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В Україні терміново ввели "нові" графіки відключень: що відомо про ситуацію

Дарина ГерцеваДарина Герцева
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Вимкнення світла в Києві, 2026 рік. Ілюстрація
Вимкнення електроенергії в Україні у 2026 році. Джерело: Getty Images

У кількох областях України через посилення російських обстрілів запровадили екстрені відключення електроенергії, також повідомляється про аналогічні обмеження в окремих північних регіонах України. Під час екстрених відключень погодинні графіки не діють, а точний час повернення світла залежить від стабілізації ситуації в енергосистемі.

Про це офіційно повідомили в "Укренерго". Українців попередили, що орієнтуватися на звичні графіки неможливо, оскільки відключення здійснюються відповідно до поточної ситуації в енергосистемі.

Про подальші зміни та відновлення звичайного режиму електропостачання обіцяють інформувати додатково.

В Україні запровадили аварійні відключення

В Україні запровадили аварійні відключення. Джерело: ДТЕК

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"Оприлюднені раніше графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", – йдеться в повідомленні "Укренерго". 

Там також зазначили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Зокрема, тих у кого наразі є світло, закликали використовувати його ощадливо. 

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