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Це має зробити кожен українець перед зимою: як підготуватися тривалих відключень світла

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
276
Ілюстрація - відключення світла в Німеччині
Як підготуватися до тривалих відключень електроенергії

Українців неодноразово попереджали, що зима 2026-27 років стане однією з найскладніших в історії через систематичні тривалі відключення електроенергії. Тому населенню слід готуватися до прийдешніх викликів – запастися водою, продовольством, ліками, подбати про автономність тепло та пожежну безпеку.

Про це заявили у Міністерстві розвитку громад та територій України. Фахівці закликали громадян бути готовими до можливих тривалих відключень електроенергії і поділилися порадами, як це зробити.

Запаси води та продовольства

  • Підготувати щонайменше 3 літри питної води на людину на добу, а також сформувати окремий запас технічної води.
  • Запастися продуктами тривалого зберігання – консервами, горіхами, сухофруктами, шоколадом, сублімованими продуктами та їжею, що не потребує варіння.
  • Заздалегідь наповнювати термос окропом для швидкого приготування напоїв і їжі.
  • Для приготування їжі використовувати виключно сертифіковане обладнання згідно з інструкцією.

Забезпечення тепла та пожежна безпека

  • Усунути щілини у вікнах і дверях, не закривати батареї опалення меблями чи шторами.
  • Підготувати водяні, електричні, хімічні або каталітичні грілки.
  • Категорично заборонено використовувати газову плиту для обігріву приміщення.
  • Вмикати бензинові чи дизельні генератори лише на вулиці, на безпечній відстані від вікон і дверей.
  • Мати вдома вогнегасник та детектор чадного газу.

Автономний зв'язок та енергоживлення

  • Зарядити всі павербанки та зарядні станції (підзаряджати після використання).
  • Підготувати ліхтарики, лампи на батарейках і портативне радіо на батарейках для отримання новин.
  • Подбати про резервне живлення для Wi-Fi-роутера та уточнити у провайдера, чи працюватиме інтернет під час блек-ауту.
  • У разі зникнення мережі власного мобільного оператора використовувати національний роумінг.

Необхідний базовий набір

  • Підготувати домашню аптечку та необхідний запас ліків, які приймаються постійно.
  • Скласти копії важливих документів у водонепроникний пакет.
  • Заготовити готівку різними купюрами (термінали та банкомати можуть не працювати).
  • Записати важливі номери телефонів на папері.
  • Заздалегідь домовитися з близькими про конкретне місце зустрічі та план дій на випадок повного зникнення зв'язку.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, російські війська змінили тактику атак на українську енергосистему та перейшли від обстрілів підстанцій і генерації до цілеспрямованого знищення критично важливих ділянок магістральних ліній, де швидко організувати резервне живлення є технічно найскладнішим завданням. Проведення ремонтів суттєво уповільнюється через безпекову ситуацію. Тривалі повітряні тривоги та ризик повторних прицільних ударів по аварійних бригадах не дозволяють фахівцям працювати безперервно. Основні фактори впливу на відновлення:

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