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Українці можуть оформити допомогу на 300 тис. грн в Дії: озвучено правила

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
408
Українці можуть оформити допомогу на 300 тис. грн в Дії
Українці можуть оформити допомогу на 300 тис. грн в Дії. Джерело: Дніпровська міська рада

В Україні збільшили кількість регіонів, у яких можна отримати до 300 тис. грн на встановлення автономних джерел електроенергії – зокрема, сонячних панелей. Виплату передбачено програмою "СвітлоДІМ", а отримати її можуть ОСББ для облаштування своїх багатоквартирних будинків. Подати заяву на отримання допомоги можна через портал Дія.

Про це повідомили у самій Дії. Там зазначили, що після розширення програма діятиме також у:

  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Полтавській;
  • Сумській областях.

"Генератори для водопостачання й опалення, резервне живлення ліфтів і більше автономності під час відключень. Раніше програму запустили, і вона вже доступна в Києві, Київській та Харківській областях", – йдеться в повідомленні.

Хто може подати заявку на отримання допомоги

Звернутися по фінансування можуть не окремі власники квартир, а уповноважені представники організацій, що забезпечують управління та обслуговування багатоквартирних будинків. Зокрема, право подати заявку мають об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), управляючі та обслуговуючі кооперативи.

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Перед поданням заявки важливо визначити, яке саме обладнання потрібне будинку, які системи потребують резервного живлення і чи відповідають заплановані витрати умовам фінансування. Також необхідно враховувати технічні можливості встановлення обладнання, його потужність і безпеку подальшої експлуатації.

Самі заявки на участь у програмі подаються онлайн через портал Дія. Для цього уповноважений представник ОСББ, управляючого або обслуговуючого кооперативу має скористатися відповідною електронною послугою.

Скільки грошей можна отримати

  • Будинки від 17 поверхів, із власною котельнею або від 4 до 16 поверхів із трьома чи більше під’їздами – до 300 000 грн.
  • Будинки до 6 поверхів – до 100 000 грн.
  • Будинки на 7-16 поверхів – до 200 000 грн.

На що можна витратити допомогу

За надані кошти будинки можуть придбати генератори або інвертори. А також:

  • Акумулятори.
  • Сонячні панелі.
  • Інше обладнання для резервного живлення.

"Постачальника обираєте самостійно. Якщо генератор у будинку вже є, допомогу можна спрямувати на інші потреби. Наприклад, на резервне живлення ліфтів. Детальні умови – на сайті програми "СвітлоДІМ", – розповіли в "Дії".

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