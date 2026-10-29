У Дніпрі та області після російських обстрілів зникло світло: що відомо про терміни відновлення

Російські окупанти ввечері у четвер, 29 жовтня, вкотре вдарили з повітря по Дніпру. Після чергового обстрілу у місті та частково у області зникло електропостачання. Також через відсутність електричного струму в обласному центрі спостерігаються перебої з водопостачанням.

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Як розповідають місцеві мешканці, електроенергія зникла на тлі оголошення повітряної тривоги та звуків вибухів у місті. Згодом в ДТЕК підтвердили, що у місті немає електропостачання, і додали, що ремонтні роботи тривають.

Що кажуть влада таенергетики

Зокрема, в ДТЕК повідомили, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджене обладнання магістральних мереж.

"Без електростачання залишилась частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих до обласного центру районів", – уточнили енергетики.

На жаль, поки детальної інформації про строки відновлення електропостачання немає.

Глава Дніпропетровської військової адміністрації Олександр Ганжа уточнив: "попередньо, без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах".

Він додав, що поки енергетики працюють над відновленням електропостачання, "насосні станції водопостачання та водовідведення переводять на резервне живлення від генераторів". Таким чином, водопостачання вже повертається.

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Відключення світла в країні

Загалом 29 жовтня у частині регіонів України були запроваджені погодинні відключення електроенергії. Так, відключення за розкладом сьогодні діють у Києві, Київській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Житомирській та Харківській областях.

Причому знеструмлення стали довшими – один "раунд" тепер може сягати 7,5 год.

Але у Дніпрі не так зване "екстрене", а суто аварійне відключення; сьогодні екстрених відключень у цьому місті не планувались.

Удари по Дніпру

На жаль, вищезгаданий обстріл Дніпра 29 жовтня – не перший. Так, сьогодні ввечері війська російських окупантів завдали удару безпілотником по гуртожитку одного з професійно-технічних училищ міста. На місці "прильоту" виникла пожежа. Постраждало двоє дівчат.

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Після удару дроном палав весь 5-й поверх гуртожитку. Але майже всі діти встигли спуститися в укриття.

Це вже другий раз, коли саме гуртожиток 17-го ПТУ потерпає від російських атак.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше 29 жовтня російські терористи завдали удару по залізничному вокзалі в Дніпрі, де в цей час перебував пасажирський поїзд "Дніпро – Запоріжжя".

Внаслідок цієї атаки є загиблі та поранені. Президент Володимир Зеленський відреагував та показав наслідки цього російськогго злочину.