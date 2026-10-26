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Україною ширяться відключення світла: посилені графіки діють у Києві та 11 областях

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read4 хв
2,3 т.
Ілюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 року
Відключення світла в Україні. Ілюстрація. Джерело: Getty Images

У понеділок, 26 жовтня, в частині регіонів України знову діють погодинні відключення електроенергії – зокрема, в Києві, на Київщині, у Сумській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій і Чернігівській областях. Таким чином, крім столиці, обмеження запроваджено в 11 областях, тоді як минулого тижня таких регіонів було по 7-8.

Про загальний режим відключень населення заявили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

Відключення світла 26 жовтня: головне

  • Для населення графіки діють з 6:00 до 23:59, одночасно відключають до 31,25% споживачів (2,5 групи по 12,5% кожна). Минулого тижня максимальний обсяг становив 25% (2 групи).
  • У деяких регіонах час застосування обмежень відрізняється від загального.
  • Також тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу.
  • Енергетики не виключають застосування аварійних відключень у разі погіршення ситуації.
  • Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо – зокрема, обмежити використання потужних електроприладів.

Відключення електроенергії по регіонах: які графіки

Київ

По всій столиці діють погодинні відключення. Загального графіку за групами споживачів для Києва, утім, не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:

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Київська область

В усій області тривають погодинні відключення, які розпочалися о шостій ранку.

Відключення світла на Київщині 26 жовтня

Відключення світла на Київщині 26 жовтня. Джерело: ДТЕК

Відключення світла на Київщині 26 жовтня

Відключення світла на Київщині 26 жовтня. Джерело: ДТЕК

Полтавська область

За даними обленерго, згідно з погодинним графіком, обсяг відключень у Полтавській області 22 жовтня становить:

  • з 06:00 до 09:00 – 1,5 черги;
  • з 09:00 до 21:00 – 2,5 черги;
  • з 21:00 до 23:59 – 1 черга.
Відключення світла на Полтавщині 26 жовтня

Відключення світла на Полтавщині 26 жовтня. Джерело: Полтаваобленерго

Черкаська область

З 06:00 до 24:00 застосовано графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання (графік було змінено):

  • 1.1 – 08:00-11:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 7 годин);
  • 1.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-21:00 (сумарно 6 годин);
  • 2.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
  • 2.2 – 08:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 7 годин);
  • 3.1 – 06:00-09:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00 (сумарно 8 годин);
  • 3.2 – 11:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 5 годин);
  • 4.1 – 10:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 7 годин);
  • 4.2 – 10:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 7 годин);
  • 5.1 – 10:00-13:00, 16:00-18:00 (сумарно 5 годин);
  • 5.2 – 09:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 5 годин);
  • 6.1 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00 (сумарно 7 годин);
  • 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 7 годин).

Одеська область

З 07:00 діють погодинні графіки. При цьому відключення зачеплять не всі групи споживачів.

Відключення світла на Одещині 26 жовтня

Відключення світла на Одещині 26 жовтня. Джерело: ДТЕК

Відключення світла на Одещині 26 жовтня

Відключення світла на Одещині 26 жовтня. Джерело: ДТЕК

Сумська область

Діють відключення світла за оновленим погодинним розкладом. Максимальна тривалість одного відключення становить 4 години, сумарна за добу – 10 годин.

Відключення світла на Сумщині 26 жовтня

Відключення світла на Сумщині 26 жовтня. Джерело: Сумиобленерго

Миколаївська область

Погодинні графіки діють із 07:00 до 00:00. В розрізі підчерг попередній прогноз від обленерго виглядає так:

  • 1.1 – 14:00-17:30 (сумарно 3,5 години);
  • 1.2 – 17:30-21:00 (сумарно 3,5 години);
  • 2.1 – 17:30-21:00 (сумарно 3,5 години);
  • 2.2 – 07:00-10:30 (сумарно 3,5 години);
  • 3.2 – 07:00-10:30 (сумарно 3,5 години);
  • 4.1 – 21:00-00:00 (сумарно 3 години);
  • 4.2 – 21:00-00:00 (сумарно 3 години);
  • 5.2 – 14:00-17:30 (сумарно 3,5 години);
  • 6.1 – 10:30-14:00 (сумарно 3,5 години);
  • 6.2 – 10:30-14:00 (сумарно 3,5 години).

Дніпропетровська область

Графіки діють також з 7 ранку. Обмеження стосуються усіх груп споживачів.

Відключення світла на Дніпропетровщині 26 жовтня

Відключення світла на Дніпропетровщині 26 жовтня. Джерело: ДТЕК

Відключення світла на Дніпропетровщині 26 жовтня

Відключення світла на Дніпропетровщині 26 жовтня. Джерело: ДТЕК

Житомирська область

З 08:00 до 21:00 діють відключення у 2,5 черги, а з 21:00 до 24:00 – 1 черга. Оновлений розподіл за групами такий:

Відключення світла на Житомирщині 26 жовтня

Відключення світла на Житомирщині 26 жовтня. Джерело: Житомиробленерго

Харківська область

"Харківобленерго" опублікувало перелік черг за адресами. Також відомі орієнтовні години відсутності електропостачання на 26 жовтня (графік оновлено):

  • 1.1 – 11:00-15:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
  • 1.2 – 11:00-15:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
  • 2.1 – 11:00-15:00 (сумарно 4 години);
  • 2.2 – 11:00-15:00 (сумарно 4 години);
  • 3.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години);
  • 3.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години);
  • 4.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години);
  • 4.2 – 15:00-18:30 (сумарно 3,5 години);
  • 5.1 – 08:00-11:00, 18:30-21:00 (сумарно 5,5 години);
  • 5.2 – 08:00-11:00, 18:30-21:00 (сумарно 5,5 години);
  • 6.1 – 08:00-11:00, 18:30-22:00 (сумарно 6,5 години);
  • 6.2 – 18:30-22:00 (сумарно 3,5 години).

Чернігівська область

В області діє оновлений графік погодинних відключень. У разі зміни ситуації обленерго може знову переписати розклад.

Відключення світла на Чернігівщині 26 жовтня

Відключення світла на Чернігівщині 26 жовтня. Джерело: Чернігівобленерго

Запорізька область

В області було оновлено графіки погодинних відключень на 26 жовтня. Обленерго надає такі години відсутності електропостачання за чергами (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • 1.2 – 14:30-17:30 (сумарно 3,5 години);
  • 2.1 – 20:30-24:00 (сумарно 3,5 години);
  • 2.2 – 14:30-17:30 (сумарно 3,5 години);
  • 3.2 – 06:30-10:00 (сумарно 3,5 години);
  • 4.2 – 17:00-21:00 (сумарно 4 години);
  • 5.1 – 17:00-21:00 (сумарно 4 години);
  • 5.2 – 20:30-24:00 (сумарно 3,5 години);
  • 6.2 – 06:30-10:00 (сумарно 3,5 години).

Графік відключення за вулицею в кожній області: де знайти

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, з 1 листопада українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Підвищення ціни на світло не варто очікувати щонайменше до кінця квітня 2027 року – саме до цього часу діятиме ПСО.

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