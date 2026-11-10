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Україна підготувала план проходження зими: Зеленський розповів, що він передбачає

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
195
Україна підготувала план проходження зими: Зеленський розповів, що він передбачає
Україна підготувала план проходження зими: Зеленський розповів, що він передбачає. Джерело: Скриншот відео

Україна розробила комплексний план дій для проходження зимового періоду в умовах воєнного стану. Він передбачає заходи для захисту енергетичної інфраструктури, забезпечення запасів пального та підтримки громадян у разі перебоїв з електрикою.

Про підготовку плану президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами. За його словами, документ охоплює кілька важливих напрямів, які мають допомогти країні пройти зиму.

Основні напрями

За словами глави держави, план передбачає не лише заходи в енергетичній сфері, а й підготовку до можливих проблем з іншою критичною інфраструктурою.

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"Ми підготували план, як пройти зиму. Він про енергетику, дизель, зміцнення наших мостів. Також про те, як допомогти людям, у яких будуть проблеми з електрикою", – сказав Зеленський.

Таким чином, документ охоплює як загальнодержавні заходи з підготовки до холодного періоду, так і питання безпосередньої допомоги населенню.

Що передбачає план

Серед основних напрямів, які назвав президент:

  • Енергетика – захист і забезпечення стабільної роботи енергетичної інфраструктури.
  • Дизельне пальне – підготовка необхідних запасів для потреб країни.
  • Мости – зміцнення мостової інфраструктури з урахуванням потенційних загроз.
  • Допомога населенню – підтримка людей, які можуть зіткнутися з перебоями в електропостачанні.

Водночас Зеленський не уточнив усіх деталей реалізації плану, обсягів необхідних запасів пального та конкретних механізмів допомоги громадянам.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія завдала масованого удару по об'єктах енергетики України. Зокрема, на Київщині ворог атакував підстанції, які з'єднували Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними областями.

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