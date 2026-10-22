Україна підготувалася до зими під обстрілами: у "Нафтогазу" є 24 сценарії дій

В Україні готуються до скрутної зими – зокрема існує понад два десятки варіантів розвитку подій під час ближчого опалювального сезону. Плани дій розраховані на будь-які несподіванки – від аномальних морозів до нових масованих атак ворога.

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Про це повідомили в "Нафтогазі". Там наголосили, що наразі західні партнери надають підтримку Україні у підготовці до зими, але слід залучити якомога більше зусиль задля проходження зими в теплі та зі світлом – наскільки це можливо.

В "Нафтогазі" готуються до найгіршого

Виконувач обов’язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко зазначив, що фахівці компанії розробили 24 детальні сценарії проходження зимового періоду. У кожному з них чітко розписано покроковий алгоритм дій, залежно від трьох ключових факторів:

інтенсивність російських обстрілів та можливі пошкодження інфраструктури;

та можливі пошкодження інфраструктури; температурні умови (тривалість та суворість морозів);

(тривалість та суворість морозів); обсяги власного видобутку газу в Україні.

Як допомагають партнери

Щоб система вистояла за будь-яких умов, Україна залучає допомогу міжнародних союзників.

"Важливо інтенсифікувати роботу з міжнародними партнерами за декількома напрямами: відновлення пошкодженої інфраструктури, посилення захисту енергетичних об’єктів, постачання критичного обладнання та спецтехніки, фінансові інструменти для завчасного контрактування додаткових обсягів газу", – наголосив Федоренко.

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Успішним прикладом такої підтримки є співпраця з Норвегією, яка надала "Нафтогазу" значну грантову допомогу на закупівлю додаткових обсягів блакитного палива. Зараз компанія продовжує переговори з іншими партнерами, аби залучити ще більше ресурсів для стабільного проходження зими.

Як повідомляв OBOZ.UA, народний депутат і член комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк закликав українців готуватися до жорсткої зими. За негативного сценарію, відключення можуть тривати до 20 годин на добу.

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