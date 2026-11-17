Українці взимку можуть зіткнутися з тривалими перебоями водопостачання – через удари по енергетиці зупинятимуться насосні станції, а в окремих містах води може не бути годинами, днями або навіть тижнями. Щоб пережити найгірший сценарій, варто заздалегідь запастися питною та технічною водою (для сім’ї з трьох осіб – щонайменше 35-40 літрів питної та 30-50 літрів технічної), а також підготувати засоби гігієни й дізнатися, де розташовані найближчі бювети.

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Про ризики перебоїв із водопостачанням в українських містах узимку розповіли провідні галузеві й енергетичні фахівці в коментарі медіа. Експерти також пояснили, які міста опинилися в зоні найбільшого ризику та як українцям підготуватися до можливого дефіциту води.

Чому українські міста можуть залишитися без води

Основна загроза для систем водопостачання цієї зими пов’язана не стільки з прямими ударами по водоканалах, скільки з наслідками атак на енергетичну інфраструктуру. Насосні станції потребують значної кількості електроенергії, тому навіть за відсутності фізичних пошкоджень обладнання знеструмлення може зупинити подачу води.

Президент Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький пояснює, що приблизно 80% проблем із водопостачанням пов’язані саме з енергетикою. "Водоканал – один із найбільших споживачів електроенергії в місті. Коли падає енергосистема – зупиняються насоси, навіть якщо самі станції цілі. Саме це сталося в Києві 3 листопада, ворог ударив не по водоканалу, а по енергосистемі", – зазначив експерт.

За його словами, ситуація в різних регіонах суттєво відрізняється. Одні міста вже мають проблеми з доступом до джерел води, інші залежать від стабільності електропостачання, а для третіх найбільша загроза – втрата єдиного водозабору.

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Які міста опинилися в зоні найбільшого ризику

Новицький умовно поділяє українські міста на три групи за рівнем ризику перебоїв із водопостачанням. До першої належать населені пункти, які вже втратили основні джерела води або мають пошкоджені мережі. Зокрема, Миколаїв із 2022 року отримує з крана технічну воду через руйнування водогону з Дніпра.

Після підриву Каховської греблі альтернативні джерела водозабору довелося шукати для Нікопольщини, Марганця та частково Кривого Рогу. Складною залишається ситуація і в прифронтових громадах Донеччини, Херсоні, на Харківщині та Сумщині. Там водопостачання часто здійснюється за графіками, мережі пошкоджені обстрілами, а для ремонтів бракує працівників. За оцінкою експерта, йдеться про сотні тисяч людей.

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Друга група – великі міста, де вода є, але стабільність її подачі безпосередньо залежить від електроенергії. Це Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Кривий Ріг. "Тут системи працюють, але після кожної масованої атаки на енергетику падає тиск або вода зникає на години чи добу. 3 листопада Київ пережив найсерйозніше відключення води за всю війну. 6 листопада в Дніпрі пошкодили лінію живлення водоводу", – пояснив Новицький.

За його словами, до цієї групи належать понад 10 мільйонів споживачів. Третя категорія – міста, які залежать від одного основного джерела води. Як приклад експерт навів Одесу, значна частина водопостачання якої пов’язана з водозабором на Дністрі. Якщо його буде пошкоджено, відновлення може тривати не кілька днів, а тижні.

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Чому Київ може мати проблеми з водою навіть за наявності генераторів

Окрему увагу експерти приділяють ситуації в столиці. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що Київ має дефіцит резервних потужностей для насосного обладнання водоканалів. За його словами, у разі припинення постачання електроенергії з загальної мережі резервна генерація мала б автоматично забезпечувати роботу насосів.

Однак, на думку фахівця, наявного обладнання для цього недостатньо. Він також звертає увагу на постійні атаки по енергетичній інфраструктурі столиці та масштаби міста, через які відновлення стабільного водопостачання є складнішим.

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Водночас у Київській міській державній адміністрації запевняють, що робота над резервним живленням триває. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що для потреб водопостачання вже збудували 104 генератори загальною потужністю 16 МВт.

За його словами, це обладнання допомогло відновити подачу води до будинків киян 15 листопада. Проте потужності генераторів вистачає не для всіх об’єктів, адже частина насосних систем потребує значно більшого енергозабезпечення.

Як приклад роботи резервного живлення посадовець навів Оболонь, де проживає понад 300 тисяч людей. Там генератори потужністю до 1 МВт дають змогу підтримувати водопостачання. Перехід на резервне живлення може тривати близько години, після чого район продовжує отримувати воду.

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Однак для інших частин столиці потрібні потужніші рішення – фактично окремі електростанції та додаткова інфраструктура. У КМДА зазначають, що роботи продовжуються, а завершити відповідний проєкт планують наприкінці року.

Чому Харків краще підготувався до проблем з водопостачанням

На тлі труднощів у столиці експерти окремо відзначають Харків. Попри близькість до кордону та постійні загрози обстрілів, місту вдалося раніше почати підготовку до роботи в умовах пошкодженої енергетичної інфраструктури. Омельченко пояснює це тим, що Харків почав шукати альтернативні рішення ще у 2022 році, коли російські удари серйозно пошкодили місцеві теплоелектроцентралі.

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"Там дійсно краща ситуація, як бачимо. По-перше, вони раніше почали працювати над цією проблемою – ще в 2022 році. (...) І, відповідно, там почали швидше думати над рішеннями. Я взагалі вважав, що це буде величезна проблема для Харкова, але вони змогли десь за пів року вирішити проблему і з теплозабезпеченням, і з водоканалами", – зазначив експерт.

Є й інша обставина: Харків належить до переліку пріоритетних міст для резервного енергозабезпечення, який формує уряд. За поясненням Омельченка, електроенергію насамперед спрямовують до прифронтових населених пунктів, тоді як Київ, Дніпро та Одеса до цього переліку не входять.

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Чи вистачить генераторів для водоканалів

Уряд пообіцяв передати Києву ще 10 резервних генераторів для забезпечення роботи водоканалу. Ще 21 установку мають направити до 12 громад в інших регіонах. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Обладнання планують передати коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією.

Водночас, очільник уряду закликав місцеву владу якнайшвидше встановити та підключити установки. Однак, експерти застерігають, що для роботи великих насосів потрібні не звичайні малопотужні генератори, а установки, здатні забезпечувати значні навантаження. Омельченко сумнівається, що додаткове обладнання вдасться повноцінно ввести в експлуатацію до завершення зимового сезону. За його словами, резервна генерація для водоканалів фактично потребує потужностей на рівні мегаватів.

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Він також звертає увагу на строки постачання обладнання. За інформацією, яку експерт пов’язує з даними системи Prozorro, основне обладнання для резервної генерації, замовлене Київською адміністрацією, має надійти лише у квітні 2027 року. Після цього ще знадобляться проєктування, монтаж і запуск систем. Тому, на його думку, повноцінно підготувати столицю до можливих перебоїв із водою вдасться не раніше наступного зимового сезону.

Як підготувати квартиру до тривалої відсутності води

Попри те, що експерти наразі не говорять про неминуче повне припинення водопостачання взимку, вони радять не чекати аварійних ситуацій і заздалегідь підготувати домашні запаси. В Асоціації управителів житла наголошують: у квартирі потрібно мати окремий запас питної та технічної води. Для сім’ї з трьох осіб рекомендовані такі обсяги:

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питна вода – щонайменше 3 літри на людину на добу для пиття та приготування їжі, для трьох людей триденного запасу має бути від 35-40 літрів, а бажано підготувати приблизно 60 літрів на п’ять днів;

технічна вода – від 30 до 50 літрів на сім’ю з трьох осіб для побутових потреб, миття та дозованого змивання в туалеті.

Важливо не змішувати ці запаси. Для питної води фахівці рекомендують використовувати бутлі, а для технічної – окремі каністри. Ємності варто чітко маркувати, щоб випадково не використати воду, непридатну для пиття. Також варто заздалегідь подбати про засоби гігієни, які допоможуть пережити період без води – вологі та антисептичні серветки, антисептики, сухі шампуні й одноразовий сухий душ.

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Окремо потрібно з’ясувати, де розташовані найближчі бювети, які можуть працювати під час відключень електроенергії. Якщо власних запасів не вистачить, інформацію про підвезення води варто шукати на офіційних ресурсах місцевої влади та в місцевих медіа.

Як користуватися каналізацією, якщо води немає

Відсутність водопостачання створює додаткову проблему для мешканців багатоповерхівок – роботу каналізації. Якщо води для змивання недостатньо, зростає ризик засмічень, які можуть ускладнити аварійну ситуацію в будинку.

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В Асоціації управителів житла радять використовувати технічну воду для змивання дозовано – приблизно по 3–5 літрів. Водночас важливо враховувати температуру, якщо в будинку немає опалення, а надворі холодніше ніж -5°C, надмірна економія води може призвести до замерзання каналізаційної системи. За таких умов її потрібно використовувати щонайменше на 50% від звичайного режиму.

Ще одне важливе правило – не викидати в унітаз туалетний папір, а тим більше памперси, засоби гігієни, вологі серветки та наповнювачі для котячих лотків. У період нестабільної роботи системи такі відходи можуть спричинити засмічення.

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Фахівці також радять заздалегідь домовитися із сусідами про взаємодопомогу. Зокрема, мешканці верхніх поверхів можуть за потреби набирати воду в квартирах нижче, де вона ще надходить навіть за слабкого тиску.

Що потрібно зробити перед відновленням водопостачання

Окремої уваги потребує безпека квартири під час повернення води після тривалої перерви. Через перепади тиску та можливі пошкодження внутрішніх мереж можуть виникати аварії, тому фахівці радять заздалегідь подбати про побутову техніку.

Якщо мешканці планують надовго залишити квартиру, потрібно перекрити загальні вхідні крани водопостачання перед лічильниками. Бойлери, пральні та посудомийні машини, підключені до води, варто вимкнути з розеток. Зазначається, що це допоможе зменшити ризик протікання або пошкодження техніки в разі різкого відновлення подачі води.

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Крім того, мешканцям багатоповерхівок варто обговорити з ОСББ або управителем можливість встановлення резервного живлення для насосів. В Асоціації управителів житла зазначають, що для цього можна використовувати потужні інвертори або генератори, а частину витрат у певних випадках компенсують за державними та місцевими програмами.

Зокрема, у Києві передбачене часткове відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії та сонячних електростанцій, придбаних для багатоквартирних будинків. Розмір компенсації може становити від 100 до 600 тисяч гривень. Також діє загальнодержавна програма "СвітлоДім", яка поширюється на Київ, Київську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Полтавську та Сумську області.

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Водночас експерти наголошують, що генератор у будинку не гарантує водопостачання, якщо вода взагалі не надходить до нього через зупинку міських насосних станцій. Таке обладнання може допомогти підтримати тиск або роботу окремих систем, але не замінить резервне живлення всього водоканалу.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, відключення електроенергії та можливі перебої з опаленням змушують українців шукати способи зберегти тепло у своїх оселях. Особливо гостро ця проблема постає взимку, коли температура за вікном опускається нижче нуля. Проте навіть без гарячих батарей можна сповільнити охолодження квартири та створити комфортніші умови.