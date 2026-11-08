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Українці переплачують за світло: чому лічильник "крутиться", хоча техніка вимкнена

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
0
Українці переплачують за світло
Українці переплачують за світло. Джерело: Freepik

Побутова техніка може споживати електроенергію навіть тоді, коли не працює – але лише якщо підключена до розетки. Адже в такому разі вона перебуває в режимі очікування.

Про це розповіли у "Прикарпаттяобленерго". Там зазначили: не варто зважати на те, що обсяги такого споживання невеликі, адже за рік вони можуть перетворитися на відчутну суму в рахунках.

"Телевізори, мікрохвильові печі, кондиціонери, пральні машини та інша техніка продовжують використовувати невелику кількість електроенергії. Окремо це небагато, але за рік такі витрати можуть бути відчутними", – йдеться в повідомленні.

Яка техніка "приховано" споживає найбільше електроенергії

Як пояснили в "Прикарпаттяобленерго", найбільше навантаження на домашню електромережу створюють потужні побутові прилади. Насамперед – електрична плита, яка споживає одразу 4-8 кВт·год. Далі йдуть:

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  • бойлер – 2-3 кВт/год;
  • кондиціонер – 2,2-3,37 кВт/год;
  • пральна машина – 2-2,5 кВт/год;
  • мікрохвильова піч – 1,5-2 кВт/год;
  • холодильник – 0,3-0,6 кВт/год.
Яка техніка ''приховано'' споживає найбільше електроенергії

Яка техніка "приховано" споживає найбільше електроенергії. Джерело: "Прикарпаттяобленерго"

Як зменшити рахунки за електроенергію

Водночас, зазначається, українці можуть заощадити значні суми, дотримуючись певних правил використання електроприладів. Насамперед, зазначається, слід вимикати з розетки прилади, які в даний момент не використовуються.

"Якщо у вас встановлений двозонний лічильник, програмуйте роботу бойлера переважно на нічний період, коли діє дешевший тариф. Якщо холодильник працює вже багато років, варто розглянути заміну на сучасну енергоефективну модель класу А+, А++ або А+++ – вона споживатиме значно менше електроенергії", – розповіли енергетики.

Крім того, вони радять обирати кондиціонери класу A++ або A++++, оскільки вони споживають на 30–50% менше електроенергії, ніж моделі класу B або C. Також наголошується, що не варто забувати чистити фільтри приладу.

Як повідомляв OBOZ.UA, загалом же, за листопад українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт*год. Ба більше, підвищення тарифів не слід очікувати принаймні до кінця квітня 2027 року – саме до цього часу діятиме ПСО (покладення спеціальних обов’язків), що, як вважають у Кабміні, дає змогу зберегти нинішні ціни на електроенергію для побутових споживачів.

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