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Українці в Дії можуть оформити допомогу на 300 тис. грн: які правила

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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Українці в Дії можуть оформити допомогу на 300 тис. грн
Українці в Дії можуть оформити допомогу на 300 тис. грн. Джерело: OBOZ.UA

В Україні збільшили кількість регіонів, у яких діятиме програма "СвітлоДІМ". Вона передбачає допомогу багатоквартирним будинкам у встановленні автономних джерел електроенергії – зокрема, сонячних панелей. Максимальна виплата, яку можуть отримати за нею ОСББ, становить 300 тис. грн – вона призначена для будинків від 17 поверхів, із власною котельнею або від 4 до 16 поверхів із трьома чи більше під'їздами. Подати заяву на отримання допомоги можна через портал Дія.

Про це повідомили у Дії. Там зазначили, що після розширення програма діятиме також у:

  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Полтавській;
  • Сумській областях.

"Генератори для водопостачання й опалення, резервне живлення ліфтів і більше автономності під час відключень. Раніше програму запустили, і вона вже доступна в Києві, Київській та Харківській областях", – йдеться в повідомленні.

Скільки грошей можна отримати

Крім виплати в 300 тис. грн програма передбачає й інші суми допомоги. Зокрема:

  • Для будинків до 6 поверхів – до 100 000 грн.
  • Для будинків на 7-16 поверхів – до 200 000 грн.
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На що можна витратити допомогу

За надані кошти будинки можуть придбати генератори або інвертори. А також:

  • Акумулятори.
  • Сонячні панелі.
  • Інше обладнання для резервного живлення.

"Постачальника обираєте самостійно. Якщо генератор у будинку вже є, допомогу можна спрямувати на інші потреби. Наприклад, на резервне живлення ліфтів. Детальні умови – на сайті програми "СвітлоДІМ", – розповіли в "Дії".

Хто може подати заявку на отримання допомоги

Звернутися по фінансування можуть не окремі власники квартир, а уповноважені представники організацій, що забезпечують управління та обслуговування багатоквартирних будинків. Зокрема, право подати заявку мають об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), управляючі та обслуговуючі кооперативи.

Перед поданням заявки важливо визначити, яке саме обладнання потрібне будинку, які системи потребують резервного живлення і чи відповідають заплановані витрати умовам фінансування. Також необхідно враховувати технічні можливості встановлення обладнання, його потужність і безпеку подальшої експлуатації.

Самі заявки на участь у програмі подаються онлайн через портал Дія. Для цього уповноважений представник ОСББ, управляючого або обслуговуючого кооперативу має скористатися відповідною електронною послугою.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, сім’ї з низькими доходами можуть оформити базову соціальну допомогу – через Дію. Вона дозволяє об’єднати кілька окремих видів державної підтримки в одну виплату. При цьому розмір такої виплати не є фіксованим: суму розраховують індивідуально залежно від складу сім’ї та її середньомісячного сукупного доходу. У 2026 році базова величина для розрахунку складає 4 500 грн.

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