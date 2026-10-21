У трьох районах Києва та на Київщині зникло світло: що відбувається з відключеннями 21 жовтня
Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, з огляду на що 21 жовтня в деяких регіонах продовжуються відключення електроенергії. Погодинні відключення діють з 6:00 до 23:59 для населення в обсязі від 1 до 2 черг – тобто максимум для 25% споживачів одночасно. Натомість в деяких регіонах Києва та Київщини почалися аварійні відключення.
Про загальний режим відключень населення попередили напередодні в "Укренерго". OBOZ.UA відстежує зміни у енергосистемі, а також подробиці та конкретні графіки.
Що кажуть в Міненерго
- Проти ночі 21 жовтня Росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України – зокрема по об’єктам у Києві, Київській, Волинській та Одеській областях. Внаслідок цього частина українців залишилася без електропостачання.
- Тим часом на Тернопільщині та Хмельниччині тривають відновлювальні роботи після попередніх атак на енергетичну інфраструктуру – переважну частину знеструмлених споживачів вже вдалося заживити.
- Через постійні обстріли та бойові дії нові знеструмлення фіксуються і у прифронтових регіонах: Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Наслідки усувають по мірі того, як дозволяє безпекова ситуація.
Ситуація в регіонах
Київ
Як попередили в ДТЕК, після чергової атаки у частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів почалися екстрені відключення. Для решти мешканців столиці діють графіки відключень.
Київська область
Близько з 8:50 у Бучанському районі Київщини зафіксували аварійні відключення – також через російську атаку. "Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло", – запевнили в ДТЕК.
Що важливо знати про відключення світла 21 жовтня
- Причина введення обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
- Також тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу.
- Енергетики загалом не виключають застосування аварійних відключень.
- Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її економно – зокрема, обмежити використання потужних електроприладів.
В "Укренерго" попереджають, що ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго).
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ГПВ та ГАВ: яка різниця
Впровадження обмежень є необхідним кроком для збереження цілісності системи при дефіциті потужності, який посилюється також під час сезонних піків (опалення або охолодження). Рішення про їх впровадження ухвалює головний диспетчер "Укренерго".
Планові відключення (ГПВ)
- Прогнозовані та контрольовані.
- Їхня мета – заздалегідь зменшити навантаження на мережу та запобігти масштабним аваріям.
- Споживачі знають орієнтовний розклад вимкнень.
Аварійні відключення (ГАВ)
- Екстрені та екстремально швидкі (впроваджуються за 3-15 хвилин).
- Вони мають миттєво врятувати енергосистему від колапсу після серйозних пошкоджень чи аварій.
- Заздалегідь дізнатися їхню тривалість чи розклад таких відключень неможливо.
Як повідомляв OBOZ.UA, російські війська послідовно атакують ТЕЦ Києва та ключові підстанції, через які місто отримує електроенергію з інших областей. Таким чином ворог прагне залишити столицю України без власної електроенергії та відрізати від постачання з інших регіонів.
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