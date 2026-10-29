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У Дніпрі та області після російських обстрілів зникло світло: що відомо про терміни відновлення

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
609
У Дніпрі та області після російських обстрілів зникло світло: що відомо про терміни відновлення
Дніпро 29 жовтня було атаковано, місто знеструмлене. Джерело: ілюстраційне фото ДСНС

Російські окупанти ввечері у четвер, 29 жовтня, вкотре вдарили з повітря по Дніпру. Після чергового обстрілу у місті та частково у області зникло електропостачання. Також через відсутність електричного струму в обласному центрі спостерігаються перебої з водопостачанням.

Як розповідають місцеві мешканці, електроенергія зникла на тлі оголошення повітряної тривоги та звуків вибухів у місті. Згодом в ДТЕК підтвердили, що у місті немає електропостачання, і додали, що ремонтні роботи тривають.

Що кажуть влада таенергетики

Зокрема, в ДТЕК повідомили, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджене обладнання магістральних мереж.

"Без електростачання залишилась частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих до обласного центру районів", – уточнили енергетики.

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На жаль, поки детальної інформації про строки відновлення електропостачання немає.

У Дніпрі та області після російських обстрілів зникло світло: що відомо про терміни відновлення

Повідомлення ДТЕК. Джерело: скриншот

Глава Дніпропетровської військової адміністрації Олександр Ганжа уточнив: "попередньо, без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах".

Він додав, що поки енергетики працюють над відновленням електропостачання, "насосні станції водопостачання та водовідведення переводять на резервне живлення від генераторів". Таким чином, водопостачання вже повертається.

Відключення світла в країні

Загалом 29 жовтня у частині регіонів України були запроваджені погодинні відключення електроенергії. Так, відключення за розкладом сьогодні діють у Києві, Київській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Житомирській та Харківській областях.

Причому знеструмлення стали довшими – один "раунд" тепер може сягати 7,5 год.

Але у Дніпрі не так зване "екстрене", а суто аварійне відключення; сьогодні екстрених відключень у цьому місті не планувались.

Удари по Дніпру

На жаль, вищезгаданий обстріл Дніпра 29 жовтня – не перший. Так, сьогодні ввечері війська російських окупантів завдали удару безпілотником по гуртожитку одного з професійно-технічних училищ міста. На місці "прильоту" виникла пожежа. Постраждало двоє дівчат.

Після удару дроном палав весь 5-й поверх гуртожитку. Але майже всі діти встигли спуститися в укриття.

Це вже другий раз, коли саме гуртожиток 17-го ПТУ потерпає від російських атак.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше 29 жовтня російські терористи завдали удару по залізничному вокзалі в Дніпрі, де в цей час перебував пасажирський поїзд "Дніпро – Запоріжжя".

Внаслідок цієї атаки є загиблі та поранені. Президент Володимир Зеленський відреагував та показав наслідки цього російськогго злочину.

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