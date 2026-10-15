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У Києві та семи областях відключають світло: який графік діє 15 жовтня

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read4 хв
icon 2,3 т.
Електричне освітлення. Ілюстрація
Графіки відключення світла введено в Україні. Ілюстрація. Джерело: fanjianhua/Freepik

В Україні 15 жовтня у частині регіонів знову запроваджено відключення електроенергії. Київ уже повернувся до погодинних графіків після останнього обстрілу, тож у столиці діє розклад знеструмлень. Погодинні обмеження також запроваджено в Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях.

Про загальний режим відключень повідомили в "Укренерго" а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA стежить за тим, що відбувається.

Відключення світла 15 жовтня: головне

  • 15 жовтня з 6:00 до 23:59 діють погодинні відключення для населення обсягом від 0,5 до 1,5 черги.
  • Водночас енергетики не виключають застосування аварійних відключень, які неодноразово запроваджувались у попередні дні.
  • Також продовжуються відключення за графіками для промисловості та бізнесу.
  • Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо, з 16:00 до 22:00 радять обмежити користування потужними електроприладами.
  • У Міненерго вже пояснювали повернення графіків відключень насамперед російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Пошкодження мереж зменшують обсяги електроенергії, які можна передати споживачам.

Графіки відключення електроенергії 15 жовтня: розклад за регіонами

Київ

Зранку 15 жовтня енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після масованої атаки, що відбулася в ніч проти 14 жовтня. Столиця повертається до графіків відключень, зазначили у ДТЕК.

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Варто враховувати, що загального розкладу відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими – тоді було запроваджено індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:

Київська область

Діють погодинні відключення, які почалися з шостої ранку. Загальний розклад такий:

Графік відключення світла на Київщині 15 жовтня

Графік відключення світла на Київщині 15 жовтня. Джерело: ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 15 жовтня

Графік відключення світла на Київщині 15 жовтня. Джерело: ДТЕК

Черкаська область

З 06:00 до 24:00 застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання:

  • 1.1 – 06:00-08:00, 14:00-16:00 (сумарно 4 години);
  • 1.2 – 08:00-10:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);
  • 2.1 – 08:00-10:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);
  • 2.2 – 08:00-10:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
  • 3.1 – 10:00-12:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
  • 3.2 – 10:00-12:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
  • 4.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
  • 4.2 – 12:00-14:00 (сумарно 2 години);
  • 5.1 – 12:00-14:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години);
  • 5.2 – 12:00-14:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години);
  • 6.1 – 14:00-16:00, 22:00-24:00 (сумарно 4 години);
  • 6.2 – 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години).

Сумська область

Діють відключення світла за погодинним розкладом. Максимальна тривалість одного відключення становить 4 години.

Графік відключення світла на Сумщині 15 жовтня

Графік відключення світла на Сумщині 15 жовтня. Джерело: Сумиобленерго

Полтавська область

За даними обленерго, згідно погодинного графіку, обсяг відключень у Полтавській області 13 жовтня становить:

  • з 6:00 по 8:00 – 0,5 черги;
  • з 8:00 по 22:00 – 1,5 черги;
  • з 22:00 по 23:59 – 1 черга.
Графік відключення світла на Полтавщині 15 жовтня

Графік відключення світла на Полтавщині 15 жовтня. Джерело: Полтаваобленерго

Житомирська область

В регіоні також погодинні відключення. Графіки діють з 6 ранку, а розподіл за групами такий:

Графік відключення світла на Житомирщині 15 жовтня

Графік відключення світла на Житомирщині 15 жовтня. Джерело: Житомиробленерго

Харківська область

Обленерго опублікувало перелік черг за адресами. Також відомі орієнтовні години відсутності електропостачання на 14 жовтня:

  • 1.1 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);
  • 1.2 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);
  • 2.1 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);
  • 2.2 – не вимикається;
  • 3.1 – 16:30-20:00 (сумарно 3,5 години);
  • 3.2 – 08:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 5 годин);
  • 4.1 – 08:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 5 годин);
  • 4.2 – 06:00-09:30 (сумарно 3,5 години);
  • 5.1 – 20:00-23:30 (сумарно 3,5 години);
  • 5.2 – 09:30-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 7 годин);
  • 6.1 – 09:30-13:00, 20:00-22:00 (сумарно 5,5 годин);
  • 6.2 – 09:30-13:00 (сумарно 3,5 години).

Чернігівська область

В області діє графік погодинних відключень. "Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься", – попередили в обленерго.

Графік відключення світла на Чернігівщині 15 жовтня

Графік відключення світла на Чернігівщині 15 жовтня. Джерело: Чернігівобленерго

Що мають робити українці під час відключень

  • Коли світла немає: вимкнути із розеток усі потужні прилади (обігрівач, бойлер, плиту, духовку тощо).
  • Після появи електроенергії: не вмикати всю техніку одразу, а робити це поступово, почекавши 10-15 хвилин.
  • Переконатися у стабільності напруги, а якщо світло блимає – не підключати прилади.
  • Встановити захист від коливань напруги (реле, пристрій захисного вимкнення) – це вбереже холодильник, пральну машину, телевізор тощо.
  • Тим, хто має резервне живлення, вчасно перемикати його з активного на пасивний режим.

Де дізнатися актуальний графік відключення світла

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, мешканцям багатоквартирних будинків в Україні радять до зими забезпечити резервне живлення циркуляційних насосів, утеплити спільні приміщення та звернути увагу на порожні квартири, де під час морозів можуть замерзнути труби. Через можливі тривалі відключення електроенергії будинки з централізованим опаленням можуть зіткнутися з перебоями теплопостачання.

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