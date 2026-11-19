Основними причинами стрибків напруги в українських квартирах є одночасне ввімкнення потужної техніки після відновлення світла та пошкодження електромереж через російські обстріли. Енергетики радять вмикати прилади поступово, а якщо напруга не стабілізується протягом 1,5 години або різко коливається – звертатися до ОСББ чи управителя будинку для перевірки мереж.

Відео дня

Про це повідомляють енергетики ДТЕК. За їх словами, особливо багато скарг надходить від мешканців Дніпропетровської області на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Чому в українських квартирах стрибає напруга

Проблема перепадів напруги стала особливо актуальною в період масованих атак на українську енергосистему. Через пошкодження енергетичної інфраструктури фахівцям доводиться оперативно змінювати схеми живлення, ремонтувати обладнання та підключати споживачів до альтернативних джерел електропостачання.

У ДТЕК пояснюють, що основних причин нестабільної напруги в оселях дві. Перша пов'язана зі збільшенням навантаження на електромережі після відновлення електропостачання, друга – з наслідками російських обстрілів та пошкодженнями енергетичної інфраструктури.

одночасне ввімкнення потужної побутової техніки;

Коли після відключення електроенергія повертається, мешканці будинків починають одночасно користуватися приладами, які споживають багато електрики. Йдеться насамперед про бойлери, електричні обігрівачі, плити, пральні машини та іншу потужну техніку.

РЕКЛАМА

У результаті навантаження на електромережу різко зростає. Якщо велика кількість споживачів одночасно використовує електроенергію, напруга може тимчасово знизитися.

За поясненням енергетиків, зазвичай ситуація стабілізується протягом 1-1,5 години після відновлення електропостачання. За цей час навантаження поступово вирівнюється, оскільки споживачі перестають одночасно вмикати всі прилади.

пошкодження електромереж через російські обстріли.

Внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру можуть пошкоджуватися лінії електропередачі та інше обладнання, необхідне для стабільного постачання електроенергії. Поки ремонтні бригади відновлюють пошкоджені об'єкти, частину будинків можуть тимчасово підключати до резервних ліній.

Головні історії дня

Через зміну схеми живлення в електромережі можливі коливання напруги – як її зниження, так і підвищення. Тому навіть після повернення світла електропостачання не завжди одразу стає стабільним. У деяких випадках для нормалізації ситуації потрібен додатковий час та втручання фахівців.

Що робити, якщо в квартирі стрибає напруга

Енергетики закликають українців дотримуватися кількох простих правил, які допоможуть зменшити навантаження на мережу та вчасно виявити проблеми з електропостачанням.

не вмикайте всю потужну техніку одночасно;

РЕКЛАМА

Після відновлення електропостачання не варто відразу запускати бойлер, обігрівач, електроплиту та інші прилади з високим споживанням електроенергії. Краще робити це поступово, з невеликими проміжками часу. Такий підхід допоможе уникнути різкого збільшення навантаження на електромережу, особливо в перші хвилини після повернення світла.

повідомте управителя будинку про різкі перепади напруги;

Якщо напруга помітно коливається, потрібно звернутися до ОСББ, житлово-будівельного кооперативу (ЖБК) або управителя будинку. Також важливо повідомити про проблему, якщо після відновлення електропостачання минуло понад півтори години, але напруга так і не стабілізувалася. Не варто ігнорувати такі ситуації, адже причиною може бути не лише підвищене навантаження, а й несправність внутрішньобудинкових електромереж або проблеми із зовнішнім живленням.

РЕКЛАМА

дочекайтеся перевірки електромережі.

Після отримання звернення управитель має організувати перевірку внутрішньобудинкової проводки та електричного обладнання. Якщо з'ясується, що мережі всередині будинку справні, управитель повинен подати відповідну заявку до ДТЕК.

Після цього фахівці перевірять лінії, якими електроенергія надходить до будинку, та визначать можливу причину нестабільної напруги. Таким чином, для вирішення проблеми важливо встановити, на якому саме етапі виникають порушення: у внутрішньобудинковій мережі чи на лініях електропостачання.

РЕКЛАМА

Чим небезпечні перепади напруги для побутової техніки

Нестабільна напруга може створювати додаткові ризики для електроприладів. Особливо чутливою до таких коливань є техніка з електронними блоками керування та компресорами. Зокрема, перепади можуть негативно впливати на:

холодильники та морозильні камери;

пральні й посудомийні машини;

телевізори та комп'ютери;

бойлери й електричні обігрівачі;

кондиціонери та іншу кліматичну техніку.

За значних відхилень від допустимого діапазону напруги обладнання може працювати нестабільно, автоматично вимикатися або навіть виходити з ладу. Тому під час помітних стрибків напруги варто відключити від мережі чутливу та дорогу техніку, якщо це можна зробити безпечно.

РЕКЛАМА

Для додаткового захисту можна використовувати реле напруги, яке автоматично відключає живлення у разі небезпечного зниження або підвищення показників, а після нормалізації напруги відновлює його відповідно до налаштувань. Водночас, стабілізатор напруги чи захисне реле не усувають причину проблеми в електромережі. Якщо перепади повторюються, необхідно повідомити управителя та домогтися перевірки електропостачання.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні сонячні панелі на балконі не гарантують електроенергії під час блекауту, щоб квартира мала резервне живлення, необхідно встановити гібридний інвертор та акумулятор, інакше мережева станція автоматично вимкнеться після зникнення напруги. Вартість системи потужністю 2 кВт може становити близько 90 тис. грн, а її ефективність залежатиме від сезону та розташування панелей.