У трьох районах Києва та на Київщині зникло світло: що відбувається з відключеннями 21 жовтня

Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, з огляду на що 21 жовтня в деяких регіонах продовжуються відключення електроенергії. Погодинні відключення діють з 6:00 до 23:59 для населення в обсязі від 1 до 2 черг – тобто максимум для 25% споживачів одночасно. Натомість в деяких регіонах Києва та Київщини почалися аварійні відключення.

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Про загальний режим відключень населення попередили напередодні в "Укренерго". OBOZ.UA відстежує зміни у енергосистемі, а також подробиці та конкретні графіки.

Що кажуть в Міненерго

Проти ночі 21 жовтня Росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України – зокрема по об’єктам у Києві, Київській, Волинській та Одеській областях . Внаслідок цього частина українців залишилася без електропостачання.

. Внаслідок цього частина українців залишилася без електропостачання. Тим часом на Тернопільщині та Хмельниччині тривають відновлювальні робот и після попередніх атак на енергетичну інфраструктуру – переважну частину знеструмлених споживачів вже вдалося заживити.

и після попередніх атак на енергетичну інфраструктуру – переважну частину знеструмлених споживачів вже вдалося заживити. Через постійні обстріли та бойові дії нові знеструмлення фіксуються і у прифронтових регіонах: Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Наслідки усувають по мірі того, як дозволяє безпекова ситуація.

Ситуація в регіонах

Київ

Як попередили в ДТЕК, після чергової атаки у частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів почалися екстрені відключення. Для решти мешканців столиці діють графіки відключень.

Київська область

Близько з 8:50 у Бучанському районі Київщини зафіксували аварійні відключення – також через російську атаку. "Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло", – запевнили в ДТЕК.

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Що важливо знати про відключення світла 21 жовтня

Причина введення обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Також тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу.

Енергетики загалом не виключають застосування аварійних відключень .

. Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її економно – зокрема, обмежити використання потужних електроприладів.

В "Укренерго" попереджають, що ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго).

Головні історії дня

Ось декілька варіантів рерайту: від детального інформаційного до більш лаконічного та структурованого.

ГПВ та ГАВ: яка різниця

Впровадження обмежень є необхідним кроком для збереження цілісності системи при дефіциті потужності, який посилюється також під час сезонних піків (опалення або охолодження). Рішення про їх впровадження ухвалює головний диспетчер "Укренерго".

Планові відключення (ГПВ)

Прогнозовані та контрольовані.

Їхня мета – заздалегідь зменшити навантаження на мережу та запобігти масштабним аваріям.

Споживачі знають орієнтовний розклад вимкнень.

Аварійні відключення (ГАВ)

Екстрені та екстремально швидкі (впроваджуються за 3-15 хвилин).

Вони мають миттєво врятувати енергосистему від колапсу після серйозних пошкоджень чи аварій.

Заздалегідь дізнатися їхню тривалість чи розклад таких відключень неможливо.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські війська послідовно атакують ТЕЦ Києва та ключові підстанції, через які місто отримує електроенергію з інших областей. Таким чином ворог прагне залишити столицю України без власної електроенергії та відрізати від постачання з інших регіонів.