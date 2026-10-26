Українці в Дії можуть оформити допомогу на 300 тис. грн: які правила

В Україні збільшили кількість регіонів, у яких діятиме програма "СвітлоДІМ". Вона передбачає допомогу багатоквартирним будинкам у встановленні автономних джерел електроенергії – зокрема, сонячних панелей. Максимальна виплата, яку можуть отримати за нею ОСББ, становить 300 тис. грн – вона призначена для будинків від 17 поверхів, із власною котельнею або від 4 до 16 поверхів із трьома чи більше під'їздами. Подати заяву на отримання допомоги можна через портал Дія.

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Про це повідомили у Дії. Там зазначили, що після розширення програма діятиме також у:

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Полтавській;

Сумській областях.

"Генератори для водопостачання й опалення, резервне живлення ліфтів і більше автономності під час відключень. Раніше програму запустили, і вона вже доступна в Києві, Київській та Харківській областях", – йдеться в повідомленні.

Скільки грошей можна отримати

Крім виплати в 300 тис. грн програма передбачає й інші суми допомоги. Зокрема:

Для будинків до 6 поверхів – до 100 000 грн.

Для будинків на 7-16 поверхів – до 200 000 грн.

На що можна витратити допомогу

За надані кошти будинки можуть придбати генератори або інвертори. А також:

Акумулятори.

Сонячні панелі.

Інше обладнання для резервного живлення.

"Постачальника обираєте самостійно. Якщо генератор у будинку вже є, допомогу можна спрямувати на інші потреби. Наприклад, на резервне живлення ліфтів. Детальні умови – на сайті програми "СвітлоДІМ", – розповіли в "Дії".

Хто може подати заявку на отримання допомоги

Звернутися по фінансування можуть не окремі власники квартир, а уповноважені представники організацій, що забезпечують управління та обслуговування багатоквартирних будинків. Зокрема, право подати заявку мають об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), управляючі та обслуговуючі кооперативи.

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Перед поданням заявки важливо визначити, яке саме обладнання потрібне будинку, які системи потребують резервного живлення і чи відповідають заплановані витрати умовам фінансування. Також необхідно враховувати технічні можливості встановлення обладнання, його потужність і безпеку подальшої експлуатації.

Самі заявки на участь у програмі подаються онлайн через портал Дія. Для цього уповноважений представник ОСББ, управляючого або обслуговуючого кооперативу має скористатися відповідною електронною послугою.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, сім’ї з низькими доходами можуть оформити базову соціальну допомогу – через Дію. Вона дозволяє об’єднати кілька окремих видів державної підтримки в одну виплату. При цьому розмір такої виплати не є фіксованим: суму розраховують індивідуально залежно від складу сім’ї та її середньомісячного сукупного доходу. У 2026 році базова величина для розрахунку складає 4 500 грн.