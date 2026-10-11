Ці прилади непомітно "з'їдають" гроші українців: як зменшити платіжки за електроенергію

Українці можуть зменшити витрати на електроенергію, якщо вимикатимуть непотрібні прилади з розеток, правильно користуватимуться бойлерами, кондиціонерами та пральними машинами, а також обиратимуть енергоефективну техніку. Найбільшу економію можуть забезпечити оптимізація роботи потужних електроприладів і використання двозонного лічильника, який дозволяє оплачувати електроенергію вночі за половиною звичайного тарифу.

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Про це повідомили фахівці "Прикарпаттяобленерго". Енергетики звернули увагу на так зване приховане споживання електроенергії, яке виникає навіть тоді, коли побутові пристрої фактично не використовуються.

Навіть вимкнена техніка споживає електроенергію

Однією з причин додаткових витрат на електроенергію є так зване приховане, або фонове, споживання. Воно виникає, коли електроприлад вимкнений кнопкою або перебуває в режимі очікування, але продовжує отримувати живлення з електромережі.

Багато сучасних пристроїв не припиняють споживати електроенергію повністю після вимкнення. Частина їхніх компонентів продовжує працювати, щоб забезпечувати швидке ввімкнення, підтримувати налаштування, відображати час або реагувати на сигнали пульта дистанційного керування.

Зокрема, це стосується телевізорів, мікрохвильових печей, кондиціонерів, пральних машин та деяких зарядних пристроїв. Наприклад, телевізор у режимі очікування може продовжувати живити електронні компоненти, необхідні для отримання сигналу з пульта. Мікрохвильова піч використовує електроенергію для роботи годинника та дисплея, а кондиціонер – для підтримання електронних систем керування.

Окремо кожен із таких приладів зазвичай споживає небагато електроенергії. Однак якщо у квартирі одночасно підключено багато пристроїв, сукупні витрати можуть накопичуватися протягом місяців і років. Важливо, що режим очікування не дорівнює повному відключенню від електромережі. Саме тому енергетики рекомендують звертати увагу на прилади, які залишаються підключеними до розеток без необхідності.

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При цьому фактичний обсяг прихованого споживання залежить від моделі, віку обладнання та його технічних характеристик. Сучасні енергоефективні пристрої можуть витрачати в режимі очікування значно менше електроенергії, ніж старі аналоги.

Навіть незначне споживання електроенергії може перетворюватися на додаткові витрати, якщо пристрій працює цілодобово. Наприклад, якщо прилад у режимі очікування споживає 5 Вт, за добу він використає 0,12 кВт·год, а за 30 днів – приблизно 3,6 кВт·год.

За умовного тарифу 4,32 грн за кВт·год це становитиме близько 15,55 грн на місяць. Якщо ж у помешканні одночасно є п'ять таких приладів, їхнє сукупне споживання становитиме вже 18 кВт·год на місяць, або приблизно 77,76 грн за такого самого тарифу.

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Яка побутова техніка споживає найбільше електроенергії

Найбільше навантаження на домашнє електроспоживання зазвичай створюють прилади, які нагрівають або охолоджують воду й повітря. До цієї категорії належать електричні бойлери, обігрівачі, кондиціонери, електрочайники, електричні плити та інше обладнання.

Їхня особливість полягає у високій потужності. Наприклад, електричний обігрівач може споживати 2 кВт під час роботи на повній потужності. Якщо такий пристрій працюватиме п'ять годин, він використає 10 кВт·год електроенергії.

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За тарифу 4,32 грн за кВт·год це відповідає 43,20 грн лише за один день. Якщо обігрівач працюватиме в такому режимі щодня протягом місяця, витрати можуть становити приблизно 1296 грн. Проте реальне споживання залежатиме від режиму роботи, термостата, температури в приміщенні та тепловтрат будинку.

Електрочайник також має високу потужність, однак працює відносно недовго. Тому його місячне споживання зазвичай значно менше, ніж у приладів, які використовуються протягом багатьох годин. Саме тривалість роботи разом із потужністю визначає, скільки електроенергії фактично використає техніка.

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Як правильно користуватися бойлером, щоб платити менше

Одним із найбільших споживачів електроенергії в помешканнях із централізованим електропостачанням може бути бойлер. Електричний водонагрівач використовує енергію для підігрівання води та підтримання її температури. Чим більше гарячої води споживає родина, тим більше електроенергії необхідно для її нагрівання.

Енергетики рекомендують звернути увагу на режим роботи бойлера, особливо якщо у квартирі встановлений двозонний лічильник електроенергії. Такий лічильник дозволяє оплачувати споживання за різними тарифами залежно від часу доби.

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У нічний період із 23:00 до 07:00 електроенергія для побутових споживачів із належно оформленим двозонним обліком оплачується за половиною звичайного тарифу. Наприклад, за базової ціни 4,32 грн за кВт·год нічна ставка становить 2,16 грн за кВт·год.

Якщо бойлер споживає 100 кВт·год на місяць і весь цей обсяг припадає на нічний період, вартість електроенергії становитиме 216 грн замість 432 грн за звичайним тарифом. Тобто потенційна економія становить 216 грн на місяць. Однак фактичний результат залежатиме від обсягу водоспоживання, тепловтрат бойлера та частки електроенергії, використаної вночі.

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Важливо, що нічний тариф не зменшує фізичну кількість спожитої електроенергії. Він дозволяє знизити саме її вартість. При цьому не варто встановлювати надто низьку температуру нагрівання води лише заради економії, оскільки це може створювати ризики для гігієнічної безпеки.

Як зменшити споживання кондиціонера та обігрівача

Кондиціонери й електричні обігрівачі можуть суттєво впливати на платіжки, особливо в періоди сильних морозів або літньої спеки. Одним із найпростіших способів зменшити витрати є правильне налаштування температури.

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Наприклад, під час охолодження приміщення немає необхідності встановлювати максимально низьку температуру, якщо комфортні умови можна забезпечити за помірніших налаштувань. Чим більша різниця між температурою зовні та бажаною температурою в кімнаті, тим більше навантаження може виникати на кліматичне обладнання.

Окрему увагу енергетики рекомендують приділяти очищенню фільтрів кондиціонера. Забруднені фільтри погіршують циркуляцію повітря, через що обладнання може працювати менш ефективно. Регулярне обслуговування допомагає підтримувати належну продуктивність пристрою та запобігати зайвому споживанню електроенергії.

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Для обігрівачів важливо також зменшувати тепловтрати приміщення. Якщо тепло швидко виходить через нещільні вікна або двері, обладнанню доводиться працювати довше для підтримання комфортної температури. Тому енергоощадність залежить не лише від характеристик самого приладу, а й від стану житла.

Чому пральну машину краще використовувати економно

Пральна машина також може споживати значну кількість електроенергії, особливо під час програм із високою температурою води. Основна частина електроенергії в багатьох циклах прання використовується саме для нагрівання води. Тому вибір температури має безпосередній вплив на загальне споживання.

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Для повсякденного прання речей, які не потребують спеціальної термічної обробки, часто достатньо програм із температурою 30-40 градусів, якщо це дозволяють рекомендації виробника одягу та прального засобу. Також варто уникати запуску майже порожнього барабана, якщо немає необхідності терміново випрати невелику кількість речей.

Раціональне завантаження дозволяє використовувати менше циклів прання. Водночас перевантажувати машину не слід, оскільки це може погіршити якість прання та створити додаткове навантаження на механізми. За наявності двозонного лічильника частину прання можна переносити на нічний час, але лише за умови безпечної експлуатації.

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Чи справді нова техніка допомагає економити до 50% електроенергії

Ще один спосіб зменшити витрати на електроенергію – використання енергоефективної побутової техніки. Старі холодильники, кондиціонери та інші прилади можуть споживати значно більше електроенергії, ніж сучасні аналоги з порівнянними характеристиками.

У матеріалі з посиланням на рекомендації енергетиків зазначається, що сучасні пристрої високих класів енергоефективності можуть використовувати на 30-50% менше електроенергії порівняно із застарілими моделями. Однак, такий показник не є універсальним для всієї техніки. Реальна економія залежить від конкретних моделей, їхньої потужності, умов експлуатації та тривалості використання.

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Крім того, варто враховувати, що в Європейському Союзі для багатьох категорій побутової техніки вже застосовується оновлена шкала енергоефективності від A до G замість старих позначень A+, A++ та A+++. Тому під час вибору нового обладнання доцільно звертати увагу не лише на літерний клас, а й на фактичний показник споживання електроенергії, зазначений на енергетичній етикетці.

Наприклад, якщо старий холодильник споживає 400 кВт·год на рік, а новий – 200 кВт·год, різниця становитиме 200 кВт·год. За умовного тарифу 4,32 грн за кВт·год річна економія дорівнюватиме 864 грн. Водночас, заміна справного приладу не завжди швидко окупається. Щоб оцінити доцільність купівлі, необхідно порівняти вартість нової техніки з очікуваною економією за весь період її використання.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні прискорилося зростання цін – у вересні 2026 року річний рівень інфляції склав 8,9% проти 8,1% у серпні. Серед іншого, подорожчали комунальні послуги. За рік – з вересня 2025-го по вересень 2026-го – тарифи зросли загалом на 6,3%. Втім, не всі. Так, вартість електроенергії залишилася на колишньому рівні, а водопостачання подорожчало одразу на 87,6%.