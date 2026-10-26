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Українці зможуть платити за комуналку по-новому: "Нафтогаз" кардинально змінив застосунок

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
1,6 т.
Ілюстрація - платіжка за ЖКП
"Нафтогаз" кардинально змінив застосунок "Куб". Джерело: Freepik

В Україні суттєво розширили функціонал офіційного застосунку "Куб" від "Нафтогазу", який забезпечує газом 98% побутових клієнтів країни. Оновлення дозволить клієнтам розраховуватися не лише за блакитне паливо, а й за електроенергію, воду та решту комунальних послуг без додаткових комісій.

Про це повідомили у пресслужбі компанії. Якщо раніше опція прив'язки всіх комунальних рахунків за однією адресою та проведення розрахунків єдиним платежем діяла виключно в столиці, то зараз вона стала доступною також для жителів таких міст, як:

  • Харків;
  • Дніпро;
  • Одеса;
  • Львів.

Щоб скористатися оновленням, користувачам достатньо мати підключений у застосунку особовий рахунок за газ. Інші регіони України планується залучати поступово в межах подальшого розвитку сервісу.

Які послуги доступні у "Кубі"

  • Перегляд та сплати рахунків за газ, світло, воду та інші комунальні послуги в одному місці.
  • Здійснення розрахунків за всіма послугами єдиним платежем без жодних комісій.
  • Підключення всіх комунальних сервісів за конкретною адресою.
  • Автоматична інтеграція нових послуг за наявності активного особового рахунку за спожитий газ.
  • Керування повсякденними комунальними питаннями у цифровому форматі через завантажений застосунок.

"Куб" стає універсальний цифровим сервісом для вирішення повсякденних комунальних питань. Застосунок об’єднує більше послуг і охоплює нові міста, наближаючись до головної мети – зробити для кожного українця керування всіма комунальними послугами простим і доступним", – зазначив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

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Як відомо, "Куб" працює для оплати за газ та його доставку з кінця 2025 року. Також через застосунок передають показники газових лічильників – з березня-2026 їх можна лише в "Кубі" чи на сайті, оскільки чат-боти gas.ua більше не працюють.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, українці можуть заощадити на оплаті газу, адже клієнтам "Нафтогазу" доступна можливість сплачувати рахунки без додаткової банківської комісії через мобільний застосунок "КУБ". Для цього потрібно перейти в розділ "Оплата", вибрати спосіб "Мій банк" і знайти банк із позначкою комісії 0%, після чого підтвердити платіж.

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