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Україна щодня протягом місяця продавала електрику за кордон: яка країна отримала найбільше

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
3,1 т.
Ілюстрація - електроенергія, ЛЕП
Які країни купували електроенергію в України. Ілюстраційне зображення. Джерело: Freepik

Протягом місяця (з 18 вересня до 19 жовтня) Україна щодня не лише купувала електроенергію за кордоном, але й продавала її країнам Європи. Причому показники експорту суттєво перевищували імпорт, а найбільше було продано Угорщині.

Про це свідчать дані моніторингового ресурсу Energy Map та порталу Єдиної європейської енергосистеми ENTSO-E. Слід зазначити, що з кінця вересня в низці регіонів України щодня діяли графіки відключення електроенергії для населення внаслідок повітряних ударів РФ по енергоінфраструктурі.

Показники експорту електроенергії

Показники експорту електроенергії. Джерело: Energy map

Хто купував українську електрику

Згідно з опублікованою статистикою, протягом місяця загальний експорт української електроенергії склав 356 130 МВт*год, тоді як обсяг імпорту виявився у 8,6 раза меншим – лише 41 377 МВт*год. А експортовану електроенергію було розподілено таким чином:

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  • Угорщина – 175 583 МВт*год;
  • Молдова 110 835 МВт*год;
  • Румунія – 67 074 МВт*год;
  • Польща – 2 638 МВт*год.
Які країни купували електроенергію в України

Які країни купували електроенергію в України. Джерело: Energy map

Як російські обстріли вплинули на експорт електроенергії

За даними графіків ENTSO-E, на початку жовтня комерційний експорт відбувався безперервно протягом усієї доби, традиційно зростаючи в нічні години нижчого споживання. Проте в останній тиждень місяця, коли внаслідок масованих російських атак на енергетичні об'єкти відключення світла в українських містах посилилися, у структурі та графіках експортних постачань відбулися вимушені зміни.

Але слід зважати на те, що, як роз'яснювали в УЕБ та НЕК "Укренерго", що частина зафіксованих обсягів на кордонах може включати технологічні перетоки та транзитні потужності між сусідніми державами-членами ЄС.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні світло можуть відключати навіть за теплої погоди через наслідки російських атак на електростанції та електромережі, а аварійні обмеження застосовують без попередження за командою "Укренерго", тому звичайні погодинні графіки в цей час не діють. Точний час повернення електроенергії залежить від стану енергосистеми та складності ремонтів, а після відновлення постачання українцям рекомендують вмикати потужні електроприлади поступово, щоб уникнути перевантаження мереж і нових аварій.

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