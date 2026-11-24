Українців попередили про нові графіки відключень світла: який режим діятиме 25 листопада
У середу, 25 листопада, у низці регіонів України знову стикнуться з погодинними відключеннями електроенергії. Обсяг обмежень становитиме до 3 черг, тобто в найбільш проблемні часові відрізки одночасно відключатимуть половину споживачів, а загалом світла може не бути до 12-16 годин на добу.
Графіки застосовуватимуть цілодобово – з 00:00 до 23:59, проте в деяких областях розклад може відрізнятися. Про загальний режим відключень повідомило "Укренерго".
Графік відключення світла на завтра, 25 листопада: який режим
Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів
- з 00:00 до 23:59 – від 1 до 3 черг;
Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості
- з 00:00 до 23:59 – іноді передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.
Графік відключення електроенергії за адресою для всіх областей: де дивитися
Енергетики регулярно радять українцям стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, за словами президента Володимира Зеленського, Україна розробила план для проходження зими. Він передбачає заходи для захисту енергетичної інфраструктури, забезпечення запасів пального та підтримки громадян у разі перебоїв з електрикою.