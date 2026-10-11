В Україні терміново ввели "нові" графіки відключень: що відомо про ситуацію
У кількох областях України через посилення російських обстрілів запровадили екстрені відключення електроенергії, також повідомляється про аналогічні обмеження в окремих північних регіонах України. Під час екстрених відключень погодинні графіки не діють, а точний час повернення світла залежить від стабілізації ситуації в енергосистемі.
Про це офіційно повідомили в "Укренерго". Українців попередили, що орієнтуватися на звичні графіки неможливо, оскільки відключення здійснюються відповідно до поточної ситуації в енергосистемі.
Про подальші зміни та відновлення звичайного режиму електропостачання обіцяють інформувати додатково.
"Оприлюднені раніше графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", – йдеться в повідомленні "Укренерго".
Там також зазначили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Зокрема, тих у кого наразі є світло, закликали використовувати його ощадливо.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!