремлі цинічно заявили, що готові не бити по Україні тільки у день виборів, і згадали Зеленського"Росія не хоче погоджуватися на енергетичне перемир'я": Зеленський повідомив шість ударів по українських енергооб'єктах від початку доби"Росія не хоче погоджуватися на енергетичне перемир'я": Зеленський повідомив шість ударів по українських енергооб'єктах від початку добиЯк виглядає залізничний міст у російському Ростові після атаки БПЛА: з'явились кадриЯк виглядає залізничний міст у російському Ростові після атаки БПЛА: з'явились кадри"Я бачила страх в очах мами і своєї дитини": маріупольчанка Катерина Колмикова розповіла свою історію для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова"Я бачила страх в очах мами і своєї дитини": маріупольчанка Катерина Колмикова розповіла свою історію для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната АхметоваПлемінник Кашпіровського розсекретив, де зараз тіло "шарлатана" та яким маршрутом його привезуть в УкраїнуПлемінник Кашпіровського розсекретив, де зараз тіло "шарлатана" та яким маршрутом його привезуть в Україну

Українців попередили про нові відключення світла: який режим діятиме 13 жовтня

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
icon 42
Відключення світла в Україні. Ілюстрація
Відключення світла в Україні. Ілюстрація. Джерело: КМВА/Facebook

У частині регіонів України у вівторок, 13 жовтня, вимушено діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень і обмеження потужності діятимуть від самого ранку і до кінця доби. 

Про це повідомили в "Укренерго" і назвали головною причиною повернення обмежень – наслідки систематичних російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема діятиме такий режим:

  • для побутових споживачів – графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 2 черг);
  • для промисловості та бізнесу – впроваджуються графіки обмеження потужності.

Водночас енергетики наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися залежно від обставин. Енергетики радять споживачам стежити за оперативними оновленнями та точним розкладом відключень на офіційних ресурсах обленерго в своїх регіону.

Читайте також
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
icon 6,9 т.
Ситуація може змінитися будь-якої миті: який графік відключення світла діє в Україні
icon 6,9 т.
Ситуація може змінитися будь-якої миті: який графік відключення світла діє в Україні
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 3,5 т.
Росія атакувала видобуток газу в Україні: в "Нафтогазі" розкрили наслідки
icon 3,5 т.
Росія атакувала видобуток газу в Україні: в "Нафтогазі" розкрили наслідки
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 1,6 т.
Українців закликали підготувати квартири до зими: що перевірити, аби не залишитися без тепла
icon 1,6 т.
Українців закликали підготувати квартири до зими: що перевірити, аби не залишитися без тепла
Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир і область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль і область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон і Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українцям радять уже зараз змінити свої звички споживання електроенергії, адже навіть прості кроки – від перенесення роботи побутової техніки до помірного використання обігрівачів можуть допомогти уникнути аварійних відключень світла. Також не варто відкладати підготовку до можливих блекаутів – запас води, продуктів, павербанків, ліхтариків та інших необхідних речей краще зробити завчасно.

Схожі теми
комунальні послугиелектроенергіяЖКГ"Укренерго"
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись