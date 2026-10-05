У платіжках за комуналку виявили масові порушення: українцям повернуть 92,6 млн грн

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
удар по КиєвуРосія сконцентрувала терор на столиці України та прискорено модернізує балістику з реактивними "камікадзе": аналіз ударів за місяцьСкільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 рокуСтарі ціни більше не діють: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 рокуНацбанк випустить нові 50 грнНацбанк випустить нові 50 грн: будуть в оригінальному дизайніБатько чотирьох дітей: у мережі розповіли про чоловіка, якого Росія вбила ударом по Києву. ФотоБатько чотирьох дітей: у мережі розповіли про чоловіка, якого Росія вбила ударом по Києву. Фото"Київстар" примусово підвищить абонентам тарифиЗалишилося кілька днів: "Київстар" примусово підвищить абонентам тарифиФото з місця удару по Трипільській ТЕСУ Росії зробили цинічну заяву про удари по Україні: в ISW назвали головну ціль ворогаПриплив енергії відчують усі: Леви отримають довгоочікувану відповідь, а Терези гроші – гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіакуПриплив енергії відчують усі: Леви отримають довгоочікувану відповідь, а Терези гроші – гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіакуСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на понад 2 тис. окупантів: дані ГенштабуСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на понад 2 тис. окупантів: дані ГенштабуКиїв зранку скували затори: яка ситуація на мостах. Подробиці та мапиКиїв зранку скували затори: яка ситуація на мостах. Подробиці та мапиРосія вдарила по Харкову: є жертва, шість людей постраждали. Фото і відеоРосія вдарила по Харкову: є жертва, шість людей постраждали. Фото і відео

У платіжках за комуналку виявили масові порушення: українцям повернуть 92,6 млн грн

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 3,8 т.
Ілюстрація. Платіжка за комунальні послуги
Українцям надходили платіжки з неправильними сумами за комуналку. Ілюстративне фото. Джерело: Freepik

Українцям мають повернути 92,67 млн грн через неправильно нараховану комуналку. Перевірка нарахування вартості спожитих послуг показала, що 9 з 10 підприємств у сфері ЖКП порушують законодавство про ціни.

Про це повідомили у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Це свідчить про масовість порушень законі щодо цін і ціноутворення за комунальні послуги.

Результати перевірок та санкції

Загалом від початку року фахівці Держпродспоживслужби провели 140 позапланових перевірок щодо формування, встановлення та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги – у 88,6% випадків було зафіксовано порушення. За підсумками виявлених зловживань ужито таких заходів:

  • підприємствам-порушникам видано офіційні вимоги щодо обов'язкового коригування тарифів на користь споживачів;
  • до комунальних підприємств застосовано адміністративно-господарські штрафи;
  • винних посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.
Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 29,9 т.
Українцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 року: скільки доведеться платити за 1 кубометр
icon 29,9 т.
Українцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 року: скільки доведеться платити за 1 кубометр
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 8,4 т.
Українцям можуть припинити нараховувати пільгу на комуналку: через що зникає знижка
icon 8,4 т.
Українцям можуть припинити нараховувати пільгу на комуналку: через що зникає знижка
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
icon 15,7 т.
Частині українців перерахували тариф на електроенергію: скільки платитимуть з 1 жовтня
icon 15,7 т.
Частині українців перерахували тариф на електроенергію: скільки платитимуть з 1 жовтня

Станом на кінець серпня 2026 року споживачам уже фактично повернули та перерахували 636,8 тис. грн. Виконання решти рішень щодо повернення коштів на суму понад 92 млн грн наразі триває.

Як діяти, якщо тарифи у платіжці завищено

Представники регуляторного відомства закликають громадян уважно перевіряти щомісячні нарахування у платіжках за житлово-комунальні послуги.

Якщо у споживача виникають обґрунтовані сумніви щодо правильності формування або застосування затверджених тарифів, йому необхідно подати офіційне письмове звернення до територіального органу Держпродспоживслужби у своєму регіоні для проведення перевірки.

"Якщо у споживача виникають сумніви щодо обґрунтованості зростання тарифів на житлово-комунальні послуги він може звернутись до Держпродспоживслужби із зверненням про порушення його прав та законних інтересів. За наявності підстав наші фахівці проведуть перевірку", – запевнив заступник голови відомства Андрій Крейтор.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, з 1 жовтня в Україні змінилася ситуація для українців, які використовують електроенергію для опалення житла. У період до 30 квітня 2027 року для таких споживачів передбачена можливість оплачувати електроенергію за пільговою ціною 2,64 грн за кВт*год. Однак, цей тариф діє не на весь обсяг споживання без обмежень.

Схожі теми
комунальні послугиТарифи ЖКГ і субсидіїборг по комуналцітарифиДержспоживслужба
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись