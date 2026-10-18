Українці можуть заощадити на оплаті газу: що потрібно зробити, аби не переплачувати

Українці можуть заощадити на оплаті газу, адже клієнтам "Нафтогазу" доступна можливість сплачувати рахунки без додаткової банківської комісії через мобільний застосунок "КУБ". Для цього потрібно перейти в розділ "Оплата", вибрати спосіб "Мій банк" і знайти банк із позначкою комісії 0%, після чого підтвердити платіж.

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Про це йдеться у повідомленні газопостачальної компанії. Для цього споживачам пропонують скористатися мобільним застосунком "КУБ" та вибрати відповідний спосіб оплати.

Як оплатити газ без комісії у жовтні 2026 року

Споживачі, які оплачують комунальні послуги через банківські застосунки або сторонні платіжні сервіси, можуть стикатися з додатковими комісіями. Їхній розмір залежить від умов конкретного банку та способу проведення платежу.

Проте клієнтам "Нафтогазу" доступний варіант оплати без такої переплати. Для цього потрібно скористатися застосунком у якому передбачено вибір банку з нульовою комісією. Порядок дій досить простий.

Спочатку необхідно відкрити застосунок "КУБ" та перейти до розділу "Оплата". Після цього серед запропонованих способів розрахунку потрібно вибрати "Мій банк". На екрані з'явиться перелік доступних банків. Серед них необхідно знайти той, біля якого зазначена комісія 0%.

Далі користувача буде перенаправлено до відповідного банківського застосунку для підтвердження операції. Найважливіше – перед остаточним підтвердженням платежу переконатися, що комісія справді становить 0 грн. Адже умови проведення операцій можуть відрізнятися залежно від обраного банку.

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Такий спосіб дає змогу сплатити саме суму, зазначену в рахунку, без додаткових витрат на проведення платежу. Наприклад, якщо за спожитий газ нараховано 500 грн, а платіжний сервіс стягує комісію 1%, загальна сума оплати становитиме 505 грн. За умови нульової комісії споживач сплатить рівно 500 грн.

Хоча різниця за одну операцію може бути невеликою, протягом року додаткові платежі накопичуються, особливо якщо родина регулярно оплачує кілька комунальних послуг.

Де перевірити рахунок за газ, якщо паперова квитанція ще не надійшла

Українцям не обов'язково чекати на доставку паперової платіжки, щоб дізнатися суму нарахувань за вересень. Електронні рахунки вже доступні через цифрові сервіси постачальника. Зокрема, перевірити їх можна в особистому кабінеті споживача, через офіційні чат-боти або мобільний застосунок "КУБ".

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Для перевірки нарахувань необхідно відкрити відповідний сервіс та знайти інформацію за своїм особовим рахунком. У платіжці варто звернути увагу на розрахунковий період, обсяг спожитого газу, застосований тариф, суму до сплати та можливу заборгованість або переплату за попередні місяці.

Якщо нарахована сума здається неправильною, доцільно перевірити, які показання лічильника використано для розрахунку. Важливо також враховувати, що електронний рахунок і паперова квитанція відображають нарахування за одну й ту саму послугу.

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Якщо споживач уже оплатив електронний рахунок, повторно переказувати гроші лише через надходження паперової платіжки не потрібно. Однак перед цим слід переконатися, що попередній платіж успішно зарахований.

До якого числа українці повинні заплатити за газ

За природний газ, спожитий у вересні 2026 року, клієнтам "Нафтогазу" необхідно розрахуватися до 25 жовтня. Споживачам варто заздалегідь перевірити свої рахунки та провести оплату, не відкладаючи її на останній день. Особливо це актуально для тих, хто користується банківськими переказами, адже зарахування платежу не завжди відображається в системі постачальника миттєво.

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Якщо кошти вже списані з картки, але баланс особового рахунку ще не оновився, варто перевірити статус платежу та зберегти квитанцію про проведену операцію. У разі виникнення розбіжностей підтвердження оплати допоможе з'ясувати, чи правильно було проведено переказ.

Попри початок нового опалювального сезону, вартість природного газу для побутових клієнтів "Нафтогазу" не змінилася. У жовтні 2026 року тариф становить 7,96 грн за кубометр. За цією ціною газ постачається побутовим споживачам компанії протягом опалювального сезону 2026-2027 років.

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Водночас сума в платіжці залежить насамперед від кількості використаних кубометрів. Наприклад, якщо домогосподарство за місяць спожило 10 кубометрів газу, вартість самого палива становитиме 79,60 грн. За 30 кубометрів потрібно заплатити 238,80 грн, а за 100 кубометрів – 796 грн.

Для домогосподарства, яке використовує 200 кубометрів газу на місяць, вартість спожитого палива становитиме 1592 грн. Розрахунки стосуються лише вартості природного газу як товару. Плата за його розподіл, тобто доставку до оселі, нараховується окремо.

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Чому українці отримують дві платіжки за газ

Одним із поширених запитань серед споживачів залишається необхідність окремо оплачувати природний газ та його доставку. Попри те, що обидві послуги пов'язані з газопостачанням, вони мають різне призначення.

Плата за постачання газу – це кошти безпосередньо за використане блакитне паливо. Її розмір залежить від обсягу споживання та тарифу постачальника. Натомість плата за розподіл газу стосується забезпечення доставки палива газорозподільними мережами до будинку або квартири.

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Послуга охоплює функціонування та експлуатацію відповідної інфраструктури, необхідної для газопостачання. Саме тому споживач може отримувати два окремі рахунки, навіть якщо фактично користується лише однією газовою плитою чи котлом.

Із жовтня 2026 року частина українських споживачів почала отримувати квитанції за розподіл природного газу в оновленому форматі. Як пояснили у філіях компанії "Газмережі", зміни стосуються зовнішнього оформлення рахунків та способу подання інформації про нарахування.

Головна особливість полягає в тому, що інформацію про постачання та розподіл газу тепер можуть розміщувати на одному аркуші, це зроблено для зручності споживачів, щоб вони могли бачити обидва нарахування разом.

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Як оплатити нову платіжку за допомогою QR-коду

В оновлених квитанціях передбачено можливість швидкої оплати за допомогою QR-коду. Для цього потрібно відкрити банківський застосунок на смартфоні, скористатися функцією сканування QR-коду та навести камеру на відповідне зображення в рахунку.

Після цього система може автоматично заповнити платіжні реквізити. Споживачеві залишиться перевірити отримувача коштів, особовий рахунок, призначення платежу та суму, а потім підтвердити операцію.

Однак важливо пам'ятати, що наявність QR-коду сама по собі не гарантує відсутності банківської комісії. Перед підтвердженням платежу потрібно перевірити умови конкретного банку. Крім того, оплачувати варто лише рахунки, отримані з офіційних джерел, щоб не переказати кошти за підробленими реквізитами.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українцям, в чиїх будинках та квартирах використовуються газові плити, рекомендують встановити пристрій, що забезпечує постійний контроль якості повітря. Це газовий сигналізатор, який можна придбати як за 1 335, так і за 2 400 грн.