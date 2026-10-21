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У трьох районах Києва та на Київщині зникло світло: що відбувається з відключеннями 21 жовтня

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
1,0 т.
Високовольтні лінії електропередачі. Ілюстрація
Де в Україні відключають електроенергію 21 жовтня. Ілюстрація. Джерело: Getty Images

Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, з огляду на що 21 жовтня в деяких регіонах продовжуються відключення електроенергії. Погодинні відключення діють з 6:00 до 23:59 для населення в обсязі від 1 до 2 черг – тобто максимум для 25% споживачів одночасно. Натомість в деяких регіонах Києва та Київщини почалися аварійні відключення.

Про загальний режим відключень населення попередили напередодні в "Укренерго". OBOZ.UA відстежує зміни у енергосистемі, а також подробиці та конкретні графіки.

Що кажуть в Міненерго

  • Проти ночі 21 жовтня Росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України – зокрема по об’єктам у Києві, Київській, Волинській та Одеській областях. Внаслідок цього частина українців залишилася без електропостачання.
  • Тим часом на Тернопільщині та Хмельниччині тривають відновлювальні роботи після попередніх атак на енергетичну інфраструктуру – переважну частину знеструмлених споживачів вже вдалося заживити.
  • Через постійні обстріли та бойові дії нові знеструмлення фіксуються і у прифронтових регіонах: Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Наслідки усувають по мірі того, як дозволяє безпекова ситуація.

Ситуація в регіонах

Київ

Як попередили в ДТЕК, після чергової атаки у частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів почалися екстрені відключення. Для решти мешканців столиці діють графіки відключень.

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Ситуація з відключеннями в Києві

Ситуація з відключеннями в Києві. Джерело: ДТЕК

Київська область

Близько з 8:50 у Бучанському районі Київщини зафіксували аварійні відключення – також через російську атаку. "Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло", – запевнили в ДТЕК.

Відключення на Київщині

Відключення на Київщині. Джерело: ДТЕК

Що важливо знати про відключення світла 21 жовтня

  • Причина введення обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
  • Також тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу.
  • Енергетики загалом не виключають застосування аварійних відключень.
  • Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її економно – зокрема, обмежити використання потужних електроприладів.

В "Укренерго" попереджають, що ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго).

Ось декілька варіантів рерайту: від детального інформаційного до більш лаконічного та структурованого.

ГПВ та ГАВ: яка різниця

Впровадження обмежень є необхідним кроком для збереження цілісності системи при дефіциті потужності, який посилюється також під час сезонних піків (опалення або охолодження). Рішення про їх впровадження ухвалює головний диспетчер "Укренерго".

Планові відключення (ГПВ)

  • Прогнозовані та контрольовані.
  • Їхня мета – заздалегідь зменшити навантаження на мережу та запобігти масштабним аваріям.
  • Споживачі знають орієнтовний розклад вимкнень.

Аварійні відключення (ГАВ)

  • Екстрені та екстремально швидкі (впроваджуються за 3-15 хвилин).
  • Вони мають миттєво врятувати енергосистему від колапсу після серйозних пошкоджень чи аварій.
  • Заздалегідь дізнатися їхню тривалість чи розклад таких відключень неможливо.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські війська послідовно атакують ТЕЦ Києва та ключові підстанції, через які місто отримує електроенергію з інших областей. Таким чином ворог прагне залишити столицю України без власної електроенергії та відрізати від постачання з інших регіонів.

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