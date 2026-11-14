Українці, які використовують електроенергію для опалення, можуть платити за двічі нижчим тарифом: як оформити

Власники квартир і приватних будинків з офіційно оформленим електроопаленням можуть платити за світло 2,64 грн/кВт*год (замість 4,32 грн) з 1 жовтня по 30 квітня. Пільгова ціна поширюється на споживання до 2000 кВт*год на місяць включно.

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Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Звичайна ціна для побутових споживачів становить 4,32 грн/кВт*год із ПДВ, за нею оплачують і споживання понад пільговий обсяг.

За споживання рівно 2000 кВт*год протягом місяця опалювального періоду рахунок за пільговою ціною становитиме 5280 грн: 2000 × 2,64. За стандартною ціною це 8640 грн: 2000 × 4,32, тобто різниця – 3360 грн.

У яких квартирах і будинках доступна пільга

Оформити тариф можуть власники приватних будинків і квартир у багатоповерхівках за відсутності іншого виду опалення, пояснює ДТЕК Київські Регіональні Електромережі. Електроопалювальна установка має відповідати проєктній документації та бути введеною в експлуатацію в установленому порядку.

До такого обладнання належать, зокрема, електрокотли, конвектори, нагрівальні панелі, вбудовані нагрівальні кабелі та теплові насоси. Для стаціонарної системи застосовують передбачене проєктом сертифіковане обладнання. Його сумарна потужність не повинна перевищувати дозволену за договором розподілу електроенергії; якщо перевищує, перед встановленням потрібно оформити збільшення потужності.

Які документи потрібні для оформлення

У переліку ДТЕК Київські Регіональні Електромережі для всіх приміщень зазначені

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копії паспорта та ІПН власника;

витяг із реєстру про право власності;

заява встановленого зразка про внесення змін до паспорта точки розподілу.

Саме в цьому паспорті оператор має зазначити потужність електроопалювального обладнання та опалювану ним площу.

Для квартири й приватного будинку потрібен проєкт реконструкції електромереж для встановлення електроопалення. Введення установки в експлуатацію підтверджує один із документів: техпаспорт житла із зазначеним видом опалення "електроопалення" або акт огляду установки, складений уповноваженим представником оператора системи розподілу.

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Для квартири додатково подають документ про відсутність інших систем опалення. Це може бути акт відключення будинку чи квартири від централізованого опалення або рішення органу місцевого самоврядування про відключення будинку від цих мереж.

Якщо проєкту немає, його можна замовити в оператора або організації з ліцензією на проєктні роботи. Для замовлення в ДТЕК потрібні копія техпаспорта з позначеними на плані місцями встановлення нагрівальних пристроїв, їхньою потужністю та розташуванням вузла обліку, а також копії паспортів опалювальних пристроїв чи систем.

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Як подати заявку та коли зміниться тариф

ДТЕК Київські Регіональні Електромережі приймає заявки через особистий кабінет: туди завантажують документи й готовий проєкт або обирають його замовлення. Компанія вказує строк підготовки проєкту – 10 календарних днів після надходження оплати. Проєкт від сторонньої організації потребує додаткового часу на погодження з оператором.

Після підготовки пакета документів працівники оглядають установку на відповідність проєкту. Після огляду та оформлення заяви про зміни паспорт точки розподілу оновлюють протягом трьох робочих днів і надсилають власнику та постачальнику. Пільговий тариф стає доступним із першого числа наступного місяця.

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"Додатково звертатися нікуди не потрібно. Ми, як оператор системи розподілу (ОСР), зі своєї сторони інформуємо Постачальника про наявність у побутового споживача електроопалювальної установки", – пояснили в ДТЕК Київські Регіональні Електромережі.

Як повідомляв OBOZ.UA, 13 листопада президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах після російських ударів та відновлення енергетичної інфраструктури. За його словами відновлювальні роботи просуваються надто повільно, а інформація з кількох міст виявилася недостовірною.